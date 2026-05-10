Milan - Atalanta: Due big in crisi

In casa del Milan, i nostri esperti prevedono almeno un punto per l'Atalanta in una gara con al massimo tre reti complessive e meno di due rossonere.

Migliori pronostici di Milan - Atalanta

Di seguito qualche spunto per le scommesse su Milan - Atalanta con le quote delle opzioni analizzate dai nostri esperti:

Under 1.5 casa a quota 1.80 su Goldbet

Under 1.5 casa + Under 2.5 ospite a quota 1.88 su William Hill

Doppia chance X2 + Under 3.5 a quota 2.20 su Lottomatica

Nella trasferta contro il Milan, i nostri esperti prevedono un risultato utile dell'Atalanta in un derby con non più di tre reti complessive – e al massimo una dei rossoneri.

Quote Milan - Atalanta

Per i principali bookmaker il Milan parte favorito nel derby contro l'Atalanta, ma i nostri esperti hanno esplorato altri mercati.

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Come arrivano il "Diavolo" e la "Dea" al match

Contro un'Atalanta che viaggia a meno sette dalla zona Europa, il Milan cerca punti pesanti per rimanere a più tre sulla Roma quinta in classifica. E lo fa a una settimana dallo 0-2 sul campo del Sassuolo che l'ha visto, per esempio, perdere per la terza volta in cinque giornate. Dopo lo 0-1 a Napoli e lo 0-3 contro l'Udinese, aprile si era chiuso con l'1-0 a Verona e lo 0-0 contro la Juventus.

Dal canto suo, l'Atalanta non trova i tre punti dal 3-0 a Lecce del 6 aprile. Da allora, prima aveva racimolato un punto negli scontri diretti contro la Juventus (0-1) e in casa della Roma (1-1). Per poi registrare il 2-3 a Cagliari e il 2 maggio lo 0-0 contro il Genoa.

Probabili formazioni di Milan - Atalanta

Milan: Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot, Bartesaghi, Gimenez, Leao

Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot, Bartesaghi, Gimenez, Leao Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Hien, Ahanor, Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta, De Ketelaere, Raspadori, Krstovic

Il Milan contro l'Atalanta segnerà al massimo una volta?

Dopo il 2-0 a Cremona del 1° marzo, il Milan ha siglato più di una rete esclusivamente nel 3-2 contro il Torino prima della sosta. E soprattutto da inizio aprile in cinque giornate ne ha messa a referto solo una, nell'1-0 a Verona. Al successo contro la penultima è seguito lo 0-0 contro la Juventus.

Inoltre, l'Atalanta nelle più recenti sette uscite in Serie A ha concesso più di un gol solo nel 2-3 del 27 aprile a Cagliari. E i sardi avevano trovato il doppio vantaggio nei primi otto minuti grazie a Paul Mendy. Le altre gare di campionato da metà aprile hanno visto lo 0-1 contro la Juventus, l'1-1 in casa della Roma e lo 0-0 contro il Genoa.

Considerando questi rendimenti, il segno Under 1.5 casa è realistico in vista della gara fra il Milan e l'Atalanta.

Scommessa 1: Under 1.5 casa a quota 1.80 su Goldbet

Ci saranno al massimo due reti orobiche contro il "Diavolo"?

Dopo il 4-0 contro il Parma di fine gennaio, l'Atalanta, per esempio, in tredici turni di Serie A ha superato quota due gol solo nel 3-0 a Lecce. Poi, nelle ultime quattro giornate ne ha segnati complessivamente tre – di cui due nel 2-3 a Cagliari. Inoltre, ha registrato lo 0-1 contro la Juventus, l'1-1 contro la Roma e lo 0-0 contro il Genoa.

Il Milan nella prima uscita a San Siro ad aprile ha subìto lo 0-3 contro l'Udinese. Dopo il quale è tornato a macinare punti grazie all'1-0 in casa dell'Hellas Verona seguito dallo 0-0 contro la Juventus. Poi, il "Diavolo" ha incassato lo 0-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Dunque, la combo Under 1.5 casa + Under 2.5 ospite è plausibile nel derby fra i rossoneri e gli orobici.

Scommessa 2: Under 1.5 casa + Under 2.5 ospite a quota 1.88 su William Hill

Il Milan non tornerà al successo contro l'Atalanta?

Il Milan nelle ultime cinque giornate si è imposto esclusivamente il 19 aprile con l'1-0 contro un Hellas Verona nel frattempo già retrocesso. L'altro risultato in questa fase è arrivato la domenica successiva con lo 0-0 contro la Juventus. Viceversa, ha perso – dopo lo 0-1 di Napoli – a San Siro contro l'Udinese (0-3) e sul campo del Sassuolo (0-2).

Poi è vero che l'Atalanta non s'impone dal 3-0 a Lecce a Pasquetta. Ma dopo lo 0-1 contro la Juventus era inizialmente seguito l'1-1 all'Olimpico contro la Roma. Prima di registrare il 2-3 contro un Cagliari a segno due volte nei primi otto minuti e lo 0-0 contro il Genoa.

Alla luce di questi risultati, vale la pena tenere d'occhio la combo Doppia chance X2 + Under 3.5.