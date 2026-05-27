朝倉海の対戦相手キャメロン・スマザーマンは強い？戦績・経歴・ファイトスタイルまとめ

朝倉海はRIZIN元王者として日本格闘技界を代表する存在。UFC参戦後も世界最高峰の舞台で存在感を高めており、今回の一戦はランキング戦線浮上へ向けた重要な試合となる。

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本記事では、朝倉海の対戦相手キャメロン・スマザーマンの戦績について紹介する。

朝倉海の次戦相手は？

朝倉海の次戦は、2026年5月30日に中国・マカオで開催される『UFC Fight Night: Song vs. Figueiredo』で行われる。

対戦相手は、アメリカ出身のキャメロン・スマザーマン。試合はバンタム級5分3ラウンドで実施予定となっている。

朝倉海にとっては、UFC参戦後のフライ級で2連敗を喫してからの再起戦。本来の主戦場であるバンタム級へ戻しての一戦となり、UFC初勝利を狙う重要な試合として大きな注目を集めている。

一方、スマザーマンは2026年1月の『UFC 324』で計量直後にステージ上で倒れ、救急搬送されるアクシデントに見舞われたことで前戦が中止に。その後初となる復帰戦として、朝倉海との対戦が決定した。

両者とも現在連敗中という状況もあり、今回のマカオ大会はキャリアを左右する重要なマッチアップになるとみられている。朝倉海にとってはUFC定着へ向けた生き残りを懸ける一戦となる。

項目 内容 大会名 UFC Fight Night: Song vs. Figueiredo 開催日 2026年5月30日(土) 開催地 中国・マカオ ギャラクシー・アリーナ 階級 バンタム級(5分3R) 対戦相手 キャメロン・スマザーマン 朝倉海の状況 UFC初勝利を懸けた再起戦 スマザーマンの状況 前戦中止からの復帰戦

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朝倉海の次戦相手 キャメロン・スマザーマンの戦績・ファイトスタイルは？

朝倉海の次戦相手となるキャメロン・スマザーマンは、アメリカ・テキサス州出身のUFCバンタム級ファイター。“The Baby-Faced Killa(ベビーフェイス・キラー)”の異名を持ち、童顔とは対照的なアグレッシブな打撃スタイルで知られている。

スマザーマンはボクシングベースのストライカーとして評価されており、プロ12勝のうち半数となる6勝をKO/TKOで記録。前へ圧力をかけながらパンチを打ち込むスタイルを得意としている。

一方で、レスリング主体の相手には苦戦する場面もあり、UFCでの敗戦はすべて判定負け。グラウンドコントロールや組み技への対応が課題とも指摘されている。

また、スマザーマンは苦労人としても知られる存在。19歳で格闘技を始める以前は倉庫や配送業の仕事をしていた時期もあり、その後はテキサスの地域団体『Fury FC』で実績を積み、第5代バンタム級王者に輝いた。

2023年には『Dana White's Contender Series(DWCS)』でKO負けを喫し、UFC契約を逃す挫折も経験。しかし2024年、計量2日前のショートノーティスオファーを受けてUFCと契約し、過酷な減量を乗り越えて白星デビューを飾った。

朝倉海にとっては、打撃戦で真っ向勝負を仕掛けてくる危険な相手との一戦。バンタム級復帰戦でどのようなパフォーマンスを見せるのか注目される。

キャメロン・スマザーマンのプロフィール

項目 内容 本名 キャメロン・スマザーマン ニックネーム The Baby-Faced Killa 生年月日 1997年9月17日 年齢 28歳 出身地 アメリカ・テキサス州ヒューストン 身長／リーチ 約175cm／約175cm 所属 Metro Fight Club 階級 バンタム級 スタンス オーソドックス

キャメロン・スマザーマンの戦績

項目 内容 プロ戦績 12勝6敗 KO/TKO勝利 6勝 一本勝利 1勝 判定勝利 5勝 KO/TKO敗北 1敗 UFC戦績 1勝2敗

キャメロン・スマザーマンのファイトスタイル

スマザーマン最大の武器は打撃。特にボクシング技術への評価が高く、距離を詰めながら連打を浴びせるプレッシャーファイトを得意としている。

また、KO率の高さからも分かるように、一撃で流れを変えるパンチ力も持ち味。接近戦での打ち合いでは危険な存在となる。

一方、レスリング主体の相手には判定で押し切られる場面もあり、テイクダウン対応や寝技防御には課題も残る。朝倉海戦では、打撃戦へ持ち込めるかが勝負のポイントとなりそうだ。

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UFCファイトナイト・マカオの放送・配信予定は？

朝倉海と鶴屋怜が出場する「UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード」は、ネット『U-NEXT』と『UFCファイトパス』でライブ＆見逃し配信を予定。『U-NEXT』ではUFC全大会をライブ配信しており、31日間無料トライアルにも対応している。

大会 開始日時 主な対戦カード テレビ放送 ネット配信 UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード 2026年5月30日(土) メインカード：20:00- プレリム：17:00- ソン・ヤドン

vs

デイヴソン・フィゲイレード 朝倉海

vs

キャメロン・スモザーマン 鶴屋怜

vs

ルイス・グルレー - ・U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ・UFCファイトパス

※放送・配信時間は変更となる可能性があります。最新情報はU-NEXT公式サイトおよびUFC公式サイトをご確認ください。

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UFCファイトナイト・マカオのおすすめ視聴方法

前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFCファイトナイト・マカオも見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXT公式サイトでご確認ください。