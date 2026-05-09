Pronostici Lecce - Juventus: Bianconeri in cerca di riscatto

A Lecce, i nostri esperti prevedono una vittoria della Juventus in una partita con al massimo tre reti e una o due bianconere.

Migliori pronostici di Lecce - Juventus

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A Lecce, i nostri esperti si aspettano un successo della Juventus in una sfida con non più di tre marcature complessive – e al massimo una dei salentini.

Quote Lecce - Juventus

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Per i principali bookmaker la Juventus parte nettamente favorita per la sfida a Lecce, ma i nostri esperti hanno analizzato altri mercati.

Come arrivano i salentini e i bianconeri al match

A Lecce giunge una Juventus reduce dall'1-1 contro un Hellas Verona già retrocesso. Ma il pari contro la penultima – il secondo consecutivo dopo lo 0-0 al Meazza contro il Milan – le ha permesso di mantenere il quarto posto. Dopo la sosta i bianconeri avevano inizialmente inanellato i 2-0 contro il Genoa e il Bologna, oltreché l'1-0 contro l'Atalanta.

I salentini invece ospitano la "Vecchia Signora" a otto giorni dal 2-1 a Pisa che ha permesso loro di allungare a più quattro sulla Cremonese. Contro la quale, con un altro 2-1 questa volta a Lecce, avevano raccolto l'allora ultimo successo prima di due punti in sei giornate. Allo stesso tempo, dopo l'1-1 contro la Fiorentina e lo 0-0 a Verona, hanno collezionato il terzo risultato utile consecutivo.

Probabili formazioni di Lecce - Juventus

Lecce: Falcone, Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo, Ramadani, Ngom, Pierotti, Coulibaly, Banda, Cheddira

Falcone, Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo, Ramadani, Ngom, Pierotti, Coulibaly, Banda, Cheddira Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, David, Yildiz

A Lecce, la Juventus segnerà una o due volte?

Dopo il 4-0 contro il Pisa del 7 marzo, la Juventus ha siglato una o due reti in sei delle sue ultime sette gare in Serie A. E lo 0-0 sul campo del Milan era arrivato, per esempio, dopo gli 1-0 a Udine e a Bergamo, oltreché i 2-0 contro il Genoa e a Bologna. A questi successi si sono aggiunti gli 1-1 contro il Sassuolo e di domenica contro l'Hellas Verona.

Il Lecce a ridosso della sosta aveva subìto lo 0-1 sul campo della Roma e lo 0-3 contro l'Atalanta. Inizialmente erano seguiti lo 0-2 a Bologna, l'1-1 contro la Fiorentina e lo 0-0 a Verona. Poi, i salentini sono tornati al successo con il 2-1 a Pisa.

Alla luce di questi risultati, il segno Multigol ospite 1-2 è realistico in vista della gara fra il Lecce e la Juventus.

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I salentini sigleranno al massimo una rete contro i bianconeri?

Dopo il 3-3 all'Olimpico contro la Roma del 1° marzo, la Juventus, per esempio, in otto giornate ha concesso complessivamente due gol. Che sono arrivati negli 1-1 del 21 marzo contro il Sassuolo e di domenica contro l'Hellas Verona. Fra i quali i bianconeri avevano visto i 2-0 contro il Genoa e il Bologna, l'1-0 contro l'Atalanta e lo 0-0 contro il Milan.

Nel 2-1 a Pisa il Lecce è invece tornato a superare quota un gol per la prima volta dall'altro 2-1 contro la Cremonese. Dopo il quale aveva incassato l'1-2 contro il Napoli, lo 0-1 contro la Roma, lo 0-3 contro l'Atalanta e lo 0-2 contro il Bologna. Poi, i salentini erano tornati a macinare punti con l'1-1 contro la Fiorentina e lo 0-0 a Verona.

Per questi motivi, la combo Multigoal 0-1 casa + Multigoal 1-2 ospite è plausibile nella gara fra i salentini e i bianconeri.

Scommessa 2: Multigoal 0-1 casa + Multigoal 1-2 ospite a quota 1.79 su William Hill

A Lecce, la Juventus ritroverà i tre punti?

Il Lecce ospita la Juventus dopo aver trovato l'1-1 contro la Fiorentina, lo 0-0 a Verona e il 2-1 a Pisa. Dunque, ha collezionato cinque punti in tre incontri contro altre squadre dell'ultimo quarto della classifica. Da metà marzo invece aveva perso a Napoli (1-2), in casa della Roma (0-1), contro l'Atalanta (0-3) e a Bologna (0-2).

La Juventus disputa la trasferta al Via del Mare dopo lo 0-0 al Meazza contro il Milan e l'1-1 contro l'Hellas Verona. Ma, per esempio, dopo il 3-3 all'Olimpico contro la Roma aveva lasciato punti per strada esclusivamente nell'1-1 contro il Sassuolo del 21 marzo. Poi, dopo la sosta, aveva inanellato il 2-0 contro il Genoa, l'1-0 sul campo dell'Atalanta e il 2-0 contro il Bologna.

Tutto sommato, vale la pena tenere d'occhio la combo 2 + Under 3.5.