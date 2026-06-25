【6/26】パラグアイvsオーストラリアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループDではパラグアイとオーストラリアが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループD第3節となるパラグアイvsオーストラリアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

パラグアイvsオーストラリア｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 D San Francisco Bay Area Stadium

パラグアイvsオーストラリア｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 10 ミゲル・アルミロン 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

オーストラリアは得失点差でパラグアイを上回り2位につけており、引き分けでもオーストラリアは勝ち上がり、パラグアイは早期敗退となる。G・アルファロ率いるパラグアイは確実に勝ち進むためには勝利が必要であり、グループステージにおいてこれ以上ないほどの勝利が求められる試合となっている。パラグアイが勝利し、さらに得失点差が変動すれば、オーストラリアを抜いて2位に浮上する可能性もあるため、すべてのゴールが重要となる。両チームとも、勝ち点1で満足できるような試合運びはできないだろう。

パラグアイは2010年以来となるワールドカップ復帰を果たした。16年間待ち望んだこの瞬間は、国民にとって計り知れないほどの感動的な意味を持つ。G・アルファロ監督率いるチームは、第2節でトルコに1-0で勝利し、粘り強さを見せたものの、初戦でアメリカに4-1で大敗したため、得失点差で引き分けでは不十分な状況に陥っている。彼らにはゴールが必要だ。しかも、失点せずにゴールを決めなければならない。

両チームの近況

両チームの対戦成績

PAR 直近の 2 試合 AUS 0 勝利 1 Draw 1 Win オーストラリア 1 - 0 パラグアイ

オーストラリア 1 - 1 パラグアイ 1 得点 2 2.5ゴール以上のゲーム 0/2 両チームが得点 1/2

順位

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オーストラリアはトルコに2-0で快勝し、大会をスタートさせたが、第2節ではアメリカに2-0で敗れた。T・ポポビッチ監督率いるチームはアジア予選を4戦全勝で突破し、経験豊富なベテランと新進気鋭の選手をサンフランシスコに招集した。マシュー・ライアンとマシュー・レッキーをはじめとするベテラン選手がチームを支え、サッカールーズは比較的安全な位置から試合をコントロールできるだけの力を持っている。

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