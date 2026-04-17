Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
AC Milan v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Cosa sta succedendo tra Allegri e il Milan: le voci sulla Nazionale, le richieste di mercato e le alternative per la panchina rossonera

Serie A
UEFA Nations League A
Italia
Milan

La Nazionale osserva, il club prova a blindarlo con mercato e centralità: ma la Champions e i rapporti interni decideranno tutto.

Pubblicità

Il futuro di Massimiliano Allegri al Milan resta uno dei nodi più delicati del momento in casa rossonera.

Tra risultati altalenanti, rapporti interni non sempre sereni e le insistenti voci sulla panchina della Nazionale, la posizione del tecnico livornese è al centro di valutazioni profonde.

Il suo nome è tra i principali candidati per raccogliere l’eredità lasciata da Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, mentre il Milan, parallelamente, si muove tra la volontà di trattenerlo e la necessità di prepararsi a ogni scenario.

  • NODO NAZIONALE

    Le voci che accostano Allegri alla Nazionale continuano a crescere e potrebbero trasformarsi in qualcosa di concreto nelle prossime settimane.

    Secondo La Gazzetta dello Sport, la candidatura dell’allenatore rossonero per la panchina azzurra resta forte e concreta, dopo le dimissioni di Gattuso.

    La possibile nomina di Giovanni Malagò, candidato alla presidenza federale, potrebbe rivelarsi decisivo nella scelta del futuro commissario tecnico, con Allegri tra i profili più apprezzati.

    Nonostante ciò, il tecnico continua a concentrarsi sul presente rossonero, Allegri ha ribadito più volte, anche nei colloqui con la dirigenza, la volontà di restare focalizzato sul Milan e sulla corsa alla qualificazione in Champions League, considerata determinante per il futuro del club e dell’allenatore stesso.


    • Pubblicità

  • RAPPORTI INTERNI E CLIMA A MILANELLO

    Il rapporto tra Allegri e la dirigenza rossonera appare complesso.

    Secondo Tuttosport, esiste una distanza significativa tra il tecnico e una parte della società, legata più alla gestione interna e alla percezione di scarso supporto che ai risultati sportivi, visto che la squadra è rimasta stabilmente nelle prime posizioni in classifica.

    La qualificazione in Champions League rappresenta uno spartiacque: in caso di mancato obiettivo, potrebbero cambiare sia l’allenatore sia la struttura dirigenziale, incluso il direttore sportivo Igli Tare.

    Dall’altra parte, però, il club non considera inevitabile una rottura. Secondo Il Corriere dello Sport, eventuali tensioni vengono ritenute fisiologiche e non tali da compromettere il rapporto nel breve termine.

    Il contratto di Allegri, fino al 2027 con opzioni di rinnovo, rappresenta una garanzia formale, ma la continuità dipenderà soprattutto dalla volontà comune di proseguire insieme.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MERCATO E RUOLO CENTRALE

    Per blindare il proprio allenatore, il Milan è pronto a investire sul mercato e a rafforzarne il ruolo all’interno del progetto.

    La società intende soddisfare le richieste di Allegri con almeno tre acquisti di livello, uno per reparto, puntando su giocatori esperti e nel pieno della carriera, sul modello di Adrien Rabiot.

    Il progetto prevede anche un maggiore coinvolgimento dell’allenatore nelle decisioni strategiche. Allegri viene considerato una figura sempre più vicina a quella di manager, con voce in capitolo non solo sulla gestione della squadra ma anche sulle scelte strutturali.

    I recenti incontri con la dirigenza hanno avuto proprio questo obiettivo: definire linee guida condivise su budget, mercato e prospettive.

  • MILAN, CHI ARRIVA SE PARTE ALLEGRI

    Nel caso in cui Allegri decidesse di accettare la panchina della Nazionale o si arrivasse a una separazione, il Milan dovrebbe avviare una nuova rivoluzione tecnica.

    Tra i candidati principali figura Vincenzo Italiano, attualmente al Bologna e desideroso di un salto in una big.

    Attenzione anche alla situazione di Gian Piero Gasperini, che potrebbe lasciare la capitale dopo tensioni interne, mentre resta sullo sfondo il nome di Simone Inzaghi, in difficoltà all’Al Hilal dopo l’eliminazione in Champions asiatica contro l'Al-Sadd da Roberto Mancini.

    Soluzioni alternative, ma meno accreditate, sono quelle di Enzo Maresca e Thiago Motta, entrambi liberi dopo esperienze recenti non positive.

    Inoltre, il club valuta anche una possibile rivoluzione dirigenziale, con l’idea di una coppia formata da Italiano in panchina e Tony D'Amico come direttore sportivo.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA CHAMPIONS COME SPARTIACQUE

    Tutti gli scenari restano legati a un unico fattore decisivo: la qualificazione in Champions League rappresenta l’obiettivo minimo fissato a inizio stagione e la condizione necessaria per proseguire il progetto.

    Il raggiungimento del traguardo potrebbe favorire una ricucitura tra le parti, mentre un eventuale fallimento rischierebbe di far saltare l’intero assetto tecnico e dirigenziale.

    Nel frattempo, Allegri continua a lavorare sul campo e fuori, partecipando attivamente alla pianificazione del futuro rossonero, segnale di una volontà concreta di proseguire il percorso a Milanello, almeno fino a quando le condizioni lo permetteranno.


Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Milan crest
Milan
MIL