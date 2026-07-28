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Roberto Mancini Italia BelgioGetty Images
Stefano Silvestri

Quando sarà l'esordio di Roberto Mancini da ct dell'Italia: data e ora della prima partita del nuovo corso

Italia
R. Mancini
Italia vs Belgio
Belgio
UEFA Nations League A

L'Italia riaccoglie il ct del trionfo europeo del 2021 e mira Nations League e Qualificazioni ai prossimi Europei: quando sarà il primo impegno azzurro del Mancini bis.

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Olanda-Italia 2-3, finalina per il terzo e quarto posto della Nations League 2022/2023: questa, datata 18 giugno 2023, è l'ultima partita di Roberto Mancini da ct azzurro, poco più di due anni dopo il trionfo di Wembley.

La curiosità? Il rapporto tra l'Italia e Mancini, scelto al termine di giorni caotici per raccogliere l'eredità di Rino Gattuso, ripartirà proprio dalla stessa competizione: la Nations League, di nuovo.

Quando sarà dunque l'esordio del nuovo/vecchio ct? La data, l'ora e la sede del primo impegno del Mancini bis alla guida dell'Italia.


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  • LA PRIMA AVVERSARIA DI MANCINI

    La prima avversaria di Mancini sarà il Belgio: la gara tra gli azzurri e i Diavoli Rossi valida per la prima giornata del girone 1 della Lega A di Nations League.

    Proprio come l'Italia, il Belgio ha appena cambiato commissario tecnico: al posto di Rudi Garcia, che ha lasciato l'incarico dopo l'eliminazione ai quarti dei Mondiali per mano della Spagna, è arrivato l'olandese Mark van Bommel, ex centrocampista tra le altre anche del Milan.

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  • Barella Belgio ItaliaGetty Images

    QUANDO SI GIOCA ITALIA-BELGIO

    La sfida tra Italia e Belgio si giocherà dopo l'estate: andrà infatti in scena il prossimo 25 settembre, un venerdì, con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45.

    Italia-Belgio si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, palcoscenico che Mancini conosce benissimo: ha giocato, allenato e vinto con la Lazio, oltre ad aver vissuto proprio nella Capitale le tre partite del girone di Euro 2020.

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  • IL GIRONE DI NATIONS LEAGUE

    Il gruppo 1 della Lega A di Nations League comprende altre due Nazionali oltre all'Italia e al Belgio: la Francia e la Turchia. Proprio Italia, Belgio e Francia, ironia della sorte, si erano già trovati nello stesso gruppo nella precedente edizione della competizione.

    Il secondo impegno della nuova Italia di Mancini è stato così programmato per lunedì 28 settembre, tre giorni più tardi: in quell'occasione gli azzurri sfideranno la Turchia in casa sua, a Istanbul.

    In virtù della nuova sosta unica dei campionati prevista per settembre e ottobre, l'Italia andrà incontro a un tour de force e giocherà anche una terza e quarta volta in giorni ravvicinati, sempre per la Nations League: il 2 ottobre in casa della Francia, il 5 al Dall'Ara contro la Turchia.

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  • QUANDO INIZIANO LE QUALIFICAZIONI AGLI EUROPEI

    Per quanto riguarda l'obiettivo principale in ordine di tempo, ovvero gli Europei del 2028, c'è ancora tempo prima di pensare alle Qualificazioni: il girone prenderà il via solo a marzo 2027. Nel frattempo l'Italia e Mancini assisteranno con particolare attenzione al sorteggio, in programma il prossimo 6 dicembre.

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