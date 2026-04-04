Risulta difficile ipotizzare un esito diverso dalla vittoria esterna in questo match, considerando lo stato di forma smagliante dei bavaresi sotto la guida di Vincent Kompany.

Migliori scommesse per Friburgo - Bayern Monaco

Esito Finale + Under/Over 2.5: Bayern Monaco vince + Over 2.5 a quota 1.70 su Lottomatica

Entrambe le squadre segnano: GG a quota 1.54 su William Hill

Marcatore in qualsiasi momento: Luis Diaz a quota 1.87 su Goldbet

Quote Friburgo - Bayern Monaco

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utent

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Friburgo 1-2 Bayern Monaco

Pronostico marcatore: Friburgo - Igor Matanovic; Bayern Monaco: Luis Diaz, Michael Olise

Il Friburgo occupa l'ottava posizione in classifica e sta disputando una stagione 2025/26 molto solida. La squadra è tornata al successo battendo il St. Pauli ed è ancora in corsa sia in Europa League che in DFB Pokal. Avendo subito solo due sconfitte interne in tutto il campionato, l'allenatore Julian Schuster sarà fiducioso nella capacità dei suoi uomini di creare grattacapi alla capolista questo fine settimana.

Dall'altra parte, il Bayern Monaco è vicinissimo a blindare l'ennesimo titolo di Germania. I bavaresi vantano nove punti di vantaggio sul Borussia Dortmund e hanno vinto 11 delle ultime 12 partite disputate tra tutte le competizioni. Vincent Kompany sta mantenendo la squadra competitiva su più fronti contemporaneamente, confermandola come una delle compagini più forti al mondo in questa stagione.

Probabili formazioni Friburgo - Bayern Monaco

Friburgo:Atubolu, Treu, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Manzambi, Grifo, Suzuki, Beste, Matanovic.

Bayern Monaco:Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Goretzka, Kimmich, Olise, Karl, Diaz, Gnabry.

Un passo più vicini al titolo

Friburgo e Bayern Monaco sono le uniche due squadre tedesche ancora impegnate in tre diverse competizioni mentre la stagione volge al termine. Guardando allo stato di forma, l'esito della sfida nel Baden-Württemberg sembrerebbe scontato, ma i padroni di casa sono storicamente ostici tra le mura amiche. Nonostante questo fattore, la fiducia resta alta sul successo dei "Roten".

Philipp Lienhart dovrebbe tornare a disposizione dei padroni di casa, che ultimamente sono riusciti a mantenere una certa continuità nelle scelte di formazione. Il Bayern Monaco, invece, monitora con ansia le condizioni del suo capocannoniere Harry Kane, ma ritrova Jonathan Tah e Luis Diaz dopo i rispettivi turni di squalifica. Secondo le ultime indiscrezioni, Manuel Neuer potrebbe riprendere il suo posto in porta, mentre Jamal Musiala e Alphonso Davies sono tornati ad allenarsi con il gruppo.

Il Bayern appare troppo superiore e per la squadra di casa sarà un'impresa titanica impedire ai bavaresi di andare a segno, anche in caso di assenza di Kane. Un dato impressionante rivela che il 96% delle partite del Bayern Monaco in questa stagione è terminato con più di 2.5 gol totali. Prevediamo che questo trend continui, con gli ospiti capaci di intascare l'intera posta in palio.

Scommessa 1: Bayern Monaco vince e Over 2.5 gol a quota 1.70 su Lottomatica

L'impressionante rendimento interno del Friburgo

Come accennato in precedenza, i "Breisgau-Brasilianer" sono stati molto prolifici sul proprio terreno di gioco. Hanno perso solo due volte all'Europa-Park Stadion nella stagione 2025/26, restando a secco di gol in una sola occasione. Complessivamente, nel 77% dei match di Bundesliga disputati nel loro stadio si è verificato l'esito "Entrambe le squadre segnano".

Nel frattempo, il Bayern è stato incredibilmente dominante nei risultati, ma la sua difesa non è apparsa sempre impenetrabile. Entrambe le squadre hanno segnato nel 63% dei loro match di campionato e i bavaresi hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime sette partite tra tutte le competizioni.

Esistono ottime ragioni per aspettarsi diverse reti in questo affascinante scontro. Ci attendiamo azioni da gol su entrambi i fronti, con gli ospiti destinati però a prevalere al termine dei novanta minuti.

Scommessa 2: GG a quota 1.54 su William Hill

Le incognite legate a Kane

Harry Kane ha saltato solo due partite per il Bayern nel 2025/26, una in Bundesliga e una in Champions League. Il suo rendimento sotto la gestione Kompany è stato eccezionale e il bottino di 48 gol è la prova definitiva della sua caratura mondiale. Tuttavia, esiste la possibilità che l'inglese salti la sfida di questo weekend a causa di un infortunio rimediato con la propria nazionale.

Con Nicolas Jackson ancora squalificato, il tecnico del Bayern dovrà fare delle scelte. Le opzioni offensive, fortunatamente, non mancano: potremmo vedere Serge Gnabry spostato in una posizione più centrale, ma la decisione finale resta da vedere. Non è lui, però, il giocatore su cui puntiamo per il tabellino marcatori.

Con 22 gol stagionali, di cui 15 in campionato, Luis Diaz è l'uomo da tenere d'occhio. L'ex attaccante del Liverpool era squalificato nella vittoria contro l'Union Berlino, ma il suo rientro contro il Friburgo è scontato. Avendo segnato sette gol nelle ultime otto partite domestiche, è decisamente in grado di offrire una prestazione di alto livello questo fine settimana.