Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
shuto Getty Images
侍ジャパンvsソフトバンクはAmazonプライムビデオで完全ライブ配信！無料体験で視聴
Yuta Tokuma

【2月23日】野球日本代表vs福岡ソフトバンクホークスの地上波中継・無料放送・配信視聴方法｜侍ジャパンシリーズ2026 宮崎

【2月23日開催】野球日本代表vs福岡ソフトバンクホークス、強化試合『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎』の試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

ソフトバンク・中日戦を全試合ライブ配信！

Amazon

侍ジャパンのWBC強化試合のソフトバンク、中日戦はAmazonで視聴可能！

初回30日間無料体験あり

強化試合4試合配信

30日間無料トライアルで視聴可能

今すぐ視聴

WBC連覇を目指す野球日本代表・侍ジャパンは2月23日、強化試合『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎』で福岡ソフトバンクホークスと対戦する。

【2/23】侍ジャパンvsソフトバンクはAmazonプライムビデオで完全ライブ配信！今すぐ無料体験で視聴

本記事では、侍ジャパンvsソフトバンクのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

【2/23】侍ジャパン対ソフトバンク｜試合日程・プレイボール時間

『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎』侍ジャパンvs福岡ソフトバンクホークス、2月23日(月)にひなたサンマリンスタジアム宮崎(宮崎県宮崎市)で開催される。

プレイボール時間は14:00を予定している。

日程プレイボール時間対戦カード
2/23(月)14:00侍ジャパンvs福岡ソフトバンクホークス

【2/23】侍ジャパンvsソフトバンクはAmazonプライムビデオで完全ライブ配信！今すぐ無料体験で視聴

【2/23】侍ジャパン対ソフトバンク｜テレビ放送・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
2/23(月)
14:00
  • TBS系列
  • BS-TBS(16:30からリレー中継)

※放送/配信予定は変更の可能性あり

【2/23】侍ジャパンvsソフトバンクはAmazonプライムビデオで完全ライブ配信！今すぐ無料体験で視聴

【2/23】侍ジャパン対ソフトバンク｜プライムビデオで連日ライブ配信！見逃しもあり

amazon samuraijapan 2026Amazon

Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvsソフトバンク・中日を視聴できる。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

  1. Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. 登録完了後、すぐに視聴可能！

【2/23】侍ジャパンvsソフトバンクはAmazonプライムビデオで完全ライブ配信！今すぐ無料体験で視聴

WBC2026の関連情報

【大会情報】

【侍ジャパン情報】

【チケット情報】

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0