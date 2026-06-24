【6/26】エクアドルvsドイツの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループEではエクアドルとドイツが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループE第3節となるエクアドルvsドイツの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

エクアドルvsドイツ｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 E New York/New Jersey Stadium

エクアドルvsドイツ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 15 ニコ・シュロッターベック

試合の見どころ

ドイツは既に決勝トーナメント進出を決めており、2試合で勝ち点6を獲得し、グループEでは首位通過以外に目標はない。一方、コートジボワールに1-0で敗れ、キュラソーと0-0で引き分けたエクアドルは、生き残るためにはここで結果を出す必要がある。勝利すれば勝ち上がりが確定し、引き分けの場合は、並行して行われるコートジボワール対キュラソー戦でコートジボワールがつまずくことを期待するしかない。エクアドルにとって、これは世代を決定づける試合となる。

ドイツにとっての難題はモチベーションだ。予選突破が確定した今、ナーゲルスマン監督は主力選手をローテーションさせ、イエローカードから守り、決勝トーナメントに向けてチームを万全の状態に保つ十分な理由がある。そのため、たとえ実力差が明白であっても、大差での勝利を予想する根拠は薄れる。とはいえ、キュラソー戦での7-1はワールドカップグループリーグにおけるドイツ代表の得点力の高さを示す好例であり、コートジボワール戦での2-1という接戦は、効率性を損なうことなく、より厳しい試合にも対応できることを示した。今大会ではすでに5人の異なる選手が得点を挙げており、攻撃力の層の厚さと多様性を物語っている。

両チームの近況

両チームの対戦成績

ECU 直近の 2 試合 GER 0 勝利 0 引分け 2 勝利 エクアドル 2 - 4 ドイツ

エクアドル 0 - 3 ドイツ 2 得点 7 2.5ゴール以上のゲーム 2/2 両チームが得点 1/2

順位

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