Scommettere sulle squadre dei CT italiani nel terzo turno al Mondiale

Al Mondiale è in programma la terza giornata della fase a gironi, ecco come scommettere sulle squadre dei CT italiani.

Scozia - Brasile Goldbet William Hill Lottomatica 2 + Under 3.5 1.97 1.91 1.97 Turchia - Stati Uniti Goldbet William Hill Lottomatica Multigol 1-3 casa + 1-3 ospite 1.92 1.94 1.92 Congo - Uzbekistan Sisal William Hill SNAI Congo 1.75 1.81 1.75 Vincitore Nations League Goldbet William Hill Lottomatica Francia 4.00 4.00 4.00 Spagna 4.00 4.00 4.00 Italia 30.00 30.00 30.00 Turchia 100.00 100.00 100.00

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Il Brasile cerca ancora un equilibrio solido

A mezzanotte, nella terza giornata del Gruppo C, il Brasile di Carlo Ancelotti affronterà a Miami Gardens la Scozia. E lo fa a cinque giorni dal 3-0 contro Haiti che ha permesso alla Seleção di trovare il primo successo in questo Mondiale. Ma anche la sfida contro i "Grenadiers" ha confermato che il suo percorso è una sorta di laboratorio di adattamento.

Nell'1-1 al debutto contro il Marocco solo una giocata individuale di Vinícius Júnior dopo un assist di Bruno Guimarães ha salvato il Brasile dalla sconfitta. I "Leoni dell'Atlante", infatti, hanno costretto i terzini verdeoro a ripiegamenti affannosi. E così, soprattutto nel primo tempo, hanno dominato con 12 tiri a sei, e 1,28 xG a fronte degli 0,86 della Seleção.

Contro Haiti, Ancelotti ha inserito Danilo come terzino destro e Matheus Cunha come riferimento centrale al posto di Igor Thiago. E in effetti il Brasile ha dominato con il 62% di possesso palla nel primo tempo vinto per 3-0 grazie alla doppietta di Cunha e al gol di Vinícius Júnior. Trovando dunque tre grandi occasioni con un xG di 1,50 a fronte di uno a 0,32.

Ma nella ripresa, Haiti ha superato la Seleção per otto tiri a due. Come se non bastasse, l'infortunio di Raphinha costringe Ancelotti a rivedere il reparto offensivo. Il Brasile, dunque, dopo due giornate viaggia a quattro punti e contro la Scozia ai verdeoro basterebbe un pari.

La differenza reti dell'Uzbekistan è impietosa

Invece domenica alle ore 1.30 l'Uzbekistan ad Atlanta e contro la Repubblica Democratica del Congo saluterà il suo primo Mondiale. Al dignitoso 1-3 contro la Colombia del 18 giugno è infatti seguito lo 0-5 contro il Portogallo. Nel quale la difesa a cinque schierata da Fabio Cannavaro nulla ha potuto, per esempio, contro i passaggi filtranti di Bruno Fernandes e i tagli di Cristiano Ronaldo.

Ma non solo perché, dopo la rete al debutto contro i "Cafeteros", gli uzbeki non hanno più superato la quota di cinque tocchi nell'area avversaria. Ora anche una vittoria contro gli africani li porterebbe a un massimo di tre punti. Che però, anche a causa della differenza reti di 1-7, non permetterebbe di sperare in un ripescaggio come una delle migliori terze.

Il paradosso e il futuro della Turchia con Montella

Anche la Turchia, venerdì alle ore 4 a Los Angeles contro gli Stati Uniti, saluterà il Mondiale. E lo fa dopo aver stabilito, suo malgrado, un nuovo record dal 1966 ad oggi. Nello 0-2 contro l'Australia e sabato nello 0-1 contro il Paraguay non ha segnato nonostante 62 tiri complessivi.

Come se non bastasse, con un uomo in più per più di 45 minuti contro l'"Albirroja", gli anatolici hanno colpito un legno con Mert Müldür. Così non hanno capitalizzato nonostante un 78,5% di possesso palla, dodici calci d'angolo e un xG di 2,90. In assenza di un vero centroavanti boa, Arda Güler e Kenan Yildiz non hanno superato la difesa paraguaiana.

Ora la Turchia, con Vincenzo Montella blindato pubblicamente dal presidente della TFF, sposterà l'attenzione sulla Nations League. Nel Gruppo A1 troverà l'Italia, oltre che le favorite Francia e Spagna. I Bleus e la "Furia Roja" sono quotate a 4.00, mentre il trionfo per gli azzurri e degli anatolici varrebbe le quote di 30.00 e di 10.00.

Come scommettere su Scozia - Brasile, Turchia - Stati Uniti e RD Congo - Uzbekistan

Come nel caso deldel Brasile, alla Scozia di Steven Clarke serve un punto per qualificarsi per i sedicesimi, un risultato storico per la "Tartan Army". Inoltre, Carlo Ancelotti è alle prese con l'infortunio di Raphinha e la Seleção dovrà controllare il possesso palla per evitare ulteriori problemi fisici. Le quote per la combo 2 + Under 3.5 oscillano tra 1.91 e 1.97.

Gli Stati Uniti sono già sicuri del primo posto e questo porterà Mauricio Pochettino a far riposare dei titolari contro la Turchia. Che dal canto suo cercherà la sua prima marcatura per lasciarsi così alle spalle lo zero. Vale la pena tenere d'occhio la combo Multigol 1-3 casa + 1-3 ospite, quotata dai principali bookmaker a 1.92 e a 1.94.

L'Uzbekistan, reduce dall'1-3 contro la Colombia e soprattutto dallo 0-5 contro il Portogallo, chiuderà il suo Mondiale contro la Repubblica Democratica del Congo. E prima dello 0-1 contro i "Cafeteros" al debutto la rappresentante africana aveva messo in risalto la propria organizzazione tattica. I tre punti dei "Leopardi" varrebbero da 1.75 a 1.81 la posta.