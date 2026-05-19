2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、決勝が日本時間5月21日(木)に開催。鈴木唯人が所属するフライブルクと、アストン・ヴィラが対戦する。

本記事では、フライブルクvsアストン・ヴィラのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

フライブルクvsアストン・ヴィラの試合スケジュール・開始時間

UEFAヨーロッパリーグ決勝のフライブルクvsアストン・ヴィラは、トルコのイスタンブールにある「ボーダフォン・パーク」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパリーグ決勝

日程：2026年5月21日(木)4:00キックオフ／日本時間

カード：フライブルク vs アストン・ヴィラ

会場：ボーダフォン・パーク

フライブルクvsアストン・ヴィラのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、フライブルクvsアストン・ヴィラの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

フライブルクvsアストン・ヴィラ チーム情報

SCフライブルク vs アストン・ヴィラ 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー ユリアン・シュスター 予想スタメン 控え選手 マネージャー ウナイ・エメリ

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表