samurai japan ibata coachGetty Images
Yuta Tokuma

侍ジャパンのサポートメンバーとは？招集選手一覧

【侍ジャパン 最新情報】第6回ワールド・ベースボール・クラシックに出場する野球日本代表（侍ジャパン）のサポートメンバーを紹介する。

福岡ソフトバンクホークス＆中日ドラゴンズと対戦へ

2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球日本代表（侍ジャパン）。大会連覇を目指すチームのメンバーが発表され、さらにサポートメンバー14選手も決定した。

本記事では、侍ジャパンのサポートメンバーを紹介する。

侍ジャパンのサポートメンバーとは？

WBC2026に出場する侍ジャパンには歴代最多となる9名のメジャーリーガーが選出。しかし、保険や合流時期の問題などで、2月に組まれている強化試合を欠場する。それを補うのがサポートメンバーとなる。宮崎キャンプにも参加し、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」などの強化試合に侍ジャパンのユニホームを着用して出場する予定だ。ただし、WBC本戦には出場できない。

侍ジャパンのサポート一覧

サポート地選手名所属
宮崎仲田 慶介埼玉西武ライオンズ
宮崎糸川 亮太埼玉西武ライオンズ
宮崎石垣 勝海千葉ロッテマリーンズ
宮崎佐藤 柳之介広島東洋カープ
宮崎湯浅 大読売ジャイアンツ
宮崎＆名古屋中山 礼都読売ジャイアンツ
名古屋隅田 知一郎埼玉西武ライオンズ
名古屋松本 健吾東京ヤクルトスワローズ
名古屋石上 泰輝横浜DeNAベイスターズ
名古屋佐々木 泰広島東洋カープ
名古屋山本 大斗千葉ロッテマリーンズ
大阪仲地 礼亜中日ドラゴンズ
大阪根尾 昂中日ドラゴンズ
大阪金丸 夢斗中日ドラゴンズ

※2月11日に発表されたメンバー
※合流時期やメンバーについては、変更の可能性あり

WBC直前強化試合のスケジュール・放送配信予定

侍ジャパンはWBC直前に宮崎と名古屋で「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」を実施。さらに3月には「2026 ワールドベースボールクラシック™ 東京プール presented by ディップ 強化試合」を予定している。

試合日程対戦カード会場放送・配信
ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎
2/22(日)
13:00		侍ジャパン
vs
福岡ソフトバンクホークス		ひなたサンマリンスタジアム宮崎放送:テレビ朝日系列
配信:Amazonプライムビデオ[30日間無料体験あり]
2/23(月)
14:00		侍ジャパン
vs
福岡ソフトバンクホークス		ひなたサンマリンスタジアム宮崎放送:TBS系列(BS-TBSリレー放送)
配信:Amazonプライムビデオ[30日間無料体験あり]
ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋
2/27(金)
19:00		侍ジャパン
vs
中日ドラゴンズ		バンテリンドーム ナゴヤ放送:TBS系列
配信:Amazonプライムビデオ[30日間無料体験あり]
2/28(土)
19:00		侍ジャパン
vs
中日ドラゴンズ		バンテリンドーム ナゴヤ放送:テレビ朝日系列
配信:Amazonプライムビデオ[30日間無料体験あり]
2026 ワールドベースボールクラシック™ 東京プール presented by ディップ 強化試合
3/2(月)
19:00		日本代表
vs
オリックス・バファローズ		京セラドーム大阪放送:TBS系列
3/3(火)
19:00		日本代表
vs
阪神タイガース		京セラドーム大阪放送:テレビ朝日系列

WBC直前強化試合ソフトバンク戦・中日戦のおすすめ視聴方法

amazon samuraijapan 2026Amazon

前述の通り、WBC直前強化試合のソフトバンク戦・中日戦は地上波テレビおよびネット『Amazonプライムビデオ』で視聴可能。『Amazonプライムビデオ』に関しては30日間の無料体験期間があり、期間中もソフトバンク戦2連戦や2月27日(金)・28日(土)の侍ジャパンvs中日ドラゴンズ戦などを楽しむことができる。

『Amazonプライムビデオ』は出先でもスマホやタブレットから視聴することができるうえ、2023年WBC制覇の軌跡を収めたドキュメンタリーシリーズ「完全密着侍ジャパン ～WBC全勝優勝の真実～」など関連するオリジナル作品も充実している。

初回30日間無料体験の登録手順

  1. Amazon Prime登録ページへアクセス
  2. 「プライムに登録」からお支払い情報などを入力
  3. 登録完了後、すぐに視聴開始！

※初回30日間の無料体験終了後、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となります。

WBC2026 中継予定・視聴方法は？

wbcGetty Images

日本国内において、WBC2026はネット『Netflix』が全試合ライブ配信することが決まっている。日本国内において独占配信することを発表しているため、地上波テレビ放送を含めその他の配信プラットフォームで視聴することはできない。

Netflixのおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LYP netflix logo

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

  1. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップ
  3. 「お好みのプラン」を選ぶ
  4. 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

docomo bakuage netflix©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. ドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

 [Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)		[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)		[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX		15％還元(122pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]		20％還元(290pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]		20％還元(417pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ		ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]		ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]		ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線		-ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-		ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
Netflix各プランの特徴画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり		画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし		画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

WBC2026の関連情報

【大会情報】

【侍ジャパン情報】

【チケット情報】

0