Quando sarà l'esordio di Roberto Mancini da ct dell'Italia: data e ora della prima partita del nuovo corso

Olanda-Italia 2-3, finalina per il terzo e quarto posto della Nations League 2022/2023: questa, datata 18 giugno 2023, è l'ultima partita di Roberto Mancini da ct azzurro, poco più di due anni dopo il trionfo di Wembley.
La curiosità? Il rapporto tra l'Italia e Mancini, scelto al termine di giorni caotici per raccogliere l'eredità di Rino Gattuso, ripartirà proprio dalla stessa competizione: la Nations League, di nuovo.
Quando sarà dunque l'esordio del nuovo/vecchio ct? La data, l'ora e la sede del primo impegno del Mancini bis alla guida dell'Italia.
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