Pronostici Lazio - Atalanta: biancocelesti in crisi

In casa della Lazio, i nostri esperti si aspettano quantomeno un pari dell'Atalanta, una porta inviolata e meno di tre gol.

Migliori pronostici di Lazio - Atalanta

Di seguito qualche spunto per le scommesse su Lazio - Atalanta con le quote dei mercati studiati dai nostri esperti:

Under 2.5 a quota 1.75 su Goldbet

No goal + Under 2.5 a quota 2.11 su William Hill

Doppia chance X2 + Under 2.5 + No goal a quota 3.15 su Lottomatica

All'Olimpico, i nostri esperti prevedono un risultato utile per l'Atalanta contro la Lazio, al massimo due gol – e un clean sheet.

Quote Lazio - Atalanta

Nell'andata all'Olimpico contro la Lazio, i principali bookmaker vedono l'Atalanta favorita – ma i nostri esperti hanno esplorato alternative.

Come arrivano le "Aquile" e la "Dea" al match

La Lazio ritrova nell'andata della semifinale di Coppa Italia l'Atalanta due settimane e mezza dallo 0-2 subìto sempre all'Olimpico. E lo fa stavolta tre giorni dopo lo 0-2 sul campo di un Torino a sua volta capace di racimolare solo quattro punti in otto giornate di Serie A. Inoltre, prima della gara contro i granata, dopo il 3-2 contro il Genoa i biancocelesti avevano anche registrato il 2-2 contro la Juventus e lo 0-0 a Cagliari.

Con il 2-0 sul campo della Lazio l'Atalanta aveva collezionato – nelle ultime nove giornate di Serie A – l'ottava vittoria. Dove sono poi seguiti il 2-1 contro il Napoli e l'1-2 di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Prima, e da metà dicembre, gli orobici non si erano imposti esclusivamente contro l'Inter (0-1), a Pisa (1-1) e il 1° febbraio a Como (0-0).

Probabili formazioni di Lazio - Atalanta

Lazio: Provedel, Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini, Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor, Isaksen, Noslin, Zaccagni

Provedel, Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini, Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor, Isaksen, Noslin, Zaccagni Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi, Samardzic, Zalewski, Krstovic

In Lazio - Atalanta vedremo meno di tre marcature?

Per esempio, nelle 16 uscite in Serie A sotto la guida di Raffaele Palladino, l'Atalanta ha siglato più di una rete esclusivamente nel 4-0 contro il Parma del 25 gennaio. Nelle settimane successive, lo 0-2 sul campo della Lazio era arrivato fra i 2-1 contro la Cremonese e il Napoli. Mentre sempre in trasferta la "Dea" ha visto anche lo 0-0 a Como e domenica l'1-2 contro il Sassuolo.

Ma oltre allo 0-2 contro l'Atalanta, anche altre tre gare della Lazio nelle ultime cinque hanno registrato al massimo due gol. Il 3-2 contro il Lecce e il 2-2 in casa della Juventus erano arrivati fra lo 0-0 a Lecce e lo 0-2 contro la "Dea", appunto. Poi sono arrivati l'altro 0-0 a Cagliari e lo 0-2 in casa del Torino.

Per questi motivi, l'Under 2.5 è plausibile in vista dell'incontro fra la Lazio e l'Atalanta.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 1.75 su Goldbet

AllˈOlimpico ci sarà una porta inviolata?

Nello 0-2 allo Stadio Olimpico Grande Torino, per esempio, la Lazio non ha segnato per la quinta volta in sette partite di campionato. Il 2-2 contro la Juventus e il 3-2 contro il Genoa erano, infatti, stati preceduti dallo 0-3 contro il Como e dallo 0-0 a Lecce. E fra le sconfitte contro l'Atalanta e il Torino i biancocelesti avevano visto l'altro pari a rete inviolate contro il Cagliari.

Inoltre, l'1-2 in casa del Sassuolo ha chiuso una striscia di dodici gare nelle quali l'Atalanta aveva concesso al massimo un gol. E nel 2-0 contro la Lazio, per esempio, aveva collezionato il terzo clean sheet in quattro giornate, durante le quali aveva anche fermato il Como quinto in classifica sullo 0-0.

Tutto sommato, la combo No goal + Under 2.5 è realistica nell'andata della semifinale di Coppa Italia all'Olimpico.

Scommessa 2: No goal + Under 2.5 a quota 2.11 su William Hill

All'andata, la Lazio non vincerà contro l'Atalanta?

Con lo 0-2 sul campo del Torino, per esempio, la Lazio ha perso per la terza volta nelle ultime sette giornate di Serie A. Prima dello 0-2 contro l'Atalanta, le "Aquile" avevano infatti anche incassato lo 0-3 contro il Como. E – oltre al 2-2 contro la Juventus – hanno racimolato punti con gli 0-0 sia a Lecce che a Cagliari e con il 3-2 contro il Genoa.

Diametralmente opposto è il rendimento di un'Atalanta capace di vincere – oltre al 3-0 contro la Juventus in Coppa Italia – nove delle ultime 13 partite in Serie A. In tutto ciò, fra l'1-3 a Verona d'inizio dicembre e l'1-2 contro il Sassuolo ha subìto esclusivamente lo 0-1 contro l'Inter. Gli unici due pari invece erano arrivati con l'1-1 a Pisa e lo 0-0 a Como.

Considerando questi rendimenti, vale la pena tenere d'occhio la combo Doppia chance X2 + Under 2.5 + No goal.

Scommessa 3: Doppia chance X2 + Under 2.5 + No goal a quota 3.15 su Lottomatica

