Cosa sta succedendo tra Allegri e il Milan: le voci sulla Nazionale, le richieste di mercato e le alternative per la panchina rossonera

Le voci che accostano Allegri alla Nazionale continuano a crescere e potrebbero trasformarsi in qualcosa di concreto nelle prossime settimane.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la candidatura dell’allenatore rossonero per la panchina azzurra resta forte e concreta, dopo le dimissioni di Gattuso.

La possibile nomina di Giovanni Malagò, candidato alla presidenza federale, potrebbe rivelarsi decisivo nella scelta del futuro commissario tecnico, con Allegri tra i profili più apprezzati.

Nonostante ciò, il tecnico continua a concentrarsi sul presente rossonero, Allegri ha ribadito più volte, anche nei colloqui con la dirigenza, la volontà di restare focalizzato sul Milan e sulla corsa alla qualificazione in Champions League, considerata determinante per il futuro del club e dell’allenatore stesso.



