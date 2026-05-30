スロット解任のリヴァプール、イラオラに接触か…クラブOBも支持

リヴァプールがアルネ・スロット監督を解任し、最有力候補はアンドニ・イラオラ監督となっているようだ。『BBC』が伝えた。

スロット監督は就任初年度にリヴァプールを20回目のリーグ優勝に導いたが、2年目は苦戦し、プレミアリーグで5位に終わった。すると30日に退任が発表されている。

後任候補にはボーンマスを退任し、フリーとなったイラオラが浮上。すでにクラブは接触し、役割について話し合ったことが伝えられている。また、リヴァプールのスポーツディレクターであるリチャード・ヒューズとイラオラは関係性があり、2023年にラージョ・バジェカーノからイラオラを招聘した経験を持っている。

なお、ボーンマスはリヴァプールに次ぐ6位となり、来シーズンのヨーロッパリーグ出場権を獲得。スティーブン・ジェラード氏はイラオラについて「彼はボーンマスで素晴らしい仕事をしてきた。彼のスタイルはリヴァプールに合うと思う」と語った。

同様にジェイミー・レドナップ氏も『スカイスポーツ』で「ボーンマスからリヴァプールに移籍するにあたって、これから問われるのは、その変化にどう対応するかということだろう。しかし、彼にとってそれは問題ではないと思う」と支持した。