Pronostici PSG - Arsenal: tre consigli per la supersfida che vale la Champions League

Entrambe le squadre hanno dominato i rispettivi campionati nazionali e ora puntano alla gloria continentale. I favori del pronostico pendono verso i parigini, ma ci si attende un confronto estremamente equilibrato.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG - Arsenal 2-1

Pronostico marcatore: PSG - Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia; Arsenal - Declan Rice

Il Paris Saint-Germain si presenta a Budapest dopo una sosta prolungata che ha permesso agli uomini di Luis Enrique di arrivare all'appuntamento con il massimo delle energie. Avendo blindato il titolo di Ligue 1 con largo anticipo, il club parigino ha potuto gestire con cura il minutaggio dei suoi elementi chiave. Il morale è altissimo e l'obiettivo è difendere con successo il trofeo conquistato nella passata stagione.

Anche l'Arsenal si presenta da campione nazionale, dopo aver battuto la concorrenza del Manchester City nella volata per il titolo. I Gunners di Mikel Arteta hanno messo a tacere i critici trionfando in Premier League e ora vanno a caccia della prima storica Champions League della loro storia. I londinesi arrivano alla finale reduci da una striscia di cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni.

Probabili formazioni PSG - Arsenal

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Arsenal: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Attacco contro difesa in Ungheria

L'atto conclusivo tra Paris Saint-Germain e Arsenal si consumerà a Budapest. La sfida si preannuncia come un classico scontro tra un attacco stellare e una difesa di ferro: il temibile reparto avanzato del PSG proverà infatti a scardinare la solidissima retroguardia dei Gunners. Sarà una serata tatticamente affascinante, in cui i giganti francesi partono leggermente favoriti, seppur con un margine minimo.

Luis Enrique ritrova in gruppo sia Ousmane Dembélé che Achraf Hakimi. La corsia di destra parigina potrebbe rivelarsi l'arma totale sul prato della Puskás Aréna. Sul fronte opposto, la squadra di Londra rischia di dover fare ancora a meno di Jurriën Timber, mentre Ben White è ufficialmente out e Noni Madueke resta in forte dubbio.

Ci si aspetta una gara bloccata e molto tattica sul suolo ungherese, ma le individualità del PSG dovrebbero fare la differenza alla distanza. Il potenziale offensivo dei campioni di Francia è semplicemente straordinario, a fronte di un Arsenal apparso talvolta meno brillante in fase di finalizzazione. I Rouge-et-Bleu hanno i colpi per segnare un gol in più degli avversari, anche qualora non riuscissero a mantenere la porta inviolata.

Scommessa 1: PSG vincente a quota 2.25 su Lottomatica

Gol e spettacolo in una finale drammatica

L’Arsenal ha mostrato una solidità difensiva impressionante in questa stagione, chiudendo il percorso recente con appena due reti subite in sette partite. Tuttavia, i Gunners non hanno ancora affrontato un pacchetto offensivo della qualità e dell'imprevedibilità di quello del PSG. Se c'è una squadra in Europa capace di trovare il varco giusto nella retroguardia inglese, quella è sicuramente il club parigino.

Allo stesso tempo, appare difficile che la formazione francese riesca a chiudere la gara a rete bianca. Pur non essendo al picco della forma realizzativa, l'Arsenal va a segno da otto partite consecutive. Di contro, il PSG ha incassato nove gol nelle ultime sei uscite, dimostrando di essere tutt'altro che impenetrabile in transizione difensiva.

Considerando la qualità degli interpreti in campo, l'ipotesi che entrambe le squadre trovino la via del gol è altamente probabile, anche se alla fine la coppa dovrebbe prendere la strada di Parigi.

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Il potenziale uomo partita

Se l'Arsenal ha costruito i propri successi su una straordinaria cooperazione collettiva, mandando a segno giocatori di ogni reparto, il PSG si è affidato principalmente alle fiammate dei suoi attaccanti puri. Individuare un singolo marcatore in una sfida così bloccata non è semplice, ma un nome spicca su tutti.

Il profilo di Ousmane Dembélé balza subito all'occhio: l'esterno francese va a caccia del suo ventesimo gol nella stagione 2025/26. Nonostante una serie di problemi fisici che ne hanno frenato la continuità, ha comunque messo a referto ben 30 partecipazioni attive ai gol della squadra tra reti e assist. Inoltre, il classe '97 sta attraversando un momento di forma eccezionale proprio sul palcoscenico europeo.

Sebbene la sua presenza dal primo minuto non sia garantita al 100%, l'ala francese resta la principale arma offensiva per scardinare il sistema di Arteta. Autore di cinque gol nelle ultime tre partite di Champions League, Dembélé ha il feeling giusto con la porta in questa competizione. È molto probabile che ci sia la sua firma sul tabellino dei marcatori sabato sera.

Scommessa 3: Ousmane Dembélé marcatore nei 90' a quota 2.87 su Netbet

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