Pronostici Karlsruhe - Inter: Nerazzurri verso una vittoria agevole

L'esperto di scommesse prevede che i campioni d'Italia travolgano il Karlsruhe in questo scontro amichevole.

Migliori scommesse per Karlsruhe - Inter

GG - Sì - Quote non disponibili

Totale Inter - Over 2.5 gol - Quote non disponibili

Parziale/Finale - Inter/Inter - Quote non disponibili

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Karlsruhe 1-5 Inter

Pronostico marcatore: Karlsruhe - Moritz Broschinski; Inter - Pio Esposito x2, Luka Topalovic x2, Federico Dimarco

Il Karlsruhe ha chiuso la stagione di 2. Bundesliga a metà classifica, collezionando più sconfitte che vittorie in campionato. Nemmeno la preparazione estiva sta regalando particolari soddisfazioni: la formazione tedesca non ha ancora ottenuto un successo nelle amichevoli precampionato. Ospitare i campioni d'Italia in carica non offre dunque grandi motivi di speranza.

L'Inter ha strappato lo Scudetto al Napoli nella scorsa stagione, prolungando l'alternanza del tricolore tra le due squadre negli ultimi quattro anni. Christian Chivu ha svolto un eccellente lavoro alla guida dei Nerazzurri da quando ha sostituito Simone Inzaghi, conquistando il titolo con ben 11 punti di distacco sulla seconda: un'impresa notevole che dimostra il dominio nerazzurro.

I Nerazzurri puntano a ripetersi anche nella prossima annata e le prime uscite estive indicano che la squadra è sulla strada giusta. In settimana l'Inter ha affrontato in Germania l'SV Aasen, imponendosi con un perentorio 16-0. Un risultato che non infonderà certo fiducia nell'ambiente del Karlsruhe.

Con altre amichevoli di grande spessore all'orizzonte contro Manchester City, Milan e Juventus, questa sfida può servire alla truppa interista come rodaggio in vista di impegni più probanti. Tuttavia, ci si aspetta che i campioni della Serie A affrontino l'incontro con la massima intensità.

Probabili formazioni Karlsruhe - Inter

Karlsruhe: Bernat, Scholl, Franke, Rapp, Jung, Forster, Burnic, Wanitzek, Herold, Broschinski, Fukuda

Inter: Di Gennaro, Pavard, Asllani, Bastoni, Henrique, Frattesi, Zielinski, Akinsanmiro, Marello, Mosconi, Topalovic

I padroni di casa hanno le carte in regola per scalfire la difesa dell'Inter

Uno dei motivi principali della deludente annata del Karlsruhe in campionato è stata la fragilità difensiva. Solo due squadre, entrambe retrocesse, hanno subito più dei 64 gol incassati dal KSC. Con una media di 1,9 reti subite a partita, c'è da attendersi che l'Inter crei notevoli grattapiù nel pomeriggio di domenica.

Gli uomini di Chivu hanno già travolto l'SV Aasen segnando 16 reti nella loro prima amichevole estiva, una prestazione in continuità con quanto mostrato nella scorsa stagione. L'Inter ha infatti realizzato ben 89 gol in Serie A, 24 in più rispetto al secondo miglior attacco, il Como. Inoltre, nelle ultime due gare ufficiali disputate dai milanesi entrambe le squadre sono andate a segno.

I padroni di casa avranno comunque la convinzione di poter realizzare almeno una rete in questa sfida. Il Karlsruhe ha infatti segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime sette partite giocate, ed entrambe le squadre sono andate a segno in tutti e sette gli incontri. Un esito assolutamente plausibile anche per la gara di domenica.

Scommessa 1: GG - Sì - Quote non disponibili

L'attacco dell'Inter pronto a travolgere il Karlsruhe

La straordinaria efficienza dell'attacco nerazzurro nello scorso campionato è un dato già evidenziato. Vale la pena sottolineare che il bottino di reti dell'Inter nei primi cinque campionati europei è stato superato soltanto da Bayern Monaco (122) e Barcellona (95). Escludendo l'amichevole della scorsa settimana, l'Inter ha segnato almeno tre gol in due delle ultime quattro gare disputate.

Nessun'altra squadra di Serie A ha realizzato due o più reti con la stessa frequenza dell'Inter nella passata stagione. La formazione guidata da Chivu vi è riuscita in 27 delle 38 giornate disputate, vale a dire nel 71% dei match. Con una media di 2,34 gol ogni 90 minuti, è stata l'unica compagine del massimo campionato italiano a superare la media di due reti a partita.

Con 12 gol incassati nelle ultime cinque uscite, il Karlsruhe ha di che preoccuparsi. Per il neo allenatore Maximilian Senft il lavoro non manca: la sua squadra ha subito tre o più reti in due delle ultime tre partite, spingendo le valutazioni verso le opzioni sui gol a favore dell'Inter.

Scommessa 2: Totale Inter - Over 2.5 gol - Quote non disponibili

Il Karlsruhe affronta un esame immediato contro la pressione dell'Inter

Ci si attende che gli ospiti prendano il controllo del match fin dal fischio d'inizio. Nell'arco delle 38 giornate di campionato, l'Inter ha realizzato 12 gol nei primi 15 minuti di gioco. I ragazzi di Chivu sono soliti chiudere la prima frazione in vantaggio, essendoci riusciti nel 55% delle partite di campionato, indipendentemente dal campo di gioco.

Anche il Karlsruhe ha mostrato la tendenza a subire reti nelle battute iniziali. Nell'ultima uscita contro i giapponesi dello Shimizu S-Pulse, i tedeschi hanno incassato il gol dello svantaggio già al 6° minuto. Inoltre, nell'ultimo match ufficiale disputato, la squadra ha subito la prima rete al 4° minuto.

Il KSC si è trovato in vantaggio all'intervallo soltanto nel 21% delle partite di campionato, chiudendo invece in svantaggio il primo tempo nel 38% dei casi. Considerato che la squadra tedesca concede il 42% dei gol nella prima frazione di gara e il 58% nella ripresa, è molto probabile che l'Inter spinga forte fin da subito. L'atteggiamento offensivo dei nerazzurri si è visto chiaramente anche nell'amichevole della scorsa settimana, sbloccata al 1° minuto e condotta sul 3-0 già al 15°.