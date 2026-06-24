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【6/26】エクアドルvsドイツの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

エクアドル 対 ドイツ
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FIFAワールドカップ グループE第3節、エクアドルvsドイツの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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本記事では、FIFAワールドカップのグループE第3節となるエクアドルvsドイツの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

エクアドルvsドイツ｜キックオフ時間

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ワールドカップ - グループ。 E
New York/New Jersey Stadium

エクアドルvsドイツ｜チームニュース＆予想スタメン

エクアドル vs ドイツ 予想スタメン

エクアドルHome team crest

3-5-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestGER
1
エルナン・イスマエル・ガリンデス
3
ピエロ・インカピエ
6
ウィリアム・パチョ
4
ジョエル・オルドネス
15
ペドロ・バイト
23
モイセス・カイセド
9
ジョン・イェボア
21
アラン・フランコ
7
ペルビス・エストゥピニャン
13
エネル・バレンシア
19
ゴンサロプラタ
12
オリヴァー・バウマン
6
ヨズア・キミッヒ
4
ヨナタン・ター
2
アントニオ・リュディガー
22
ダヴィド・ラウム
9
ジェイミー・レヴェリング
8
レオン・ゴレツカ
14
マクシミリアン・バイアー
16
アンジェロ・シュティラー
20
ナディーム・アミリ
26
デニス・ウンダフ

4-2-3-1

GERAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスティアン・ベカセッセ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ユリアン・ナーゲルスマン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

試合の見どころ

ドイツは既に決勝トーナメント進出を決めており、2試合で勝ち点6を獲得し、グループEでは首位通過以外に目標はない。一方、コートジボワールに1-0で敗れ、キュラソーと0-0で引き分けたエクアドルは、生き残るためにはここで結果を出す必要がある。勝利すれば勝ち上がりが確定し、引き分けの場合は、並行して行われるコートジボワール対キュラソー戦でコートジボワールがつまずくことを期待するしかない。エクアドルにとって、これは世代を決定づける試合となる。

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エクアドル crest
エクアドル
ECU
ドイツ crest
ドイツ
GER

ドイツにとっての難題はモチベーションだ。予選突破が確定した今、ナーゲルスマン監督は主力選手をローテーションさせ、イエローカードから守り、決勝トーナメントに向けてチームを万全の状態に保つ十分な理由がある。そのため、たとえ実力差が明白であっても、大差での勝利を予想する根拠は薄れる。とはいえ、キュラソー戦での7-1はワールドカップグループリーグにおけるドイツ代表の得点力の高さを示す好例であり、コートジボワール戦での2-1という接戦は、効率性を損なうことなく、より厳しい試合にも対応できることを示した。今大会ではすでに5人の異なる選手が得点を挙げており、攻撃力の層の厚さと多様性を物語っている。

両チームの近況

ECU
-直近成績

ゴールを許す
6/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

GER
-直近成績

ゴールを許す
17/4
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

ECU

直近の 2 試合

GER

0

勝利

0

引分け

2

勝利

2

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
2/2
両チームが得点
1/2

順位

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