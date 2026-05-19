2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、決勝が日本時間5月21日(木)に開催。鈴木唯人が所属するフライブルクと、アストン・ヴィラが対戦する。
本記事では、フライブルクvsアストン・ヴィラのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
フライブルクvsアストン・ヴィラの試合スケジュール・開始時間
UEFAヨーロッパリーグ決勝のフライブルクvsアストン・ヴィラは、トルコのイスタンブールにある「ボーダフォン・パーク」で開催される。
- 大会：UEFAヨーロッパリーグ決勝
- 日程：2026年5月21日(木)4:00キックオフ／日本時間
- カード：フライブルク vs アストン・ヴィラ
- 会場：ボーダフォン・パーク
フライブルクvsアストン・ヴィラのテレビ放送・ネット配信予定
UEFAヨーロッパリーグ、フライブルクvsアストン・ヴィラの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
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ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
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月額加入
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・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※WOWOWも一部ディレイ配信あり