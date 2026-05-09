Pronostici Liverpool - Chelsea: Szoboszlai decisivo nel successo dei Reds

L'analisi tecnica suggerisce una rete di Dominik Szoboszlai e una tenuta difensiva solida del Liverpool tra le mura amiche.

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Quote Liverpool vs Chelsea

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 2-0 Chelsea

Pronostico marcatore: Liverpool - Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz

Il Liverpool deve ancora blindare la qualificazione alla prossima Champions League. La sconfitta per 3-2 contro il Manchester United nell'ultimo turno è stata solo l'ultima battuta d'arresto in una stagione complessa per Arne Slot. Il tecnico olandese, prima di questo stop, aveva però inanellato tre vittorie consecutive in Premier League contro Fulham, Everton e Crystal Palace.

La situazione è decisamente più critica per il Chelsea, reduce da sei sconfitte consecutive in campionato. I Blues sono ormai fuori dalla corsa per le prime cinque posizioni dopo il KO casalingo per 3-1 subito contro un Nottingham Forest ampiamente rimaneggiato.

L'unica nota positiva per il Chelsea è la finale di FA Cup in programma la prossima settimana. Calum McFarlane si aspetta un segnale di ripresa dai suoi giocatori prima del grande appuntamento.

Probabili formazioni Liverpool - Chelsea

Liverpool:Woodman, Robertson, Van Dijk, Konate, Jones, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Szoboszlai, Frimpong, Wirtz

Chelsea:Jorgensen, Cucurella, Chalobah, Colwill, Gusto, Lavia, Caicedo, Neto, Fernandez, Palmer, Pedro

Continua il momento nero del Chelsea ad Anfield

Il Chelsea ha toccato un nuovo punto basso in una stagione già deludente all'inizio di questa settimana. La sconfitta interna contro il Forest ha segnato la striscia di ko più lunga degli ultimi 33 anni. La rete della bandiera firmata da Joao Pedro al 93° minuto ha almeno interrotto un digiuno di gol che durava da cinque partite nella massima serie inglese.

L'annata dei Blues dipende ora interamente dalla finale di FA Cup. Inizialmente, McFarlane aveva ottenuto una reazione positiva al suo ritorno come allenatore ad interim, guidando la squadra alla vittoria per 1-0 in semifinale contro il Leeds, nonostante i londinesi avessero prodotto solo 0.39 xG.

Al momento, il Chelsea presenta evidenti lacune in entrambe le fasi di gioco. Sebbene il Liverpool non sia apparso impeccabile, i Reds hanno vinto il 59% delle partite casalinghe in campionato. La qualità a disposizione dovrebbe essere sufficiente per superare un avversario in netta difficoltà.

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Szoboszlai pronto a trascinare i Reds

Il Liverpool si trova a gestire diverse defezioni nell'undici titolare. Il reparto offensivo è particolarmente corto a causa dell'infortunio di Hugo Ekitike e dei dubbi sulla condizione di Alexander Isak. Questa situazione potrebbe costringere Slot ad avanzare nuovamente il raggio d'azione di alcuni centrocampisti.

Dominik Szoboszlai è stato impiegato in posizione più avanzata a Old Trafford nell'ultimo turno, mettendo a referto un gol e un assist nella sconfitta per 3-2. Nonostante le assenze in attacco, l'ungherese resta uno dei profili più pericolosi per la difesa avversaria.

Il nazionale ungherese ha realizzato 13 reti in tutte le competizioni in questa stagione e vanta una media di 2.0 tiri a partita in Premier League. Con una probabilità implicita del 25%, la quota per Szoboszlai marcatore nell'arco dei 90 minuti rappresenta una value bet interessante.

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Tenuta difensiva del Liverpool nella prima frazione

Uno dei punti di forza del Liverpool in questa stagione è l'approccio alle gare interne. Ad Anfield, i Reds hanno segnato 18 gol nel primo tempo in Premier League, subendone soltanto tre prima dell'intervallo.

Solo il 17% delle reti totali subite in casa è arrivato nei primi 45 minuti. Questi dati suggeriscono che l'attacco asfittico del Chelsea faticherà a scardinare la difesa di casa nella fase iniziale del match.

I Blues non segnano nel primo tempo in campionato dalla rete di Joao Pedro a Villa Park di due mesi fa. Quel gol aprì la strada a un successo per 4-1, ma da allora la squadra ha segnato complessivamente una sola volta in Premier League.

L'uomo chiave Cole Palmer attraversa un momento di forma molto opaco, con 11 partite consecutive senza gol tra club e nazionale.

Complessivamente, puntare sull'Under 0.5 gol del Chelsea nel primo tempo appare una scelta solida, con una probabilità implicita del 58.1%.