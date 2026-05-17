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VfB Krieschow

VfB Krieschow Panoramica

Spain vs Iraq - Friendlies

Explained: Why ALL squad players must join World Cup pre-match anthems

FIFA has announced a significant protocol modification that will see every squad member take part in the pre-match national anthems at the upcoming World Cup. Moving away from traditional sporting custom, football's global governing body has mandated that both starting line-ups and substitutes congregate together on the pitch ahead of kick-off.

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World Cup iconic moments GFX

RANKED: 100 most iconic moments in World Cup history

The World Cup has had no shortage of iconic moments across nearly 100 years of history. Every four years, billions of fans congregate to watch a tournament that has provided more drama, heartbreak and joy than any other event in sporting history. Football's grandest stage, the World Cup has always offered a platform for legends to be born, but it has also seen reputations destroyed and the downfall of so many famous faces.

OpinionWorld Cup
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May 2026
Oberliga
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VfB Krieschow
KRI
1
Bischofswerdaer FV badge
Bischofswerdaer FV
BIW
1
FIN
Oberliga
1. FC Lok Stendal badge
1. FC Lok Stendal
LOK
2
VfB Krieschow badge
VfB Krieschow
KRI
0
FIN
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Classifiche

Oberliga crestOberliga

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
6VfL Halle 96 crestVfL Halle 96301371068452346
D
D
D
V
V
7Budissa Bautzen crestBudissa Bautzen30129957461145
S
V
D
V
D
8VfB Krieschow crestVfB Krieschow30127114842643
S
D
V
V
D
9Empor Glauchau crestEmpor Glauchau30117124652-640
S
D
V
V
V
10Union Sandersdorf crestUnion Sandersdorf30109114041-139
V
V
V
V
D
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