Pronostic Liverpool vs Wrexham 30/07/2026 : Un test sinueux en perspective pour les Reds

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Liverpool doive s'employer pour décrocher la victoire. La supériorité technique des Reds devrait toutefois faire la différence, tout particulièrement lors du second acte.

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Wrexham

1N2 & Total de buts - Liverpool & Plus de 2,5 buts à la cote de 1,69 sur Winamax

Total de buts de Liverpool - Plus de 2,5 buts à la cote de 1,96 sur Winamax

1N2 & Les 2 équipes marquent - Liverpool & Oui à la cote de 2,25 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 3-2 Wrexham

Pronostic des buteurs : Liverpool - Lewis Koumas, Dominik Szoboszlai, Alexander Isak ; Wrexham - Kieffer Moore, Sam Smith

Liverpool a de quoi être satisfait de sa première sortie estivale. Dimanche dernier, les Reds se sont imposés 4-2 au terme d'un match à rebondissements face à Sunderland. Dans le cadre de la Premier League Summer Series, les hommes d'Andoni Iraola s'apprêtent désormais à défier Wrexham pour leur prochain match amical.

Ce premier test a permis au nouvel entraîneur d'évaluer plusieurs jeunes pépites et joueurs en manque de temps de jeu. Avec une charnière centrale inédite composée de très jeunes éléments, concéder des buts était inévitable, mais limiter la casse à deux réalisations reste un signal encourageant. Alors que plusieurs cadres réintègrent le groupe cette semaine, plusieurs figures bien connues devraient effectuer leur retour sur le terrain, probablement en cours de jeu lors du second acte.

Après avoir manqué de peu une place en barrages d'accession la saison dernière, l'objectif est limpide pour Wrexham cette année : franchir le cap supérieur. La préparation estivale des hommes de Phil Parkinson est particulièrement réussie jusqu'ici. Les Red Dragons se sont notamment offert le scalp du rival intime de Liverpool, Manchester United, il y a près de deux semaines.

Dans l'ensemble, la formation galloise affiche une excellente dynamique. S'ils parviennent à conserver ce rythme lors du coup d'envoi du championnat, la montée constituera une ambition parfaitement légitime. Vainqueurs de Leeds lors de leur première rencontre dans cette Premier League Summer Series, Wrexham vient d'accrocher deux cadors de l'élite anglaise à son tableau de chasse et représentera une vraie menace pour les Reds ce jeudi.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Wrexham

Composition attendue de Liverpool : Mamardashvili, Ramsay, Ndukwe, Ndiaye, Kerkez, Nyoni, Jones, Morrison, Szoboszlai, Ngumoha, Koumas

Composition attendue de Wrexham : Okonkwo, Vyner, Hyam, Brunt, A. James, O'Brien, M. James, Thomason, Cadamarteri, Broadhead, Moore

Une dynamique qui fait trembler les filets

La Premier League Summer Series a déjà fait parler la poudre avec pas moins de 11 buts inscrits en seulement deux rencontres. C'est le signe évident que les équipes cherchent encore leurs repères sur le plan défensif. À cette période de l'année, un manque de rodage derrière n'a rien de surprenant.

En analysant de plus près les dernières prestations de Liverpool, les Reds ont trouvé le chemin des filets à 10 reprises lors de leurs 5 derniers matchs, soit une moyenne de deux buts par rencontre. Ils en ont passé quatre à Sunderland dimanche dernier, et ce sans aligner leurs attaquants titulaires habituels. De son côté, Wrexham a inscrit sept buts au cours de ses cinq dernières sorties.

Avec des matchs riches en occasions pour les deux formations, la confrontation au Yankee Stadium s'annonce particulièrement ouverte. Trois des cinq dernières rencontres des Reds se sont achevées avec plus de 2,5 buts, un constat similaire pour Wrexham lors de trois de ses cinq dernières prestations.

Pronostic 1 Liverpool vs Wrexham : 1N2 & Total de buts - Liverpool & Plus de 2,5 buts à la cote de 1,69 sur Winamax

L'entrée des cadres fera la différence

Même si le compteur de buts devrait s'affoler, Liverpool conserve une longueur d'avance pour l'emporter. Les Red Dragons ont concédé l'avantage à deux reprises face à Leeds, laissant les Whites revenir au score. Preuve que les hommes de Parkinson ont encore du mal à verrouiller derrière face à des écuries de Premier League.

Avec sept buts encaissés lors de leurs cinq derniers matchs, les Gallois laissent des espaces qui devraient faire le bonheur des Merseysiders. Les données statistiques (xG) de Liverpool contre Sunderland plaident d'ailleurs en faveur d'un festival offensif. Bien qu'affichant un xG théorique de 1,32, les Reds ont largement surperformé grâce à quatre grosses occasions créées, contre une seule pour Sunderland.

Avec le retour dans le groupe de cadres comme Alexander Isak, Florian Wirtz et Ryan Gravenberch, l'armada offensive de Liverpool va franchir un palier supplémentaire. Iraola devrait toutefois les faire entrer après la pause afin de ménager leur temps de jeu. C'est précisément à ce moment-là que les Reds devraient faire parler leur puissance de feu et alourdir le score.

Pronostic 2 Liverpool vs Wrexham : Total de buts de Liverpool - Plus de 2,5 buts à la cote de 1,96 sur Winamax

La supériorité technique finira par payer

Wrexham reste sur une série de quatre matchs sans défaite, et sa victoire convaincante contre Leeds confirme tout son potentiel d'embêtement. Néanmoins, son bilan sur ses six dernières sorties pointe à deux victoires pour trois revers. Avant de croiser le fer avec Leeds, son dernier affrontement face à une écurie de Premier League remontait à la FA Cup contre Chelsea (2-2 à l'issue du temps réglementaire).

Liverpool aura fort à faire et ne s'offrira pas une promenade de santé, surtout au cours d'un premier acte où le manque de rythme se fera sentir. Le fait d'avoir été menés au score par Sunderland prouve que les réglages ne sont pas encore tous au point. Toutefois, les hommes d'Iraola ont entamé cette nouvelle ère sous de bons auspices, mettant fin à une série de quatre matchs sans succès.

Tout porte à croire que Liverpool va monter en puissance sous la houlette du technicien espagnol. Forts du retour de plusieurs titulaires, les Reds ont toutes les armes pour sceller la victoire. Attention toutefois : Liverpool reste sur une série de sept matchs consécutifs avec au moins un but marqué par chaque équipe (BTTS). Une dynamique qui a de fortes chances de se poursuivre face à Wrexham.

Pronostic 3 Liverpool vs Wrexham : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Liverpool & Oui à la cote de 2,25 sur Winamax

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