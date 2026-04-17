Cosa sta succedendo tra Allegri e il Milan: le voci sulla Nazionale, le richieste di mercato e le alternative per la panchina rossonera

Il futuro di Massimiliano Allegri al Milan resta uno dei nodi più delicati del momento in casa rossonera.
Tra risultati altalenanti, rapporti interni non sempre sereni e le insistenti voci sulla panchina della Nazionale, la posizione del tecnico livornese è al centro di valutazioni profonde.
Il suo nome è tra i principali candidati per raccogliere l’eredità lasciata da Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, mentre il Milan, parallelamente, si muove tra la volontà di trattenerlo e la necessità di prepararsi a ogni scenario.