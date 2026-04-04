Con Arteta costretto a fare i conti con nuovi infortuni occorsi durante la sosta per le nazionali, regna l'incertezza sulla formazione titolare che i Gunners schiereranno in campo.

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Quote Southampton - Arsenal

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Southampton 1-2 Arsenal

Pronostico marcatore: Southampton - Larin; Arsenal - Dowman, Jesus

Il Southampton, attualmente in piena lotta per i playoff di Championship, si trova a una sola vittoria dalla semifinale di FA Cup a Wembley. Tuttavia, per raggiungere le ultime quattro, dovrà superare l'ostacolo Arsenal.

I Saints stanno attraversando un momento di forma straordinario in campionato: sono imbattuti nelle ultime 12 partite di Championship, con un rullino di nove vittorie e tre pareggi che li ha proiettati in zona playoff. Inoltre, hanno già dimostrato di poter battere squadre di Premier League in questa edizione della coppa, grazie al successo ottenuto in extremis contro il Fulham negli ottavi.

Il tecnico del Southampton, Tonda Eckert, dovrà probabilmente rinunciare al terzino brasiliano Welington (problema muscolare), ma il fantasista Leo Scienza dovrebbe recuperare da un fastidio all'inguine ed essere regolarmente a disposizione.

L'Arsenal ha avuto due settimane per smaltire la delusione della sconfitta nella finale di EFL Cup contro il Manchester City a Wembley. Mikel Arteta è stato criticato per l'approccio troppo timido alla gara e per la scelta di schierare David Raya tra i pali al posto di Kepa, che era stato invece decisivo nel percorso verso la finale.

Con il City che spera di trarre una spinta psicologica da quel successo per la corsa al titolo in Premier League, l'Arsenal si ritrova con un'altra distrazione di coppa questo fine settimana. Ben 11 giocatori della prima squadra hanno dovuto rinunciare alle convocazioni in nazionale per infortunio la scorsa settimana; Arteta dovrà quindi decidere se preservare alcuni titolari per il campionato, concedendo magari più spazio a giovani come Max Dowman in FA Cup.

Probabili formazioni Southampton - Arsenal

Southampton:Peretz; Bree, Manning, Stephens, Harwood-Bellis; Downes, Charles, Fellows, Azaz; Scienza, Larin.

Arsenal:Kepa; White, Mosquera, Lewis-Skelly, Calafiori; Norgaard, Zubimendi, Martinelli; Dowman, Havertz, Jesus.

Entrambe le squadre a segno al St Mary's

L'Arsenal ha subito gol in due delle tre partite di FA Cup disputate finora in questa stagione. Entrambi i match in questione sono stati giocati lontano da Londra, proprio come la trasferta di sabato sera a Southampton.

I Gunners hanno concesso reti contro il Mansfield (League One) e contro il Portsmouth, storici rivali dei Saints. Non ci sono motivi per cui il Southampton non possa scardinare la difesa dei Gunners: i mercati suggeriscono una probabilità del 52.63% che ciò accada. Si tratta, a nostro avviso, della giocata con il miglior valore tra i nostri pronostici Southampton - Arsenal.

Il mercato GG si è verificato nel 66.67% dei match di FA Cup che hanno coinvolto queste due squadre in stagione.

Scommessa 1: GG a quota 1.90 su Lottomatica

I Saints possono restare in partita

L'Arsenal ha vinto con scarti di tre e quattro gol rispettivamente contro Portsmouth e Wigan, ma la sfida degli ottavi contro il Mansfield è stata l'unica vinta con una sola rete di scarto. Ci aspettiamo un copione simile per la sfida di sabato sera.

I "Saints" hanno subito mediamente appena un gol a partita in questa edizione della FA Cup. Inoltre, hanno concesso solo quattro reti nelle ultime sette gare di Championship, segno di un sistema di gioco e di una struttura difensiva sempre più solidi.

L'Arsenal darà quasi certamente la priorità alla lotta per il titolo in Premier League e al cammino in Champions League rispetto alla FA Cup. È quindi possibile puntare sui Saints con un handicap europeo +2 (ovvero sconfitta con un solo gol di scarto, pareggio o vittoria del Southampton), opzione che riflette una probabilità del 51,28%.

Scommessa 2: Southampton +2 (handicap europeo) a quota 1.95 su Goldbet

Valore sulla prima rete dei padroni di casa

L’Arsenal è andato in svantaggio nel terzo turno di FA Cup proprio contro il Portsmouth, acerrimo rivale dei Saints in Championship, lo scorso gennaio. In quell’occasione, i "Pompey" segnarono dopo soli tre minuti, cogliendo di sorpresa i Gunners sulla costa meridionale.

Dal canto suo, il Southampton ha sbloccato il risultato in tutti e tre i turni di coppa disputati finora in questa stagione, anche se nella vittoria per 1-0 contro il Fulham del mese scorso la rete decisiva è arrivata soltanto al 91° minuto.

Considerando che l’Arsenal potrebbe risentire delle scorie della finale di EFL Cup persa e della sosta per le nazionali di marzo, puntare sul primo gol dei Saints offre un valore interessante. I mercati del betting stimano una probabilità solo del 26,32% per questo scenario: una valutazione che appare fin troppo generosa se si considera l'ottimo stato di forma recente del Southampton e la spinta di un St Mary’s che si preannuncia sold-out.