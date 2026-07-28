Quando sarà l'esordio di Roberto Mancini da ct dell'Italia: data e ora della prima partita del nuovo corso

Il gruppo 1 della Lega A di Nations League comprende altre due Nazionali oltre all'Italia e al Belgio: la Francia e la Turchia. Proprio Italia, Belgio e Francia, ironia della sorte, si erano già trovati nello stesso gruppo nella precedente edizione della competizione.

Il secondo impegno della nuova Italia di Mancini è stato così programmato per lunedì 28 settembre, tre giorni più tardi: in quell'occasione gli azzurri sfideranno la Turchia in casa sua, a Istanbul.

In virtù della nuova sosta unica dei campionati prevista per settembre e ottobre, l'Italia andrà incontro a un tour de force e giocherà anche una terza e quarta volta in giorni ravvicinati, sempre per la Nations League: il 2 ottobre in casa della Francia, il 5 al Dall'Ara contro la Turchia.