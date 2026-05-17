Pronostici Genoa - Milan: il "Diavolo" al bivio

A Marassi, i nostri esperti si aspettano meno di tre reti complessive e al massimo una sia del Genoa che del Milan.

Migliori pronostici di Genoa - Milan

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Under 1.5 casa + Under 1.5 ospite - sì a quota 2.35 su Lottomatica

In Genoa - Milan i nostri esperti prevedono non più di due reti complessive e al massimo una sia del "Grifone" che del "Diavolo".

Quote Genoa - Milan

Per i principali bookmaker il Milan parte favorito per la gara sul campo del Genoa, ma i nostri esperti hanno studiato altri mercati.

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Come arrivano i rossoblù e i rossoneri al match

A Marassi si affrontano due formazioni con stati d'animo opposti. Questo perché il Genoa ha già conquistato la salvezza matematica, mentre il Milan rischia di rimanere fuori dalla Champions. Il "Diavolo", infatti, è appaiato a 67 punti con la Roma e a due turni dal termine ha due lunghezze di vantaggio sul Como.

Proprio i lariani, con il 2-0 sempre al Ferraris del 26 aprile, hanno inflitto al Genoa l'unica sconfitta nelle ultime giornate di Serie A. È vero che il "Grifone" a metà aprile si era imposto per 2-1 contro il Sassuolo e a Pisa, ma è altrettanto vero che maggio si è aperto con gli 0-0 sui campi dell'Atalanta e di una Fiorentina imbattuta in nove degli ultimi dieci turni.

Il Milan invece, per esempio, nelle ultime sei uscite in Serie A ha racimolato complessivamente quattro punti. Tre dei quali erano arrivati con l'1-0 a Verona che aveva interrotto la striscia negativa dello 0-1 a Napoli e dello 0-3 contro l'Udinese. Poi, allo 0-0 contro la Juventus erano seguiti lo 0-2 in casa del Sassuolo e domenica il 2-3 contro l'Atalanta.

Probabili formazioni di Genoa - Milan

Genoa: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson, Frendrup, Amorim, Martin, Baldanzi, Ekhator, Colombo

Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson, Frendrup, Amorim, Martin, Baldanzi, Ekhator, Colombo Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi, Füllkrug, Nkunku

In Genoa - Milan vedremo al massimo due marcature?

Nello 0-2 subìto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, per la quarta volta in cinque gare di Serie A del Milan si erano visti meno di tre gol. In tutto ciò, lo 0-3 a San Siro contro l'Udinese era arrivato a cavallo fra lo 0-1 a Napoli e l'1-0 a Verona. Poi, il "Diavolo" aveva raccolto al Meazza lo 0-0 contro la Juventus.

Inoltre, e a eccezione dei successi per 2-1 contro il Sassuolo e a Pisa, sei gare di campionato del Genoa su otto avevano registrato al massimo tre reti. A ridosso della sosta, i liguri avevano subìto gli 0-2 contro l'Udinese e sul campo della Juventus, seguiti a fine aprile da quello contro il Como. Poi, maggio si è aperto con gli 0-0 in casa dell'Atalanta e della Fiorentina.

Considerando questi rendimenti, il segno Under 2.5 è plausibile in vista della gara fra il Genoa e il Milan.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 1.83 su Goldbet

Il "Diavolo" segnerà al massimo una volta contro il "Grifone"?

Con il 2-3 contro l'Atalanta si è chiusa una striscia di cinque partite in Serie A, nelle quali il Milan aveva siglato complessivamente una sola rete. Questa, tra l'altro, era arrivata nell'1-0 in casa di un Hellas Verona penultimo in classifica. I rossoneri, oltre che nel big match contro il Napoli (0-1), erano rimasti a secco nello 0-3 contro l'Udinese, nello 0-0 contro la Juventus e nello 0-2 in casa del Sassuolo.

Il Genoa invece, nelle ultime cinque giornate, ha incassato più di un gol esclusivamente nello 0-2 contro il Como. Una sconfitta, quella contro i lariani rivali del Milan nella corsa Champions, incassata dopo i successi per 2-1 contro il Sassuolo e a Pisa. Poi, il "Grifone" ha trovato due 0-0 in altrettante trasferte contro l'Atalanta e la Fiorentina.

Dunque, il segno Under 1.5 ospite è realistico nella gara fra i rossoblù e i rossoneri.

Scommessa 2: Under 1.5 ospite a quota 1.85 su William Hill

Il Genoa non supererà quota un gol contro il Milan?

Il Genoa riceve il Milan dopo lo 0-0 a Firenze, che per la quinta volta in sette giornate ha visto i rossoblù non segnare più di una rete. In tutto ciò, i successi per 2-1 contro il Sassuolo e a Pisa erano stati preceduti dagli 0-2 contro l'Udinese e la Juventus. Da fine aprile, invece, si erano registrati lo 0-2 contro il Como e l'altro 0-0 in casa dell'Atalanta.

Il Milan ad aprile aveva incassato più di una rete esclusivamente nello 0-3 contro l'Udinese, preceduto dallo 0-1 sul campo del Napoli. Poi, aveva mantenuto la porta inviolata sia nell'1-0 a Verona sia, soprattutto, nello 0-0 contro la Juventus, prima di subirne complessivamente cinque tra lo 0-2 sul campo del Sassuolo e il 2-3 contro l'Atalanta.

Ma tutto sommato, vale la pena tenere d'occhio la combo Under 1.5 casa + Under 1.5 ospite - sì.