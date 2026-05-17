VfB Krieschow Panoramica

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Altro
Oberliga
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|6
|VfL Halle 96
|30
|13
|7
|10
|68
|45
|23
|46
|7
|Budissa Bautzen
|30
|12
|9
|9
|57
|46
|11
|45
|8
|VfB Krieschow
|30
|12
|7
|11
|48
|42
|6
|43
|9
|Empor Glauchau
|30
|11
|7
|12
|46
|52
|-6
|40
|10
|Union Sandersdorf
|30
|10
|9
|11
|40
|41
|-1
|39