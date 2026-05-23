Pronostici Real Madrid - Athletic Club: Arbeloa punta a chiudere con una vittoria

Gli esperti di betting prevedono un successo del Real Madrid in un match dal punteggio basso, in quella che si preannuncia come l'ultima partita sotto la guida di Alvaro Arbeloa.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid-Athletic Club 2-0

Pronostico marcatore: Real Madrid - Kylian Mbappé, Jude Bellingham

Le residue e flebili speranze di titolo del Real Madrid si sono spente definitivamente all'inizio di questo mese con la sconfitta per 2-0 nel Clasico. Quel passo falso ha azzerato le chance di conquistare un trofeo in questa stagione, ma la squadra ha reagito vincendo entrambi i successivi incontri. La formazione di Arbeloa ha superato il fanalino di coda Real Oviedo per 2-0 al Bernabeu, prima di imporsi domenica scorsa per 1-0 sul campo del Siviglia.

Questo match segnerà anche la fine della terza esperienza di Ernesto Valverde sulla panchina dell'Athletic Club. Il pareggio interno per 1-1 contro il Celta Vigo nell'ultimo turno ha sancito la fine delle ambizioni di qualificazione alle coppe europee. I Leones arrivano a questo finale di stagione in netta flessione, avendo raccolto appena quattro punti nelle ultime cinque partite.

Probabili formazioni Real Madrid - Athletic Club

Real Madrid:Courtois, F. Garcia, Huijsen, Rudiger, Carvajal, Valverde, Tchouameni, Vinicius, Bellingham, Brahim, Mbappe

Athletic Club:Simon, Boiro, Laporte, Yeray, Gorosabel, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Navarro, I. Williams, Guruzeta

Poche reti attese nell'ultimo weekend al Bernabeu

Con i verdetti ormai definiti e senza punti pesanti in palio, è improbabile che la partita venga interpretata con ritmi particolarmente elevati. Le recenti uscite del Real Madrid suggeriscono una sfida dal punteggio basso. Tutti gli ultimi quattro impegni dei Blancos si sono conclusi con due o meno reti complessive e con una sola squadra a segno.

Il segno "GG" si è verificato in uno solo degli ultimi cinque scontri diretti tra i due club. Uno dei migliori risultati stagionali del Real Madrid è arrivato proprio nella gara d'andata, vinta per 3-0, un match in cui la difesa madrilena ha concesso ai baschi un valore di appena 0.84 xG.

L'attacco dell'Athletic Club ha faticato a trovare continuità in questa stagione, registrando una media di appena 1.11 gol a partita in La Liga. Gli ospiti dovranno inoltre fare a meno di Nico Williams al Bernabeu, bloccato dall'ultimo stop fisico. Considerati questi fattori, la quota per il mancato gol di almeno una delle due squadre offre un valore interessante.

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Poca azione prima dell'intervallo

Le partite di campionato del Real Madrid in questa stagione hanno teso a sbloccarsi principalmente nei secondi tempi. Solo il 42% dei gol realizzati e il 39% di quelli subiti sono arrivati nella prima frazione di gioco.

Questo trend è diventato ancora più evidente con il proseguire della stagione. Soltanto uno degli ultimi otto incontri di La Liga dei madrileni ha fatto registrare più di un gol nel primo tempo: la recente trasferta di Barcellona, dove la capolista ha messo in mostra giocate di altissima qualità nelle fasi iniziali.

Tutti gli ultimi sei match dell'Athletic Club hanno visto al massimo una rete nei primi 45 minuti. È molto improbabile che gli ospiti si prendano rischi eccessivi in avvio. Di conseguenza, l'opzione Under 1.5 nel primo tempo rappresenta una scelta solida, con una probabilità implicita del 60.6%.

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Il Real Madrid punta a congedarsi con una vittoria

Con il rientro a pieno regime di elementi del calibro di Kylian Mbappé e Fede Valverde, il Real Madrid dovrebbe schierare la formazione tipo, evento raramente accaduto nelle ultime settimane. Nonostante un'annata complessivamente al di sotto delle aspettative, i Blancos hanno comunque vinto il 70% delle partite di campionato e, in caso di successo, migliorerebbero il punteggio totale ottenuto nella scorsa stagione.

Il percorso dell'Athletic Club si è rivelato altrettanto deludente. Con 45 punti conquistati, la squadra si avvia a un posizionamento di metà classifica, un netto passo indietro rispetto al quarto posto a quota 70 punti della passata stagione. I Leones hanno perso tutti e cinque i confronti stagionali contro le prime tre della classe, realizzando una sola rete in questi scontri.

La fase offensiva del Real Madrid non ha mostrato una fluidità tale da ipotizzare una goleada. Ognuna delle ultime otto partite di campionato si è chiusa con tre o meno reti totali, e le tre più recenti vittorie dei Blancos sono arrivate con i risultati di 1-0 o 2-0.

Per questo motivo, la combo che prevede la vittoria del Real Madrid unita all'Under 3.5 appare una quota interessante, con una probabilità implicita del 38.5%.