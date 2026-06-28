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【6/29】ドイツvsパラグアイの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

ドイツ 対 パラグアイ
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パラグアイ
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FIFAワールドカップ ラウンド32、ドイツvsパラグアイの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド32ではドイツとパラグアイが対戦する。

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本記事では、FIFAワールドカップのラウンド32となるドイツvsパラグアイの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ドイツvsパラグアイ｜キックオフ時間

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ワールドカップ - 決勝ステージ
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ドイツvsパラグアイ｜チームニュース＆予想スタメン

ドイツ vs パラグアイ 予想スタメン

ドイツHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestPAR
1
マヌエル・ノイアー
6
ヨズア・キミッヒ
2
アントニオ・リュディガー
22
ダヴィド・ラウム
4
ヨナタン・ター
17
フロリアン・ヴィルツ
5
アレクサンダル・パブロヴィッチ
10
ジャマル・ムシアラ
23
フェリックス・ヌメチャ
19
リロイ・サネ
7
カイ・ハヴァーツ
12
O. Gill
2
グスタボ・ベラスケス
5
ファビアン・バルブエナ
4
フアン・カセレス
6
ジュニア・アロンソ
11
マウリシオ
14
アンドレス・クバス
10
ミゲル・アルミロン
23
マティアス・ガラルザ
19
フリオ・エンシソ
21
ガブリエル・アバロス

4-4-2

PARAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ユリアン・ナーゲルスマン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • グスタボ・アルファロ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

試合の見どころ

ドイツは月曜日、2026年ワールドカップの決勝トーナメント32強でパラグアイと対戦し、両チームは大会のベスト16入りを目指して戦う。

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ドイツ crest
ドイツ
GER
パラグアイ crest
パラグアイ
PAR

ドイツは2026年ワールドカップの開幕2試合でキュラソーとコートジボワールを相手に素晴らしい戦いぶりを見せ、2試合で9得点を挙げ、勝ち点6を獲得。これにより、1試合を残して決勝トーナメント進出を決めた。DFB代表は大会前、優勝候補として名前が挙がっておらず、特にフランスと対戦する可能性もあるため、現時点でも依然としてダークホースと見なされている。6月20日のコートジボワール戦で深刻な足首の怪我を負ったセンターバックのニコ・シュロッターベックを欠くことになるため、アントニオ・リュディガーが再びヨナタン・ターと共に最終ラインの中央でプレーすることになるだろう。

パラグアイはグループDの3試合で4ポイントを獲得し、得失点差で2位のオーストラリアに次ぐ3位でグループ3位となった。月曜日にドイツに勝利するのは、白と赤のチームにとって大きな挑戦となるだろうが、ヨーロッパの強豪との前回の対戦は引き分けに終わっている。2013年8月に行われた親善試合は3-3の引き分けだった。パラグアイのワールドカップにおける過去最高の成績は2010年の準々決勝進出となっている。

両チームの近況

GER
-直近成績

ゴールを許す
16/5
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

PAR
-直近成績

ゴールを許す
7/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

GER

直近の 2 試合

PAR

1

Win

1

Draw

0

勝利

4

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
1/2
両チームが得点
1/2

順位

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