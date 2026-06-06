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1. FC Phoenix Luebeck

1. FC Phoenix Luebeck Panoramica

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Classifiche

Premier League crestPremier League

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Arsenal crestArsenal38267571274485
V
V
V
V
V
2Manchester City crestManchester City38239677354278
S
D
V
V
D
3Manchester United crestManchester United382011769501971
V
V
D
V
V
4Aston Villa crestAston Villa38198115649765
V
V
D
S
S
5Liverpool crestLiverpool381791263531060
D
S
D
S
V
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