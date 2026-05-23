Pronostici Torino - Juventus: Bianconeri sotto pressione

I nostri esperti prevedono una o due marcature del Torino e al massimo una firma della Juventus in questo derby.

Migliori pronostici di Torino - Juventus

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Sul campo del Torino, i nostri esperti si aspettano una o due reti dei granata e al massimo una della Juventus.

Quote Torino - Juventus

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Come arrivano i granata e i bianconeri al match

In questo Derby della Mole si affrontano all'ultimo turno due squadre con stati d'animo diametralmente opposti. Il Torino, capace di fermare la Juventus sul pari nelle più recenti due stracittadine, riceve i rivali dopo aver già conquistato la salvezza. La "Vecchia Signora" viaggia invece con due lunghezze di svantaggio dalla zona Champions.

Questo perché, dopo aver collezionato con l'1-0 a Lecce il sesto successo in nove turni, la Juventus domenica ha subìto lo 0-2 contro la Fiorentina. Allo stesso tempo, i bianconeri non hanno vinto per la terza volta in quattro giornate. Questo perché prima del successo contro la quartultima avevano visto lo 0-0 in casa del Milan e l'1-1 contro l'Hellas Verona.

Dal canto suo, il Torino è reduce dall'1-2 di domenica a Cagliari. Con i sardi che hanno così inflitto ai granata, dopo lo 0-2 a Udine, la seconda sconfitta consecutiva in trasferta. Ma prima del 2-1 contro il Sassuolo di due settimane fa davanti al proprio pubblico era arrivato il 2-2 contro l'Inter.

Probabili formazioni di Torino - Juventus

Torino: Paleari, Marianucci, Coco, Ebosse, Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador, Vlasic, Njie, Simeone

Paleari, Marianucci, Coco, Ebosse, Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador, Vlasic, Njie, Simeone Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Conceicao, Yildiz, Vlahovic

Il Torino siglerà almeno una rete contro la Juventus?

Il Torino ha segnato in tutte le sue più recenti gare casalinghe e in nove delle ultime undici giornate. In tutto ciò, a cavallo fra lo 0-0 a Cremona e lo 0-2 a Udine era arrivato il 2-2 contro l'Inter. Poi, i granata hanno registrato il 2-1 contro il Sassuolo.

Inoltre, nelle ultime tre giornate la Juventus non ha subìto reti esclusivamente nell'1-0 in casa del Lecce. Che a sua volta contro i bianconeri era rimasto a secco per la quinta volta in sette turni. Ma nelle ultime due uscite allo Stadium sono arrivati l'1-1 contro l'Hellas Verona e lo 0-2 contro la Fiorentina.

Per questi motivi, il segno Over 0.5 ospite è realistico in vista del derby fra il Torino e la Juventus.

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Al massimo due gol granata e non più di uno bianconero?

Il Torino non supera quota due marcature dal 4-1 contro il Parma del 13 marzo. Da allora i granata hanno segnato due volte oltre che contro il Milan (2-3) e l'Inter (2-2) nei due 2-1 contro un Hellas Verona già retrocesso e contro il Sassuolo. Mentre a Pisa, Cremona, Udine e Cagliari non hanno firmato più di una rete.

La Juventus dopo il 2-0 contro il Bologna a metà aprile ha segnato due volte in quattro giornate. Ed è accaduto nell'1-1 contro un Hellas Verona già retrocesso e nell'1-0 a Lecce contro la quartultima. Mentre è rimasta a secco dopo lo 0-0 in casa del Milan anche nello 0-2 contro la Fiorentina.

Dunque, la combo Under 2.5 casa + Under 1.5 ospite è realistica nel Derby della Mole.

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Vedremo una o due reti del Torino contro la Juventus?

A eccezione dello 0-0 a Cremona e dello 0-2 a Udine, il Torino da fine marzo ha sempre segnato una o due volte. Dopo il 2-3 in casa del Milan era accaduto inizialmente nell'1-0 a Pisa e nel 2-1 contro l'Hellas Verona. Sono seguiti da fine aprile il 2-2 contro l'Inter, il 2-1 contro il Sassuolo e l'1-2 a Cagliari.

La Juventus invece non supera quota un gol lontano dallo Stadium dal 3-3 in casa della Roma del 1° marzo. E nelle ultime quattro giornate ha segnato rispettivamente una volta contro l'Hellas Verona (1-1) e nell'1-0 a Lecce. Che sono arrivati fra lo 0-0 a San Siro contro il Milan e lo 0-2 contro la Fiorentina di domenica.

Considerando questi rendimenti, vale la pena tenere d'occhio la combo Multigoal 1-2 casa + Multigoal ospite 0-1.