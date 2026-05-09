エル・クラシコの直近対戦成績は？過去5年の結果一覧・通算勝敗・歴代スコア比較まとめ

世界最高峰のライバル対決「エル・クラシコ」は、毎回タイトル争いや歴史に直結する大一番として注目を集める。レアル・マドリードとバルセロナによる伝統の一戦は、近年も数々の名勝負を生み出してきた。

近年は若手スターの台頭やチームスタイルの変化によって試合内容にも大きな変化が見られ、リーグ戦だけでなくカップ戦やスーパーカップでも激突。大量得点が生まれる試合や劇的決着など、世界中のファンを熱狂させる展開が続いている。

本記事では、エル・クラシコの直近の対戦成績を紹介する。

エル・クラシコの直近の対戦成績は？

レアル・マドリードとバルセロナによる「エル・クラシコ」は、近年も世界最高峰のライバル対決として激しい戦いが続いている。直近5年間の公式戦成績を見ると、時期によって優勢チームが大きく変化しているのが特徴だ。

2021年から2024年前半にかけては、レアル・マドリードが4連勝を記録するなど優位に立っていた。一方、2024-25シーズン以降はハンジ・フリック監督率いるバルセロナが勢いを加速。リーガ、国王杯、スーペルコパを含めたクラシコで圧倒的な強さを見せ、2024-25シーズンには“クラシコ4戦全勝”を達成した。

また、近年のクラシコは大量得点ゲームも多く、4-0、5-2、4-3など激しい打ち合いになるケースも増加。ラ・リーガでは2019年末以降、引き分けが発生していない点も特徴となっている。

なお、エル・クラシコの通算成績は120年以上の歴史の中でも極めて拮抗しており、レアル・マドリードがわずかにリードしている状況となっている。勝利数はレアルが106勝、バルセロナが105勝で、その差はわずか1勝。得点数でも両クラブが400ゴール超を記録しており、世界最高峰のライバル対決らしい接戦が続いている。

クラブ 通算勝利数 引き分け 通算得点 レアル・マドリード 106勝 52 440得点 バルセロナ 105勝 52 437得点

開催日 大会 対戦結果 勝利チーム 2026年1月11日 スーペルコパ決勝 バルセロナ 3-2 レアル・マドリード バルセロナ 2025年10月26日 ラ・リーガ レアル・マドリード 2-1 バルセロナ レアル・マドリード 2025年5月11日 ラ・リーガ バルセロナ 4-3 レアル・マドリード バルセロナ 2025年4月26日 国王杯決勝 バルセロナ 3-2 レアル・マドリード バルセロナ 2025年1月12日 スーペルコパ決勝 レアル・マドリード 2-5 バルセロナ バルセロナ 2024年10月26日 ラ・リーガ レアル・マドリード 0-4 バルセロナ バルセロナ

エル・クラシコの中継予定は？

ラ・リーガ2025-26第35節では、バルセロナとレアル・マドリードによる「エル・クラシコ」が開催される。会場はバルセロナの本拠地スポティファイ・カンプノウ。タイトル争いを左右する重要な一戦として、世界中から注目が集まっている。

試合は日本時間2026年5月11日(月)午前4:00キックオフ予定。バルセロナは勝ち点状況次第で、このクラシコでリーグ優勝決定の可能性もある。

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エル・クラシコ2026の視聴方法は以下の通り。

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