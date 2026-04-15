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Ryo Mika

『DAZN』、ACLEファイナルズのヴィッセル神戸＆FC町田ゼルビアの試合を無料配信！

FC町田ゼルビア 対 アル・イテハド
FC町田ゼルビア
アル・イテハド
AFCチャンピオンズリーグエリート
アル・サッド 対 ヴィッセル神戸
アル・サッド
ヴィッセル神戸

【サッカー Jリーグ ニュース】『DAZN（ダゾーン）』は15日、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）のヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアの試合を無料配信すると発表した。

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『DAZN（ダゾーン）』は15日、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）のヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアの試合を無料配信すると発表した。

いよいよスタートする2025-26シーズンのACLEファイナルズ。中東情勢の悪化で西地区の日程に影響が出たものの、現地時間14日までにベスト8が出揃うことに。そして15日からは、サウジアラビアでの集中開催によるファイナルズがスタートする。

Jリーグ勢からは神戸と町田がファイナルズに進出したが、ACLEを全試合独占ライブ配信する『DAZN』は15日、神戸と町田の試合に関して無料配信予定であると発表。神戸はアル・サッド（カタール）、町田はアル・イテハド（サウジアラビア）と準々決勝で対戦するが、この2試合は無料配信となる。

■「AFCチャンピオンズリーグエリート 2025-26ファイナルズ」配信概要

●準々決勝

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アル・イテハド
ITT

4月17日（金）

A： アル・サッドvs ヴィッセル神戸　1:15キックオフ（0:45配信開始）

解説：林陵平　実況：野村明弘　※無料配信　

B：アル・アハリ vs ジョホール　23:45キックオフ

4月18日（土）

C：ＦＣ町田ゼルビア vs アル・イテハド 3:00キックオフ（2:30配信開始）

解説：佐藤寿人　実況：桑原学　※無料配信

4月19日（日）

D：ブリーラム vs アル・アハリ・ドバイ　1:15キックオフ

●準決勝

4月21日（火）

E：Aの勝者 vs Bの勝者　1:15キックオフ

4月22日（水）

F：Cの勝者 vs Dの勝者　1:15キックオフ

●決勝

4月26日（日）

Eの勝者 vs Fの勝者　1:15キックオフ

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