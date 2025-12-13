ダウンタウンプラス出演者まとめ｜歴代キャストと最新ラインナップ一覧

ダウンタウンプラスの出演者構成が注目を集めている。番組の軸を担うメンバーに加えて、各回で登場するゲストの顔ぶれが放送ごとに話題を呼ぶ。

本記事では、ダウンタウンプラスの出演者について紹介する。

DOWNTOWN+は豪華出演者による掛け合いも見どころの一つだ。番組の中心に立つのはダウンタウン(松本人志・浜田雅功)。オリジナル企画の大半を松本が担い、サービス開始時の生配信「LIVE+」からコンテンツの軸を形成する。浜田はアーカイブ作品への出演が中心で、今後の新規企画が控えている。

配信中の番組には多くの芸人やタレントが参加する。大喜利、トーク、研究バラエティ、音声企画まで幅広く、作品ごとにキャストが入れ替わる構成だ。以下では主要コンテンツの出演者をまとめた。

ダウンタウン

松本人志:全企画の中心。出演とプロデュースを兼任。

浜田雅功:アーカイブ作品で出演。新コンテンツは後日公開予定。

大喜利 GRAND PRIX

審査員:松本人志

進行:国山ハセン

出演者(第1回):千原ジュニア、堂前透(ロングコートダディ)、森下直人(ななまがり)、川北茂澄(真空ジェシカ)

出演者(第2回):久保田かずのぶ、渡辺隆、ハリウッドザコシショウ、椿鬼奴

声の出演:大塚芳忠

芯くったら負け!実のない話トーナメント

出演者:松本人志、みなみかわ、藤本敏史、久保田かずのぶ、後藤輝基、カズレーザー、くっきー!、ケンドーコバヤシ、ユースケ

第2回出演者:井口浩之、西村瑞樹、橋本直、山添寛、品川祐、酒井貴士、渡辺隆、関町知弘

7:3トーク(ナナサントーク)

松本人志

ゲスト:長谷川忍、小峠英二、山田邦子、ベッキー

Money is Time

松本人志、陣内智則、池田美優、清春、山田邦子

その他出演:福島善成、田崎佑一、真べぇ、大鶴肥満

松本教授の笑いの証明

教授:松本人志

助教授:小峠英二

進行:久代萌美

出演:笑い飯

ダウプラボイス

松本人志、笑い飯

みんなのオトナな話

松本人志、ベッキー

ゲスト:河本準一、後藤輝基、清塚信也、山添寛

その他の主なオリジナル企画

LIVE+:松本人志

漫才 INTERNATIONAL:松本人志、長谷川忍

ノスタル10分:松本人志、木村祐一

松本人志と○○したい:松本人志、千原ジュニア

お笑い帝国大学:松丸友紀(予告編参加)

DOW+GO:あぁ〜しらき

これらの番組は「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3カテゴリに分けて配信される。作品ごとに出演者が変化するため、視聴前のチェックとして役立つ内容だ。

有料配信サービス「ダウンタウンプラス(DOWNTOWN+)」では、松本人志と浜田雅功が関わる新作コンテンツに加えて、懐かしい名作アーカイブまで幅広く視聴できる。テレビ放送では実現が難しい企画や、2人の個性をそのまま活かした実験的な番組が多数並び、お笑いファンが楽しめる独自のラインナップとなっている。

松本人志がメインで展開する企画には「7:3トーク」「実のない話トーナメント」「松本教授の笑いの証明」「Money is Time」「漫才インターナショナル」などが揃う。どの作品も“実験性のある笑い”を軸にしており、松本の発想をダイレクトに反映した構成が特徴。ゲストとの距離が近い「7:3トーク」では、軽作業を挟みながら本音が自然に引き出される。

浜田雅功のコンテンツでは、「浜ちゃん後輩と行く」シリーズが根強い支持を受けている。「グアムで休日」「沖縄の旅」など、後輩芸人との旅企画を通して浜田の飾らない姿が見られる。これまでの人気シリーズに加え、新たなロケ企画も予定されている。

さらに、松本人志が手がけた映画「大日本人」「しんぼる」「さや侍」「R100」もまとめて配信中。独自の世界観とメッセージ性が際立つ作品群が高画質で楽しめる。初期ダウンタウンの貴重な「ビジュアルバム」や「福岡人志」など、レアな映像も順次追加されており、アーカイブの充実度は非常に高い。

配信されている主な番組

カテゴリ タイトル 特徴 オリジナル作品 7:3トーク 松本人志がゲストと作業をしながら語る。対面ならではの距離感が魅力。 オリジナル作品 ダウプラボイス 落ち着いた語り口で展開する音声シリーズ。リラックス目的で聴ける内容。 オリジナル作品 実のない話トーナメント “内容が薄い話ほど勝ち”という独特のルールで競う企画。 オリジナル作品 大喜利 GRAND PRIX 芸人たちが自作のお題で戦う大喜利大会。松本人志が審査を務める。 オリジナル作品 Money is Time 挑戦者がパフォーマンスを披露し賞金を狙う。笑いと競技性を融合した番組。 オリジナル作品 松本教授の笑いの証明 “笑いとは何か”をテーマに実験を行いながら検証する研究バラエティ。 オリジナル作品 漫才インターナショナル 世界の笑い文化や漫才を題材にしたトーク企画。 オリジナル作品 みんなのオトナな話 松本人志とゲストが“オトナ”をテーマに対談するトーク番組。 オリジナル作品 ノスタル10分 松本人志が縁のある街を歩きながら短時間で思い出を語るミニ企画。 過去作品 映画4作品 「大日本人」「しんぼる」「さや侍」「R100」など松本監督作を一挙配信。 過去作品 浜ちゃん後輩と行く グアムで休日 浜田雅功と後輩のロケ旅。自然体の姿が見られるシリーズ。 過去作品 浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅 沖縄を巡る人気ロケ企画。浜田と後輩の掛け合いが魅力。 過去作品 福岡人志 福岡をテーマに松本人志がトークを展開するローカル企画。 過去作品 ビジュアルバム 約束 初期ダウンタウンの名作コントを収録したアーカイブ。

ダウンタウンプラスはどこで見れる？テレビ放送の有無とネット配信サービス一覧

ダウンタウンプラス(DOWNTOWN+)はテレビ放送を行っておらず、視聴できるのはオンライン配信のみとなる。公式サイトに加え、U-NEXTやABEMA、Amazon Prime Videoなど複数のプラットフォームで提供されており、ユーザーの好みに合わせて選べる仕組みだ。

オリジナル企画や、松本人志による単独生配信は公式「DOWNTOWN+」でフル視聴が可能。『7:3トーク』『実のない話トーナメント』『大喜利GRAND PRIX』などのシリーズに加え、映画『大日本人』『しんぼる』『さや侍』『R100』といった監督作品もアーカイブとして配信中で、作品の幅が非常に広い。

一方、U-NEXT、ABEMA、Amazon Prime Videoでは「DOWNTOWN+月額パック」が提供されており、月額770円(税込)で最新作のみを視聴可能。生配信や映画アーカイブは含まれないが、初回の無料トライアルがあるU-NEXTであれば、対象作品を追加料金なしで楽しめる。

今後の更新では、松本・浜田による新企画や特別番組、コラボ企画の投入が予定されており、各サービスとも随時配信ラインナップが拡大していく見込みだ。最新の追加情報は公式SNSおよびプラットフォームのお知らせで確認できる。

【U-NEXT月額パック】ダウンタウンプラスのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、ダウンタウンプラスはネット『U-NEXT』でも月額パックとして配信する。

月額770円(税込)の「DOWNTOWN+月額パック」を購入すれば、『ダウンタウンプラス』で配信されるオリジナル作品(大喜利GRAND PRIX、ダウプラボイス、7:3トーク、実のない話トーナメント、Money is Time、漫才インターナショナルなど)を視聴できる。

U-NEXT初回登録時には31日間の無料トライアルが用意されており、特設ページ経由から登録を行うと同時に800ポイントが付与される。このポイントを利用すれば、初月から無料で「DOWNTOWN+月額パック」を利用可能。また、無料トライアル終了後も毎月付与される1,200ポイントを充当すれば、以降もお得に視聴を続けられる。

U-NEXT見放題プランの登録は、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの基本情報を入力するだけ。無料トライアル期間中でも全機能を利用できるため、初めて利用する人にもおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル・ダウンタウンプラス月額パックの登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

ダウンタウンプラスの関連情報

