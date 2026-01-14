Pronostici tennis oggi: consigli, strategie e match in programma

Il 2026 tennistico si apre, come da tradizione, con il calore e il prestigio del primo Slam stagionale: gli Australian Open. Il torneo, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio sui campi in cemento di Melbourne Park, vede la partecipazione d'ufficio di tutti i big del circuito, pronti a darsi battaglia per il trofeo più ambito dell'estate australe.

L'Italia si presenta ai nastri di partenza con una "valanga azzurra" mai così competitiva e profonda. A guidare il gruppo è ovviamente il campione in carica, Jannik Sinner, ma il main draw maschile pullula di talenti pronti a sorprendere:

Per quanto riguarda il pronostico tennis sul vincitore, i favoriti assoluti restano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’altoatesino punta a uno storico "three-peat", avendo dominato le ultime edizioni, mentre lo spagnolo insegue l'unico Slam che ancora manca alla sua bacheca.

Attenzione però a Novak Djokovic, che a Melbourne gioca nel suo "giardino di casa", e ad Alexander Zverev, apparso in grande forma nei primi sprazzi di stagione. Anche se è ancora presto per avere il calendario ufficiale dei singoli match e la relativa schedina tennis oggi, il tabellone promette scintille fin dai primi turni.

Migliori siti scommesse tennis a gennaio 2026

Qual è il miglior sito per le scommesse sul tennis? Ecco la lista dei nostri esperti:

🎾 Guida alle scommesse sul tennis: strategie, siti e tipologie di giocata

Entrare nel mondo del betting tennistico richiede più di una semplice intuizione: serve metodo, analisi dei dati e una profonda conoscenza delle dinamiche del campo.

Scommettere sul tennis: ecco le strategie da seguire

Per migliorare la precisione dei propri pronostici tennis oggi, è fondamentale adottare un approccio analitico. Ecco i pilastri per una strategia vincente:

👍 Analizzare le statistiche passate: Non basta limitarsi ai precedenti (Head to Head). È è importante osservare la percentuale di punti vinti con la prima di servizio o l'efficacia in risposta nelle ultime settimane.

Non basta limitarsi ai precedenti (Head to Head). È è importante osservare la percentuale di punti vinti con la prima di servizio o l'efficacia in risposta nelle ultime settimane. 👍 L'importanza della superficie: Il cemento, la terra battuta e l'erba sono sport diversi. Un giocatore che brilla per le scommesse Wimbledon, potrebbe faticare enormemente al Roland Garros. Verificare sempre il rendimento storico del tennista su quel tipo di campo.

Il cemento, la terra battuta e l'erba sono sport diversi. Un giocatore che brilla per le potrebbe faticare enormemente al Roland Garros. Verificare sempre il rendimento storico del tennista su quel tipo di campo. 👍 Occhio agli sfavoriti: Nel tennis maschile e femminile, le sorprese sono all'ordine del giorno, specialmente nei primi turni dei tornei minori dove i top player potrebbero non essere al 100%.

Nel tennis maschile e femminile, le sorprese sono all'ordine del giorno, specialmente nei primi turni dei tornei minori dove i top player potrebbero non essere al 100%. 👍 Scommesse Live: Il tennis è uno sport di inerzia psicologica. Guardare il match dal vivo permette di cogliere il momento esatto in cui un giocatore "stacca la spina" mentalmente, così da poter cogliere quote di valore.

Il tennis è uno sport di inerzia psicologica. Guardare il match dal vivo permette di cogliere il momento esatto in cui un giocatore "stacca la spina" mentalmente, così da poter cogliere quote di valore. 👍Sfruttare bonus e promozioni: È importante individuare il miglior sito scommesse tennis per accedere a quote maggiorate, cashback o assicurazioni sulle multiple (le cosiddette "Kasko") dedicate ai grandi tornei.

Cosa non fare quando si scommette sul tennis:

👎Non puntare solo ed esclusivamente sui favoriti: le quote bassissime non sempre valgono il rischio di un upset improvviso.

👎Non ignorare il contesto: giocare senza considerare la forma fisica o l'adattabilità alla superficie è un errore che può compromettere la propria puntata.

👎Tentare di recuperare le perdite: l'emotività è il peggior nemico dello scommettitore. Se una scommessa è persa, è sempre sconsigliabile raddoppiare sulla successiva per "rifarsi". Il rischio è di peggiorare la situazione.

👎Puntare su tornei sconosciuti: scommettere su giocatori di cui non si conosce lo stile o su tornei Challenger minori senza informazioni è una strategia avventata.

Nota Bene: Scommettere deve rimanere un divertimento. Consigliamo sempre di giocare in modo sicuro e responsabile, conoscendo i rischi e senza mai superare il bankroll prefissato per la giornata.

Principali tornei di tennis

Il calendario tennistico è ricchissimo e si snoda lungo tutto l'anno, offrendo costanti opportunità per i nostri consigli scommesse tennis:

Grande Slam: Composto da Australian Open (gennaio), Roland Garros (maggio/giugno), Wimbledon (luglio) e US Open (agosto/settembre). Sono i tornei che assegnano più punti e prestigio. ATP/WTA Masters 1000: Tornei di altissimo livello (come Roma, Indian Wells o Madrid) che si svolgono quasi ogni mese e vedono la partecipazione di tutti i top player. ATP/WTA 500 e 250: Eventi intermedi dove spesso emergono nuovi talenti o specialisti di una particolare superficie. ATP Finals: Il torneo di fine anno a Torino che mette di fronte i migliori 8 maestri della stagione.

Tipologie di quote tennis e scommesse

Le opzioni di giocata nel tennis sono variegate e permettono di andare oltre il semplice "chi vince":

Testa a Testa (Vincente Incontro): Il classico pronostico su chi vincerà il match.

Il classico pronostico su chi vincerà il match. Set Betting: Scommettere sul risultato esatto in termini di set (es. 2-0, 2-1).

Scommettere sul risultato esatto in termini di set (es. 2-0, 2-1). Under/Over Game: Pronosticare se il numero totale di game giocati sarà superiore o inferiore a una determinata soglia.

Pronosticare se il numero totale di game giocati sarà superiore o inferiore a una determinata soglia. Handicap Game/Set: Si attribuisce un vantaggio o uno svantaggio iniziale a uno dei due giocatori per equilibrare le quote.

Si attribuisce un vantaggio o uno svantaggio iniziale a uno dei due giocatori per equilibrare le quote. Vincente Primo Set: Spesso utile per giocatori che partono molto forte ma calano sulla distanza.

Top bookmaker per le scommesse tennis Antepost

Le scommesse Antepost (ovvero puntare sul vincitore di un torneo prima che inizi o nelle prime fasi) sono tra le più apprezzate. Il motivo è semplice: le quote offerte per un favorito come Sinner o Alcaraz sono solitamente molto più alte prima del primo turno rispetto alle fasi finali.

Scegliere i migliori siti scommesse tennis per l'antepost significa trovare spesso quote competitive mesi prima della finale, permettendo anche strategie di copertura durante l'evento. Ecco i top bookmaker per le scommesse antepost sul tennis

🔎 Parere dell’esperto

Scommettere sul tennis in molti casi premia più l’analisi che l'istinto. Ecco perché è opportuno fare diverse valutazioni. Per quanto riguarda i giocatori, oltre ai soliti nomi (Sinner ed Alcaraz su tutti) ocorre citare due italiani. Musetti è ormai da tempo nella Top Ten del ranking maschile e può continuare a farsi valere.

Matteo Arnaldi, invece, dopo un 2025 difficile a causa di infortuni, ha voglia di tornare al top. Per le scommesse, mercati come set betting e handicap offrono quote di valore. La strategia migliore, secondo il nostro esperto, è l’analisi visto che ogni dettaglio può fare la differenza.