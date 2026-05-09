エル・クラシコの直近対戦成績は？過去5年の結果一覧・通算勝敗・歴代スコア比較まとめ

世界最高峰のライバル対決「エル・クラシコ」は、毎回タイトル争いや歴史に直結する大一番として注目を集める。レアル・マドリードとバルセロナによる伝統の一戦は、近年も数々の名勝負を生み出してきた。
近年は若手スターの台頭やチームスタイルの変化によって試合内容にも大きな変化が見られ、リーグ戦だけでなくカップ戦やスーパーカップでも激突。大量得点が生まれる試合や劇的決着など、世界中のファンを熱狂させる展開が続いている。
本記事では、エル・クラシコの直近の対戦成績を紹介する。
エル・クラシコの直近の対戦成績は？
レアル・マドリードとバルセロナによる「エル・クラシコ」は、近年も世界最高峰のライバル対決として激しい戦いが続いている。直近5年間の公式戦成績を見ると、時期によって優勢チームが大きく変化しているのが特徴だ。
2021年から2024年前半にかけては、レアル・マドリードが4連勝を記録するなど優位に立っていた。一方、2024-25シーズン以降はハンジ・フリック監督率いるバルセロナが勢いを加速。リーガ、国王杯、スーペルコパを含めたクラシコで圧倒的な強さを見せ、2024-25シーズンには“クラシコ4戦全勝”を達成した。
また、近年のクラシコは大量得点ゲームも多く、4-0、5-2、4-3など激しい打ち合いになるケースも増加。ラ・リーガでは2019年末以降、引き分けが発生していない点も特徴となっている。
なお、エル・クラシコの通算成績は120年以上の歴史の中でも極めて拮抗しており、レアル・マドリードがわずかにリードしている状況となっている。勝利数はレアルが106勝、バルセロナが105勝で、その差はわずか1勝。得点数でも両クラブが400ゴール超を記録しており、世界最高峰のライバル対決らしい接戦が続いている。
|クラブ
|通算勝利数
|引き分け
|通算得点
|レアル・マドリード
|106勝
|52
|440得点
|バルセロナ
|105勝
|52
|437得点
|開催日
|大会
|対戦結果
|勝利チーム
|2026年1月11日
|スーペルコパ決勝
|バルセロナ 3-2 レアル・マドリード
|バルセロナ
|2025年10月26日
|ラ・リーガ
|レアル・マドリード 2-1 バルセロナ
|レアル・マドリード
|2025年5月11日
|ラ・リーガ
|バルセロナ 4-3 レアル・マドリード
|バルセロナ
|2025年4月26日
|国王杯決勝
|バルセロナ 3-2 レアル・マドリード
|バルセロナ
|2025年1月12日
|スーペルコパ決勝
|レアル・マドリード 2-5 バルセロナ
|バルセロナ
|2024年10月26日
|ラ・リーガ
|レアル・マドリード 0-4 バルセロナ
|バルセロナ
エル・クラシコの中継予定は？
ラ・リーガ2025-26第35節では、バルセロナとレアル・マドリードによる「エル・クラシコ」が開催される。会場はバルセロナの本拠地スポティファイ・カンプノウ。タイトル争いを左右する重要な一戦として、世界中から注目が集まっている。
試合は日本時間2026年5月11日(月)午前4:00キックオフ予定。バルセロナは勝ち点状況次第で、このクラシコでリーグ優勝決定の可能性もある。
日本国内では『U-NEXT サッカーパック』と『DAZN』がライブ配信と見逃し配信を実施予定。なお、地上波やBS/CSなどテレビ放送での中継予定は発表されていない。
エル・クラシコ2026の視聴方法は以下の通り。
- U-NEXT サッカーパック：〇(ライブ・見逃し配信対応)
- DAZN：〇(ライブ・見逃し配信対応)
- 地上波各局：×
- BS・CS放送：×
- Amazonプライムビデオ：×
- Lemino：×
エル・クラシコのおすすめ視聴方法
【U-NEXT】サッカーパックでプレミアリーグやラ・リーガが視聴可能U-NEXT
2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。
ラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックの登録手順
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値で視聴可能
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶【DAZN月額プラン最安値】DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。