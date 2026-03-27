MLB（メジャーリーグ）の2026年レギュラーシーズンが、日本時間3月28日(土)に開催。大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースとアリゾナ・ダイヤモンドバックスが対戦する。

本記事では、ドジャース対ダイヤモンドバックスの試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。

ドジャース対ダイヤモンドバックス｜試合日程・開始時間

MLB2026レギュラーシーズンのロサンゼルス・ドジャースvsアリゾナ・ダイヤモンドバックスは、日本時間3月28日(土)にドジャースの本拠地ドジャー・スタジアムで開催される。

大会：MLBレギュラーシーズン

日時：3月28日(土)午前11:10開始予定／日本時間

対戦：ドジャース（大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 所属）vsダイヤモンドバックス

ドジャース対ダイヤモンドバックス｜テレビ放送・ネット配信予定

ドジャース対ダイヤモンドバックスは『NHK総合』『NHK BSP4K』『J SPORTS 1』でテレビ中継、ネットは『Amazonプライムビデオ(MLB on SPOTV)』『MLB.tv』『SPOTV NOW』で配信を行う予定だ。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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MLB 2026｜関連情報

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