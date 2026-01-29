Pronostici Novak Djokovic - Jannik Sinner: lˈazzurro cerca la sestina

Agli Australian Open contro Novak Djokovic, i nostri esperti si aspettano un altro 3-0 per Jannik Sinner con meno di venti giochi concessi.

Migliori pronostici di Novak Djokovic - Jannik Sinner

Ecco qualche suggerimento per le scommesse su Novak Djokovic - Jannik Sinner con le quote dei mercati esplorati dai nostri esperti:

Giocatore 1 vince almeno un set – No a quota 1.62 su Goldbet

Set betting 0-3 a quota 1.59 su William Hill

Under 19.5 games giocatore 1 a quota 1.66 su Lottomatica

In vista della semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic, i nostri esperti si aspettano che Jannik Sinner conceda meno di 20 games e che vinca in tre set.

Quote Novak Djokovic - Jannik Sinner

La forma di Novak Djokovic

Novak Djokovic si è qualificato alle semifinali dopo il ritiro di Lorenzo Musetti nel terzo set dopo che il carrarese aveva vinto i primi due per 6-4, 6-3. Si è così confermato facilitato il percorso a Melbourne, dove Jakub Mensik non aveva disputato l'ottavo sempre per infortunio. I primi avversari – Pedro Martinez, Francesco Maestrelli e Botic van de Zandschulp – sconfitti in tre set viaggiano dal 66° posto in giù nel ranking ATP.

A novembre era stato Musetti ad approfittare di un infortunio di Djokovic. Allora il serbo aveva sconfitto l'azzurro nella finale dell'ATP 2025 ad Atene per poi dover rinunciare alle Finals. E non aveva nemmeno partecipato ai primi tornei di quest'anno – dunque era tornato in campo proprio agli Australian Open.

La forma di Jannik Sinner

Jannik Sinner ha invece disputato tutti i suoi incontri in programma agli Australian Open. Durante i quali finora ha concesso un solo set, il secondo ai sedicesimi contro Eliot Spizzirri. Sono seguiti poi il 6-1, 6-3, 6-7 contro il numero 24 del mondo, Luciano Darderi, e il 6-3, 6-4, 6-4 inflitto al numero otto, Ben Shelton.

Aldilà di ritiri, il secondo nel ranking ATP dopo inizio giugno ha perso esclusivamente tre volte contro il primo, Carlos Alcaraz. Che, però, aveva sconfitto nella finale delle ATP Finals per 7-6, 7-5. Prima della decima vittoria a zero di fila a Torino Sinner aveva battuto anche Felix Auger-Aliassime, Alexander Zverev, Ben Shelton e Alex de Minaur.

Testa a testa: Novak Djokovic vs Jannik Sinner

Nel circuito ATP, finora Novak Djokovic e Jannik Sinner si sono sfidati in dieci occasioni – e in cinque in un grande Slam. Dei primi cinque confronti, quattro erano andati al serbo che si era dovuto piegare solo alle ATP Finals 2023 per 5-7, 7-6, 6-7. Pochi giorni dopo nell'epilogo, e con un 6-3, 6-3, Djokovic aveva collezionato la finora ultima vittoria contro Sinner.

Che da allora ha sempre sconfitto il numero tre del mondo e dopo le Davis Cup Finals 2023 gli ha concesso complessivamente un set agli Australian Open 2024. Nel 2025 Djokovic e Sinner si sono affrontati nelle semifinali al Roland Garros e a Wimbledon. E il 6-3, 6-3, 6-4 sull'erba londinese è arrivato dopo il 6-4, 7-5, 7-6 su terra rossa.

Novak Djokovic non si aggiudicherà un set contro Jannik Sinner?

Nella semifinale degli Australian Open 2024, Novak Djokovic ha vinto il suo ultimo set contro Jannik Sinner. Poi è vero che anche nella finale degli ATP Masters 1000 a Shanghai 2025 prima e nella semifinale al Roland Garros 2025 poi un parziale si era chiuso sul 7-6. Ma è altrettanto vero che il più recente precedente fra il serbo e l'altoatesino ha visto un 6-3, 6-3, 6-4.

Inoltre, Sinner nel quarto contro Ben Shelton di mercoledì non ha perso un set per la quattordicesima volta in 15 incontri del circuito ATP. Era accaduto contro Shelton anche alle ATP Finals. Dove, oltre allo statunitense, l'azzurro aveva sconfitto sempre in due set Felix Auger-Aliassime, Alexander Zverev e Alex de Minaur.

Oltretutto, Lorenzo Musetti si è ritirato nel quarto di finale contro Djokovic sul 2-0 a favore del carrarese.

Per questi motivi, il segno Giocatore 1 vince almeno un set - No è da tenere d'occhio.

Scommessa 1: Giocatore 1 vince almeno un set – No a quota 1.62 su Goldbet

Quindi, Novak Djokovic contro Jannik Sinner perderà per 0-3?

Novak Djokovic si è aggiudicato il suo finora ultimo set contro Jannik Sinner agli Australian Open 2024. E lo ha fatto per 7-6, punteggio con il quale si erano chiusi due set a favore dell'altoatesino nei due incontri successivi a Shanghai prima, e al Roland Garros poi. Il più recente incontro risale alle semifinali di Wimbledon 2025, dove Sinner si è imposto per 6-3, 6-3, 6-4.

Complice l'infortunio che l'aveva fermato dopo l'ATP 250 ad Atene, Djokovic poi non aveva più disputato tornei fino agli Australian Open. Dove dopo il forfait di Jakub Mensik aveva perso i primi due set contro Musetti. Come, per esempio, hanno perso tutti i loro set gli avversari di Sinner alle ATP Finals.

Anche in virtù del 3-0 di Sinner contro Shelton dei quarti a Melbourne, il segno Set betting 0-3 è realistico nella semifinale agli Australian Open.

Scommessa 2: Set betting 0-3 a quota 1.59 su William Hill

Novak Djokovic contro Jannik Sinner vincerà meno di venti giochi?

Nel suo quarto di finale contro Musetti, Djokovic in due set aveva vinto complessivamente sette giochi – quattro nel primo e tre nel secondo. E nelle più recenti sfide ai Grandi Slam contro Sinner non se ne è aggiudicati mai più di 19.

Non era accaduto nemmeno nella sconfitta in quattro parziali subita nella semifinale degli Australian Open 2024. Allora il serbo aveva chiuso il terzo sul 7-6, dopo un 1-6, 2-6 e prima di un 3-6. L'anno successivo sono seguiti il 4-6, 5-7, 6-7 al Roland Garros e il 3-6, 3-6, 4-6 sul prato di Wimbledon.

Anche considerando gli undici set concessi da Sinner a Shelton, il segno Under 19.5 games giocatore 1 è plausibile nell'incontro contro Djokovic.

Scommessa 3: Under 19.5 games giocatore 1 a quota 1.66 su Lottomatica

