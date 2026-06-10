今大会は『DAZN』などのネット配信中心で視聴するユーザーも増えるとみられており、日本代表戦や決勝トーナメントを高画質で長時間視聴すると、想像以上にデータ通信量を消費する可能性がある。

本記事では、W杯期間中に通信制限を避ける方法について紹介する。

サッカーW杯期間中に通信制限を避ける方法は？

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W杯は1試合あたり約2時間に及び、高画質(1080p)視聴では1試合だけでも約2〜3GB前後のデータ通信量を消費するケースがある。

特に『DAZN』のライブ配信を高画質設定で視聴すると、短期間で月間20GB〜30GBを超える可能性もあり、日本代表戦や決勝トーナメントを複数試合見る場合は注意したい。

通信制限を避けるには、まずWi-Fi環境を積極的に利用することが重要となる。自宅光回線やホームルーター環境で視聴することで、モバイルデータ通信量を大幅に削減できる。

また、外出先で視聴する場合は、データ無制限プランや大容量SIMを活用するのも有効だ。大容量プランは、ライブスポーツ視聴との相性が良い。

自宅Wi-Fi・光回線を優先利用する

データ無制限プランを活用する

大容量SIMへ切り替える

テザリング利用時は通信量に注意する

さらに、配信アプリ側の設定を見直すことで、通信量を大きく抑えられる場合もある。

画質設定を「標準」へ変更する

通信量節約モードを利用する

Wi-Fiアシスト機能をオフにする

バックグラウンド通信を停止する

SNS動画の自動再生をオフにする

また、見逃し配信を利用する場合は、Wi-Fi環境下で事前ダウンロードしておく方法も有効だ。外出先ではオフライン再生することで、通信量をほぼ消費せず視聴できる。

W杯期間中は深夜帯の連続視聴や長時間視聴も増えやすいため、回線環境・料金プラン・アプリ設定を事前に見直しておきたい。

サッカーW杯視聴向けの大容量・無制限プランの選び方は？

FIFAワールドカップ2026をスマホやタブレットで長時間視聴する場合、通信制限を避けるためには大容量プランや無制限プラン選びも重要となる。

前述のとおり、特にライブスポーツ配信は通信量消費が大きく、日本代表戦や決勝トーナメントを高画質で視聴すると、短期間で数十GB単位のデータを消費するケースもある。

そのため、まずは「何を無制限にしたいのか」を整理しておきたい。

データ通信量そのものを無制限にしたい

高速通信を大容量使いたい

動画・SNSだけ通信量対象外にしたい

通話込みで使い放題にしたい

また、月額料金だけでなく、通信速度や混雑時間帯の安定性、短期間の速度制限有無なども重要な比較ポイントとなる。

特にW杯期間中は深夜帯の連続視聴や、外出先からのモバイル視聴も増えやすいため、単純な“最大ギガ数”だけでなく、「実際に快適に見続けられるか」も重視したい。

月額料金

夜間帯の通信安定性

速度制限条件

動画視聴との相性

テザリング利用可否

毎月常時使い放題が必要なのか、W杯期間だけ大容量通信が必要なのかによっても最適なプランは変わる。

短期間だけ無制限オプションを追加できるタイプや、特定アプリのみ通信量対象外になる“カウントフリー”型などもあるため、自分の視聴スタイルに合わせて選びたい。

まずは普段の通信量と、W杯期間中にどれだけ試合を見る予定かを整理したうえで、自分に合った大容量プランを比較しておきたい。

W杯2026のスマホ視聴におすすめの格安SIM

スポーツのライブ配信をスマホで視聴する場合、月間20GBでは足りなくなるケースもある。DAZNを高画質で1試合見るだけで約3GB前後を消費するためだ。ここでは、スポーツ動画視聴との相性が良い大容量系SIMをピックアップする。

U-NEXT

U-NEXT MOBILEは20GBに加えて、使い切れなかったデータの永久繰り越しに対応している点が特徴だ。最大100GBまで蓄積できるため、試合開催が少ない月のデータを翌月以降に回せる。さらにU-NEXTの月額見放題が含まれており、映画やドラマ、スポーツライブ配信までまとめて楽しめる構成となっている。通信と動画サービスを一本化したいユーザーに向いている。

ahamoは30GBの大容量を月額2,970円で利用できるオンライン専用ブランド。ドコモ回線を利用しているため通信の安定性が高く、混雑時間帯でも比較的安定した速度が期待できる。5分以内の国内通話無料が標準で付帯し、海外でも30GBまで追加料金なしで利用可能。ライブ視聴が多いユーザーや遠征・海外観戦を想定する人にも選択肢となる。

REN SIMは100GBの大容量を1ヶ月単位で利用できるレンタル型SIM。契約審査不要で短期利用にも対応しているため、大会期間中だけ大量通信が必要なケースに適している。固定回線代わりに使う、スポーツシーズン限定で利用するなど、柔軟な使い方が可能。動画視聴量が多い月だけ利用するという選択肢もある。

おすすめSIM比較表

サービス名 公式URL 通信量 月額料金(税込) 特徴 U-NEXT MOBILE 公式サイト 20GB

最大100GB繰り越し 2,489円(実質) U-NEXT見放題込み

データ永久繰り越し対応

ドコモ回線・5G対応 ahamo 公式サイト 30GB 2,970円 ドコモ回線で安定通信

5分通話無料

海外30GB利用可能 REN SIM 公式サイト 100GB 3,278円 契約審査不要

1ヶ月単位利用可

短期大容量向け

高画質で毎週スポーツを視聴するなら30GB以上が目安となる。月によって視聴量が変わる場合は、繰り越し対応やレンタル型の活用も検討したい。利用スタイルに合わせて容量と料金のバランスを見極めることが重要だ。

SIMカード比較表

お得にスポーツ観戦をしたいならU-NEXT MOBILEがおすすめ

U-NEXT MOBILE(ユーネクストモバイル)は、スポーツ観戦を日常的に楽しみたいユーザーにとって、コスト面で大きなメリットを持つ格安SIMサービスだ。特にサッカーファンにとっては、映像コンテンツと通信を一体で管理できる点が強みとなる。

U-NEXT MOBILEでは、通常のU-NEXT月額プランだけでなく「サッカーパック」を契約している場合も、月額基本料から300円が割り引かれるセット割引の対象となる。エンタメ視聴と通信費をまとめて最適化できる仕組みが用意されている。

さらに、U-NEXT月額プランに付与される毎月1,200円分のU-NEXTポイントは、モバイル基本料金へ自動的に充当される。月額基本料1,800円からセット割引300円、ポイント充当1,200円を差し引くことで、20GBの通信を実質300円で利用できる計算となり、浮いたコストをスポーツコンテンツの購入に回すことも可能だ。

一方で注意したいのがデータ通信量だ。スポーツのライブ配信はデータ消費が大きく、例えばDAZNの視聴では10分間で約580MBを消費するケースもある。高画質で長時間観戦を続ける場合、月間20GBでは不足する可能性がある。

その対策として、1GB(330円)や10GB(1,200円)のデータチャージを活用するほか、使い切れなかったデータを有効期限なしで貯められる永久繰り越し(最大100GB)を活用しておくことで、安定した視聴環境を維持しやすくなる。

通信費を抑えつつ、サッカーを中心としたスポーツ観戦を継続したい場合、U-NEXT MOBILEは合理的な選択肢のひとつと言える。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

2026年W杯のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得

DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。

DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【DMM×DAZNホーダイ】2026年ワールドカップを全試合配信！今すぐ登録

U-NEXTモバイルの関連情報

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W杯の関連情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】

※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトにてご確認ください。