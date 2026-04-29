Quote Premier League Top Sei: le scommesse sul valore in una corsa aperta

Nel caso in cui l'Aston Villa dovesse vincere l'Europa League e confermare l'attuale quinto posto in classifica, la sesta posizione garantirebbe l'accesso alla Champions League.

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Brighton

L'Aston Villa vanta attualmente otto punti di vantaggio sul Brighton, sesto in classifica. Mentre le prime cinque possono già intravedere la Champions League per la prossima stagione, la lotta per un eventuale posto extra nell'élite europea si fa sempre più serrata.

I Seagulls sono certamente in pole position, ma dovranno chiudere il campionato in crescendo, considerando che cinque squadre alle loro spalle si trovano nel raggio di soli tre punti.

Il Brighton gode di un vantaggio competitivo in termini di forma e inerzia. La squadra di Fabian Hurzeler ha vinto sei delle ultime otto partite, mostrando solidità in entrambe le fasi: una media di 1,73 gol segnati a partita a fronte di soli 0,63 subiti.

Il calendario, inoltre, sorride ai Seagulls. Il prossimo impegno vedrà il Brighton opposto a un Newcastle reduce da cinque sconfitte consecutive tra tutte le competizioni, seguito dalla sfida interna contro il Wolverhampton, fanalino di coda.

Gli uomini di Hurzeler affronteranno infine Leeds e Manchester United nelle ultime due giornate, match in cui è probabile che nessuna delle due avversarie abbia più obiettivi concreti da raggiungere. Questi fattori suggeriscono che puntare sul piazzamento del Brighton nella top six, con una probabilità implicita del 50%, rappresenti una scelta di valore.

Bournemouth

A un solo punto di distanza dal Brighton, anche il Bournemouth è pienamente in corsa per la top six. Si ipotizzava un calo drastico del rendimento dopo la partenza di Antoine Semenyo a gennaio; tuttavia, i Cherries non hanno ancora perso in Premier League dalla cessione della loro stella al Manchester City.

Con 55,8 xG prodotti in stagione, la squadra vanta il quinto miglior dato del campionato. Andoni Iraola ha svolto un lavoro eccellente in panchina, nonostante la recente conferma del suo addio al club previsto per l'estate.

I quattro punti conquistati nelle due partite successive all'annuncio suggeriscono che il club del Dorset non stia risentendo, nel breve termine, dell'imminente separazione dal tecnico.

Tuttavia, i sei pareggi nelle ultime otto gare rappresentano un campanello d'allarme: vista l'affollata concorrenza, saranno necessarie almeno tre vittorie nelle ultime quattro giornate.

Inoltre, la visita del Manchester City, in piena lotta per il titolo, al Vitality Stadium rende il percorso in salita. La tendenza al pareggio piuttosto che alla vittoria fa presagire un possibile passo falso in almeno uno degli altri scontri rimanenti.

Chelsea

Nonostante si trovi attualmente un punto sotto il Bournemouth, il Chelsea resta il secondo favorito per il sesto posto. Questa valutazione riflette lo spessore tecnico della rosa e la possibilità di una svolta dopo l'esonero di Liam Rosenior.

Rosenior ha chiuso la sua esperienza con cinque sconfitte consecutive senza segnare alcun gol; i Blues sono l'unico club di Premier League a non aver raccolto punti nelle ultime cinque giornate.

La vittoria per 1-0 contro il Leeds nelle semifinali di FA Cup dello scorso weekend ha mostrato segnali di vita. L'allenatore ad interim Calum McFarlane sembra aver ottenuto una reazione positiva da un gruppo apparso disilluso dalla precedente gestione. Tuttavia, la prestazione non è stata del tutto convincente, con soli 0,39 xG creati.

Resta il dubbio che l'inesperto McFarlane possa garantire continuità di risultati. Il Chelsea deve ancora far visita ad Anfield e affrontare Nottingham Forest e Tottenham, entrambe impegnate nella lotta per non retrocedere.

La finale di FA Cup contro il Manchester City potrebbe inoltre rappresentare una distrazione fatale. Nel complesso, non sembra esserci valore in un pronostico a favore dei Blues nella top six.

Brentford

Sebbene club come Fulham, Everton e Sunderland abbiano ancora la possibilità matematica di chiudere al sesto posto, il Brentford appare come il candidato più credibile tra gli outsider. Le Bees distano solo due punti dal Brighton con quattro partite ancora da giocare.

Keith Andrews ha vissuto una prima stagione di successo come allenatore in Premier League e, con le sfide casalinghe contro West Ham e Crystal Palace all'orizzonte, le opportunità per incrementare il bottino non mancano.

Tuttavia, esistono diverse ragioni per cui il Brentford non convince, nonostante quote più alte. In primo luogo, la squadra viene da una striscia di sette partite senza vittorie tra tutte le competizioni. Pur avendo ottenuto sei pareggi, per sostenere una sfida di questo livello sarebbero serviti i tre punti.

La prestazione di lunedì a Old Trafford contro il Manchester United è stata solida, ma la sconfitta per 2-1 ha segnato un ulteriore arresto.

Con le trasferte sui campi di Manchester City e Liverpool ancora da affrontare, il tetto massimo raggiungibile sembra essere di 54 o 55 punti: una quota che difficilmente basterà per agguantare il sesto posto.