Pronostici Torino - Inter: nerazzurri in cerca del poker in Serie A

Migliori pronostici di Torino - Inter

Di seguito qualche spunto per le scommesse su Torino - Inter con le quote dei mercati esplorati dai nostri esperti:

Over 2.5 a quota 1.57 su Goldbet

Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Thuram Marcus (Inter) a quota 2.07 su William Hill

Doppia chance X2 + Over 2.5 a quota 1.75 su Lottomatica

Allo Stadio Olimpico Grande Torino, i nostri esperti prevedono un risultato utile per l'Inter, quantomeno tre reti e una marcatura di Marcus Thuram.

Quote Torino - Inter

Sul campo del Torino, i principali bookmaker vedono l'Inter nettamente favorita, ma i nostri esperti hanno analizzato altre opzioni.

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Come arrivano i granata e i nerazzurri al match

Il Torino riceve l'Inter a una settimana dallo 0-0 a Cremona, dove ha raccolto il settimo punto in tre gare contro tre formazioni dal quartultimo posto in giù. Dopo la sosta, infatti, i granata avevano inanellato l'1-0 a Pisa e il 2-1 contro l'Hellas Verona. Ma il 4-1 contro il Parma del 13 marzo era giunto a cavallo fra l'1-2 a Napoli e il 2-3 a San Siro contro il Milan.

L'Inter invece arriva allo Stadio Olimpico Grande Torino a cinque giorni dal 3-2 contro il Como nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Nella finora ultima uscita in Serie A del 17 aprile, con il 3-0 contro il Cagliari, i nerazzurri avevano festeggiato l'undicesimo successo in 14 turni e il terzo consecutivo. E il 4-3 proprio a Como era arrivato dopo il 5-2 contro la Roma alla ripresa dopo la sosta.

Probabili formazioni di Torino - Inter

Torino: Paleari, Coco, Maripan, Ebosse, Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador, Vlasic, Simeone, Adams

Inter: Sommer, Akanji, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, P. Esposito

In Torino - Inter vedremo almeno tre marcature?

Per esempio, tutte le più recenti quattro gare ufficiali dell'Inter hanno visto più di due marcature – e tre ne hanno viste almeno cinque. L'eccezione, il 3-0 contro il Cagliari, era stata preceduta dal 5-2 contro la Roma e dal 4-3 a Como. Poi martedì è arrivato nel ritorno di Coppa Italia il 3-2 a San Siro contro i lariani.

Inoltre, e dall'1-2 a Napoli al 2-1 contro l'Hellas Verona dell'11 aprile, quattro partite di campionato su cinque del Torino avevano registrato quantomeno tre firme. In tutto ciò, l'1-0 a Pisa era stato preceduto dall'1-2 a Napoli, dal 4-1 contro il Parma e dal 2-3 sul campo del Milan.

Nonostante lo 0-0 dei granata a Cremona, il segno Over 2.5 è plausibile in vista della sfida fra il Torino e l'Inter.

Scommessa 1: Over 2.5 a quota 1.57 su Goldbet

Contro i granata, Marcus Thuram tornerà al gol?

Nel 3-2 contro il Como di martedì, Marcus Thuram non ha segnato anche perché è stato poco aiutato nelle sue azioni. Nonostante ciò, l'attaccante nerazzurro verso la fine della ripresa ha creato il primo vero pericolo per i lariani.

In Serie A invece Thuram nel 5-2 contro la Roma, nel 4-3 a Como e nel 3-0 contro il Cagliari ha siglato complessivamente quattro reti. E prima di risultare decisivo al Sinigaglia con una doppietta, questa volta anche grazie a due assist, aveva partecipato a tre reti contro i giallorossi.

Dunque, il segno Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Thuram Marcus (Inter) è plausibile anche per la trasferta contro il Torino.

Scommessa 2: Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Thuram Marcus (Inter) a quota 2.07 su William Hill

Il Torino non vincerà contro l'Inter?

Guardando esclusivamente il suo cammino in Serie A, l'Inter da metà gennaio ha perso esclusivamente il derby contro il Milan. Allo 0-1 contro il "Diavolo" erano seguiti sempre a marzo gli 1-1 contro l'Atalanta e la Fiorentina. Ma dopo la sosta la battistrada finora ha inanellato il 5-2 contro la Roma, il 4-3 a Como e il 3-0 contro il Cagliari.

Il Torino con lo 0-0 sul campo della Cremonese ha collezionato, per esempio, il quarto risultato utile in cinque giornate. L'1-0 a Pisa e il 2-1 contro l'Hellas Verona, però, erano stati preceduti dal 2-3 al Meazza contro il Milan. Inoltre, il 4-1 contro il Parma del 13 marzo era arrivato a una settimana dall'1-2 a Napoli.

Per questi motivi, vale la pena tenere d'occhio la combo Doppia chance X2 + Over 2.5.