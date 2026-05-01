Pronostici Pisa - Lecce: Salentini in cerca del tris

A Pisa, i nostri esperti prevedono un risultato utile del Lecce in una partita con meno di tre gol e non più di uno per formazione.

Migliori pronostici di Pisa - Lecce

Ecco qualche consiglio per le scommesse su Pisa - Lecce con le quote dei mercati analizzati dai nostri esperti:

Under 2.5 a quota 1.50 su Goldbet

Multigoal 0-1 casa + Multigoal 0-1 ospite a quota 1.81 su William Hill

Doppia chance X2 + Under 2.5 a quota 2.05 su Lottomatica

All'Arena Garibaldi, i nostri esperti si aspettano non più di una marcatura sia del Pisa che di un Lecce capace di raccogliere almeno un punto.

Quote Pisa - Lecce

Per i principali bookmaker il Lecce parte leggermente favorito per la gara a Pisa, ma i nostri esperti hanno esplorato altre opzioni.

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Come arrivano i nerazzurri e i salentini al match

Il Pisa, bloccato da metà marzo a 18 punti, ospita un Lecce quartultimo in classifica che viaggia con undici lunghezze di vantaggio sul fanalino di coda. Più precisamente, i toscani nelle ultime dieci giornate in Serie A hanno raccolto appena tre punti, arrivati con il 3-1 contro il Cagliari. Poi, hanno subìto cinque sconfitte e da metà aprile hanno incassato l'1-2 contro il Genoa e sabato lo 0-1 a Parma.

Il Lecce invece non vince dal 2-1 contro la Cremonese d'inizio marzo, ma ha collezionato cinque punti in sette giornate. Questo perché i salentini sono reduci dall'1-1 contro la Fiorentina seguito sabato dallo 0-0 a Verona. E contro i gigliati si era interrotta una striscia con quattro sconfitte contro altrettante squadre della top 8.

Probabili formazioni di Pisa - Lecce

Pisa: Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov, Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori, Stojilkovic, Moreo

Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov, Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori, Stojilkovic, Moreo Lecce: Falcone, Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo, Ramadani, Coulibaly, Pierotti, Gandelman, Banda, Stulic

In Pisa - Lecce vedremo non più di due gol complessivi?

Il Lecce disputa, dunque, la partita a Pisa a sei giorni dallo 0-0 sul campo di un Hellas Verona che ha collezionato un punto in più rispetto ai toscani. E dove per la quarta volta in cinque giornate una sfida dei salentini ha visto meno di tre gol. Lo 0-3 contro l'Atalanta del 6 aprile era arrivato fra lo 0-1 in casa della Roma, lo 0-2 a Bologna e l'1-1 contro la Fiorentina.

Inoltre, il Pisa a Parma ha registrato il secondo 0-1 in quattro giornate di Serie A. A quello di Pasqua all'Arena Garibaldi contro il Torino erano seguiti lo 0-3 all'Olimpico contro la Roma e l'1-2 contro il Genoa.

Considerando questi rendimenti, il segno Under 2.5 è realistico in vista della gara fra il Pisa e il Lecce.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 1.50 su Goldbet

All'Arena Garibaldi ci sarà al massimo una rete per squadra?

Per esempio, dopo il 2-6 a San Siro contro l'Inter del 23 gennaio, il Pisa ha superato quota un gol esclusivamente nel 3-1 contro il Cagliari del 15 marzo. E da allora davanti al proprio pubblico i toscani hanno incassato lo 0-1 contro il Torino e l'1-2 contro il Genoa. Mentre lontano dall'Arena Garibaldi lo 0-1 a Parma era stato preceduto dallo 0-5 a Como e dallo 0-3 in casa della Roma.

Il Lecce invece a metà febbraio ha espugnato Cagliari con un 2-0 al quale a inizio marzo era seguito il 2-1 contro la Cremonese. Poi, in cinque giornate di Serie A, i salentini avevano segnato esclusivamente nell'1-2 di Napoli e nell'1-1 contro la Fiorentina. Poi, nello 0-0 a Verona del 25 aprile, sono rimasti a secco per la quarta volta in cinque turni.

Alla luce di questi risultati, la combo Multigoal 0-1 casa + Multigoal 0-1 ospite è plausibile nella sfida fra i nerazzurri e i salentini.

Scommessa 2: Multigoal 0-1 casa + Multigoal 0-1 ospite a quota 1.81 su William Hill

A Pisa, il Lecce raccoglierà almeno un punto?

Dopo lo 0-1 subìto allo Stadio Olimpico Grande Torino il 1° febbraio, il Lecce ha perso esclusivamente contro sei delle prime otto. In tutto ciò, dopo il 2-1 contro la Cremonese dell'8 marzo aveva subìto l'1-2 a Napoli, lo 0-1 in casa della Roma, lo 0-3 contro l'Atalanta e lo 0-2 a Bologna. Poi, i salentini sono tornati a racimolare punti nell'1-1 contro la Fiorentina e nello 0-0 a Verona.

Il Pisa invece da inizio febbraio non ha perso esclusivamente nello 0-0 a Verona del 6 febbraio e nel 3-1 contro il Cagliari del 15 marzo. Un successo, quello contro i sardi, al quale erano inizialmente seguiti lo 0-5 contro il Como, lo 0-1 contro il Torino e lo 0-3 contro la Roma. Poi, la crisi dei toscani si è prolungata con l'1-2 contro il Genoa e lo 0-1 a Parma.

Dunque, vale la pena tenere d'occhio la combo Doppia chance X2 + Under 2.5.