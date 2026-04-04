Pronostici Lazio - Parma: biancocelesti in cerca del poker

All'Olimpico, i nostri esperti si aspettano quantomeno un pari della Lazio contro il Parma, una porta inviolata e meno di tre gol.

Migliori pronostici di Lazio - Parma

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No goal + Under 2.5 a quota 1.91 su William Hill

Doppia chance 1X + Under 2.5 + No goal a quota 2.45 su Lottomatica

All'Olimpico, i nostri esperti prevedono un risultato utile per la Lazio contro il Parma, non più di due gol – e un clean sheet.

Quote Lazio - Parma

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Come arrivano le "Aquile" e i ducali al match

Archiviata la sosta, la Lazio ospita il Parma a due settimane dal 2-0 a Bologna che l'ha vista inanellare il terzo successo consecutivo. Un filotto che era iniziato col 2-1 contro il Sassuolo che a sua volta aveva interrotto una striscia con due punti in quattro giornate. Poi, nella finora ultima uscita all'Olimpico i biancocelesti avevano raccolto l'1-0 contro il Milan.

A fine febbraio anche il Parma si era imposto per 1-0 contro il "Diavolo" collezionando a San Siro la terza vittoria di fila. Ma da allora, a partire dall'1-1 contro il Cagliari, i ducali non hanno più trovato i tre punti. Perché sono seguiti lo 0-0 sul campo della Fiorentina prima dell'1-4 in casa contro il Torino e dello 0-2 contro la Cremonese.

Probabili formazioni di Lazio - Parma

Lazio: Motta, Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares, Dele-Bashiru, Patric, Taylor, Isaksen, Maldini, Noslin

Motta, Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares, Dele-Bashiru, Patric, Taylor, Isaksen, Maldini, Noslin Parma: Suzuki, Delprato, Circati, Ndiaye, Valenti, Valeri, Nicolussi Caviglia, Keita, Sorensen, Strefezza, Pellegrino

In Lazio - Parma vedremo quantomeno un clean sheet?

Per esempio, cinque delle ultime sei uscite in Serie A della Lazio hanno visto almeno una porta inviolata. E nelle più recenti cinque giornate i biancocelesti hanno concesso reti esclusivamente nello 0-2 allo Stadio Olimpico Grande Torino e nel 2-1 contro il Sassuolo. Mentre l'1-0 contro il Milan del 15 marzo e il 2-0 a Bologna erano stati preceduti a fine febbraio dallo 0-0 a Cagliari.

Il Parma, inoltre, dopo aver espugnato per 1-0 il campo del Milan ha siglato una rete a testa contro il Cagliari e il 13 marzo in casa del Torino. Mentre è rimasto a secco sia nello 0-0 in casa della Fiorentina sia nello 0-2 contro la Cremonese.

Per questi motivi, il segno No goal è realistico in vista dell'incontro fra la Lazio e il Parma.

Scommessa 1: No goal a quota 1.72 su Goldbet

I biancocelesti e i ducali sigleranno al massimo due gol?

Dopo il 2-2 in casa della Juventus, cinque delle ultime gare in Serie A della Lazio hanno registrato meno di tre reti. In tutto ciò, il 2-1 contro il Sassuolo era arrivato dopo gli 0-2 contro l'Atalanta e il Torino – oltreché lo 0-0 a Cagliari. Le "Aquile" hanno proseguito il filotto con l'1-0 contro il Milan e il 2-0 a Bologna.

Inoltre, l'1-4 sul campo del Torino aveva chiuso una striscia di tre gare del Parma con al massimo due marcature. Al 2-1 al Tardini contro l'Hellas Verona erano infatti seguiti l'1-0 contro il Milan, l'1-1 contro il Cagliari e lo 0-0 a Firenze. Poi, a ridosso della sosta, i ducali hanno subìto lo 0-2 contro la Cremonese.

Dunque, la combo No goal + Under 2.5 è plausibile nella sfida all'Olimpico.

Scommessa 2: No goal + Under 2.5 a quota 1.91 su William Hill

La Lazio rimarrà imbattuta contro il Parma?

Dopo aver sorpreso il Milan con l'1-0 al Meazza, il Parma nelle ultime quattro giornate ha racimolato due punti. E lo ha fatto con l'1-1 contro il Cagliari e lo 0-0 dell'8 marzo a Firenze. Poi, i ducali prima della sosta hanno incassato l'1-4 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Dal canto suo, la Lazio sembra essersi lasciata alle spalle la crisi con, per esempio, due punti raccolti in quattro turni. Dopo lo 0-2 sul campo del Torino, le "Aquile" erano tornate al successo col 2-1 contro il Sassuolo. Al quale sono seguiti l'1-0 contro il Milan e il 22 marzo il 2-0 a Bologna.

Alla luce di questi risultati di Lazio e Parma, vale la pena tenere d'occhio la combo Doppia chance 1X + Under 2.5 + No goal.