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ヨーロッパリーグ
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ヨーロッパリーグ決勝はWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【5月21日】フライブルクvsアストン・ヴィラのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26決勝

ヨーロッパリーグ
SCフライブルク 対 アストン・ヴィラ
SCフライブルク
アストン・ヴィラ
鈴木唯人

【欧州EL 放送予定】5月21日開催のヨーロッパリーグ(EL)2025-26決勝、フライブルク対アストン・ヴィラの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、決勝が日本時間5月21日(木)に開催。鈴木唯人が所属するフライブルクと、アストン・ヴィラが対戦する。

【フライブルクvsアストン・ヴィラを配信】EL決勝はWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐ視聴

本記事では、フライブルクvsアストン・ヴィラのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

フライブルクvsアストン・ヴィラの試合スケジュール・開始時間

UEFAヨーロッパリーグ決勝のフライブルクvsアストン・ヴィラは、トルコのイスタンブールにある「ボーダフォン・パーク」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ決勝
  • 日程：2026年5月21日(木)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：フライブルク vs アストン・ヴィラ
  • 会場：ボーダフォン・パーク

ヨーロッパリーグ決勝はWOWOWで独占中継・ライブ配信！今すぐ視聴開始

フライブルクvsアストン・ヴィラのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、フライブルクvsアストン・ヴィラの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
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・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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フライブルクvsアストン・ヴィラ チーム情報

SCフライブルク vs アストン・ヴィラ 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ユリアン・シュスター

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ウナイ・エメリ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

SCF
-直近成績

ゴールを許す
11/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

AVL
-直近成績

ゴールを許す
11/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

順位表