【6/29】ドイツvsパラグアイの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド32ではドイツとパラグアイが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのラウンド32となるドイツvsパラグアイの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ドイツvsパラグアイ｜キックオフ時間

ワールドカップ - 決勝ステージ Boston Stadium

ドイツvsパラグアイ｜チームニュース＆予想スタメン

試合の見どころ

ドイツは月曜日、2026年ワールドカップの決勝トーナメント32強でパラグアイと対戦し、両チームは大会のベスト16入りを目指して戦う。

ドイツは2026年ワールドカップの開幕2試合でキュラソーとコートジボワールを相手に素晴らしい戦いぶりを見せ、2試合で9得点を挙げ、勝ち点6を獲得。これにより、1試合を残して決勝トーナメント進出を決めた。DFB代表は大会前、優勝候補として名前が挙がっておらず、特にフランスと対戦する可能性もあるため、現時点でも依然としてダークホースと見なされている。6月20日のコートジボワール戦で深刻な足首の怪我を負ったセンターバックのニコ・シュロッターベックを欠くことになるため、アントニオ・リュディガーが再びヨナタン・ターと共に最終ラインの中央でプレーすることになるだろう。

パラグアイはグループDの3試合で4ポイントを獲得し、得失点差で2位のオーストラリアに次ぐ3位でグループ3位となった。月曜日にドイツに勝利するのは、白と赤のチームにとって大きな挑戦となるだろうが、ヨーロッパの強豪との前回の対戦は引き分けに終わっている。2013年8月に行われた親善試合は3-3の引き分けだった。パラグアイのワールドカップにおける過去最高の成績は2010年の準々決勝進出となっている。

両チームの近況

両チームの対戦成績

GER 直近の 2 試合 PAR 1 Win 1 Draw 0 勝利 ドイツ 3 - 3 パラグアイ

ドイツ 1 - 0 パラグアイ 4 得点 3 2.5ゴール以上のゲーム 1/2 両チームが得点 1/2

順位

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