WBC連覇を目指す野球日本代表・侍ジャパンは2月23日、強化試合『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎』で福岡ソフトバンクホークスと対戦する。
本記事では、侍ジャパンvsソフトバンクのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。
【2/23】侍ジャパン対ソフトバンク｜試合日程・プレイボール時間
『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎』侍ジャパンvs福岡ソフトバンクホークス、2月23日(月)にひなたサンマリンスタジアム宮崎(宮崎県宮崎市)で開催される。
プレイボール時間は14:00を予定している。
|日程
|プレイボール時間
|対戦カード
|2/23(月)
|14:00
|侍ジャパンvs福岡ソフトバンクホークス
【2/23】侍ジャパン対ソフトバンク｜テレビ放送・ネット配信予定
|日時
|テレビ
(地上波/衛星)
|ネット
(スマホ/タブレット)
|2/23(月)
14:00
※放送/配信予定は変更の可能性あり
【2/23】侍ジャパン対ソフトバンク｜プライムビデオで連日ライブ配信！見逃しもあり
Amazon
『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvsソフトバンク・中日を視聴できる。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。
- Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- 登録完了後、すぐに視聴可能！
