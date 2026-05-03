Pronostici Sassuolo - Milan: pareggio a basso punteggio al Mapei

L'esperto di scommesse prevede che il Sassuolo di Fabio Grosso possa prolungare il momento negativo del Milan, ottenendo una vittoria o un pareggio mentre la stagione si avvia verso la conclusione.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Sassuolo 1-1 Milan

Pronostico marcatore: Sassuolo - Armand Lauriente; Milan - Rafael Leao

Con il progredire della stagione, gli obiettivi di Fabio Grosso per il Sassuolo sono cambiati. Quella che era iniziata come la speranza di un piazzamento europeo si è trasformata nell'obiettivo di finire nella parte sinistra della classifica, con la salvezza già garantita per i neroverdi.

Il Sassuolo ha avuto una stagione altalenante finora. Si trova in decima posizione dopo 34 giornate, con 13 vittorie, sette pareggi e 14 sconfitte. Nell'ultimo turno ha ottenuto un punto nello 0-0 contro la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi, portando a quattro la striscia di risultati utili nelle ultime cinque partite.

Il Milan ha perso il contatto con il secondo posto, avendo vinto solo una delle ultime quattro gare. Massimiliano Allegri non è riuscito a dare una svolta positiva ai rossoneri nella seconda metà della stagione, e il posto in Champions League non è ancora stato blindato matematicamente.

Le sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese sono state seguite da una sofferta vittoria per 1-0 sull'Hellas Verona, a cui è seguito lo 0-0 casalingo contro la Juventus.

Entrambe le squadre arrivano a questo match dopo un pareggio a reti bianche e sono imbattute da due turni. Il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe, mentre il Milan è apparso sottotono nelle ultime tre trasferte. Al Mapei Stadium si prospetta un altro pareggio povero di gol.

Probabili formazioni Sassuolo - Milan

Sassuolo:Turati, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Matic, Thorstvedt, Kone, Lauriente, Pinamonti, Volpato

Milan:Maignan, Tomori, Pavlovic, Gabbia, Rabiot, Bartesaghi, Saelemaekers, Athekame, Fofana, Leao, Pulisic

I padroni di casa hanno le carte in regola per frustrare il Milan

Il Sassuolo ha interrotto un digiuno di vittorie di tre partite battendo il Cagliari a inizio aprile. Da allora ha perso solo una volta (2-1 contro il Genoa). La squadra di Grosso ha dimostrato di saper ottenere risultati positivi anche con pochi stimoli di classifica rimasti.

Inoltre, i neroverdi hanno ottenuto nove vittorie nelle ultime 18 partite disputate al Mapei Stadium. Certamente non adotteranno un approccio puramente difensivo contro un Milan che si è dimostrato incline a sfaldarsi nei momenti chiave.

Il Milan ha vissuto una stagione complessivamente solida, ma il rendimento nella seconda metà del campionato è calato drasticamente. Le statistiche confermano questo calo: i rossoneri hanno segnato un solo gol nelle ultime quattro partite.

Il Sassuolo gode del vantaggio casalingo. Combinando questo fattore con l'attuale scarsa vena realizzativa del Milan, i neroverdi hanno la capacità di imbrigliare gli ospiti. Il pareggio resta l'esito più probabile, ma una vittoria interna non può essere esclusa a priori.

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Incontro a basso punteggio a Reggio Emilia

Analogamente al Milan, anche il Sassuolo ha faticato a trovare la via del gol nei momenti cruciali di questa stagione. Contro la Fiorentina, la squadra ha effettuato 11 tiri, di cui solo uno nello specchio della porta in 90 minuti.

I neroverdi registrano una media di 2,5 gol totali per partita, con 15 dei 34 match disputati che hanno prodotto meno di 2,5 gol complessivi. Allo stesso tempo, ben 20 delle 34 partite del Milan sono terminate con l'esito Under 2.5. In questa stagione, i rossoneri hanno una media di 2,2 gol totali a partita.

Gli ospiti dovranno fare a meno di Luka Modric per infortunio. Sebbene altri giocatori possano sostituirlo, al Milan mancheranno la sua creatività e il suo controllo a centrocampo. In casa Sassuolo restano in dubbio quattro giocatori, nessuno dei quali però è un titolare inamovibile.

Ci si aspetta che Sassuolo e Milan diano vita a una sfida serrata al Mapei Stadium. Poiché nessuna delle due squadre sta segnando con regolarità, un incontro con poche reti rappresenta lo scenario più probabile.

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Reti da entrambe le parti

Il pareggio a reti bianche del Sassuolo con la Fiorentina è stato il primo match senza gol segnati nelle ultime cinque uscite. L'ultima volta che non sono riusciti a segnare in casa risale alla sconfitta per 1-0 contro il Bologna a metà marzo. I padroni di casa sono andati a segno in 23 delle 34 partite di campionato stagionali.

Hanno subito 44 gol e segnati 41: una differenza reti di -3 che evidenzia le loro vulnerabilità difensive. Tuttavia, Armand Lauriente e Andrea Pinamonti possiedono la qualità necessaria per scardinare la difesa rossonera.

Nelle ultime 34 gare di Serie A, il Milan è rimasto imbattuto in 29 occasioni, vantando il quarto miglior attacco con 48 reti totali. Tuttavia, il reparto avanzato è apparso decisamente appannato nell'ultimo periodo, con una sola rete all'attivo nelle ultime quattro partite.

Entrambe le formazioni arrivano a questo scontro dopo uno 0-0. La frustrazione per l'ultimo turno dovrebbe motivare entrambe le squadre a cercare la via del gol. Puntare sul mercato GG in una sfida che potrebbe accendersi improvvisamente offre un valore evidente.