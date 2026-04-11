シェイドラエフvs久保優太を無料で見る方法は？視聴可否・PPV料金・お得に観戦する方法

シェイドラエフvs久保優太の一戦は、RIZINフェザー級タイトルマッチとして行われる。

本記事では、シェイドラエフvs久保優太の無料視聴方法について紹介する。

シェイドラエフvs久保優太の試合日程

ラジャブアリ・シェイドゥラエフと久保優太のタイトルマッチは、2026年4月12日(日)に開催される「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」で行われる。RIZINフェザー級王座を巡る重要な一戦として、大会のメインカードに位置づけられている。

過去に対戦経験のある両者が再び相まみえる形となり、王者シェイドゥラエフの防衛戦と、久保優太のリベンジ挑戦という構図で実施される。

試合会場は福岡のマリンメッセ福岡A館。ケージ(金網)で行われるLANDMARKシリーズとして開催され、打撃戦だけでなく組み技の攻防にも注目が集まる。

大会は14時開始予定で、オープニングファイトは12時30分からスタート。序盤からメインイベントに向けて試合が進行するスケジュールとなっている。

試合日程：2026年4月12日(日)

大会名：RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA

対戦カード：シェイドゥラエフ vs 久保優太

試合形式：RIZINフェザー級タイトルマッチ(5分3R)

会場：マリンメッセ福岡A館

開始時間：14:00(開場12:00／オープニングファイト12:30)

シェイドラエフvs久保優太の無料視聴方法は？

結論から言えば、シェイドラエフvs久保優太を無料で視聴する方法は用意されていない。この一戦が行われる「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、地上波での放送が実施されず、PPV形式による有料配信のみで提供されるためだ。

大会は各配信サービスを通じて視聴可能となっているが、いずれもチケット購入が必要となる。無料配信や見逃し無料公開といった対応は現時点では予定されていない。

ただし、各サービスが実施するキャンペーンを活用することで、実質的な負担を抑えて視聴することは可能。ポイント付与やキャッシュバックなどを組み合わせることで、通常よりも安く観戦できるケースがある。

シェイドラエフvs久保優太の視聴方法・配信サービスまとめ

ラジャブアリ・シェイドゥラエフと久保優太が激突する「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、地上波での放送は行われず、PPV形式の有料配信を中心に視聴する形となる。

本大会は複数の配信サービスで提供されており、『ABEMA』や『U-NEXT』に加え、『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』などでライブ視聴が可能。テレビで観戦したい場合は『スカパー！』のPPV放送が選択肢となる。

チケット価格は前売5,500円、当日6,000円が基本。各サービスごとにキャンペーンや特典が用意されており、ABEMAではキャッシュバック、U-NEXTではポイント還元などを活用することで負担を軽減できる。

なお、スカパー！は視聴にあたって基本料が別途必要となるため、利用前に条件を確認しておきたい。視聴環境やコスト、特典内容を比較しながら、自分に合った方法を選ぶことがポイントとなる。

ABEMA：PPV配信(5,500円／6,000円) ※キャッシュバックあり

U-NEXT：PPV配信(5,500円／6,000円) ※ポイント付与あり

スカパー！：PPV放送(6,000円＋基本料) ※テレビ視聴・録画対応

RIZIN 100 CLUB：PPV配信(4,700円／会員価格)

RIZIN LIVE：PPV配信(5,500円／6,000円)

シェイドラエフvs久保優太のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！

本大会は『U-NEXT』または『ABEMA』のキャンペーンを活用することで、通常よりもお得に視聴できる。

U-NEXTでは31日間無料トライアル登録により、PPV購入に使える600円分のポイントが付与される。このポイントを活用することで、実質的な負担を抑えて視聴が可能となる。

『U-NEXT』では、月額プランの無料トライアル登録で付与されるポイントをPPVチケットに利用できるため、初めて利用する場合は特にメリットが大きい。

【ABEMA】1,100円キャッシュバック実施中！

ABEMAでは、ABEMAプレミアムに登録し、対象のPPVチケットを購入することで1,100円キャッシュバックキャンペーンが適用される。

まずはABEMAプレミアムに登録して条件を満たすことで、よりお得に大会を視聴できる。

キャッシュバック適用条件は以下の通り。

①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)

②登録後、解約せずに次回更新日時まで継続

③対象期間内にPPVチケットを購入

④満18歳以上

⑤キャンペーン終了までにメールアドレス設定

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください