Pronostici Cremonese - Bologna: grigiorossi a caccia del bis

Allo Zini, i nostri esperti si aspettano almeno un punto per la Cremonese contro il Bologna e al massimo tre reti – di cui non più di due grigiorosse.

Migliori pronostici di Cremonese - Bologna

Ecco qualche consiglio per le scommesse su Cremonese - Bologna con le quote delle opzioni analizzate dai nostri esperti:

Under 1.5 ospite a quota 1.67 su Goldbet

Under 2.5 casa + Under 1.5 ospite - Sì a quota 1.73 su William Hill

Doppia chance 1X + Under 3.5 a quota 2.20 su Lottomatica

Allo Zini, i nostri esperti prevedono un risultato utile per la Cremonese anche contro il Bologna, non più di tre gol e al massimo una marcatura degli ospiti.

Quote Cremonese - Bologna

In casa della Cremonese, i principali bookmaker vedono il Bologna favorito – ma i nostri esperti hanno studiato altri mercati.

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Come arrivano i grigiorossi e i felsinei al match

Dopo la sosta, la Cremonese riceve il Bologna a due settimane dal 2-0 festeggiato a Parma al debutto di Marco Giampaolo. Un successo, quello del Tardini, che ha permesso ai grigiorossi di ritrovare i tre punti dopo quindici giornate, nelle quali ne avevano racimolati quattro. Nell'ultima uscita sotto la guida di Davide Nicola avevano incassato l'1-4 allo Zini contro la Fiorentina.

Ora affrontano un Bologna reduce – con lo 0-2 contro la Lazio del 22 marzo – dalla seconda sconfitta in tre gare di Serie A. Questo perché, dopo l'1-0 a Pisa che aveva aperto marzo, i rossoblù avevano incassato l'1-2 contro l'Hellas Verona. Fra le due battute d'arresto era poi arrivato l'altro successo a "corto muso" a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Probabili formazioni di Cremonese - Bologna

Cremonese: Audero, Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella, Zerbin, Payero, Maleh, Vandeputte, Bonazzoli, Sanabria

Audero, Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella, Zerbin, Payero, Maleh, Vandeputte, Bonazzoli, Sanabria Bologna: Ravaglia, Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda, Ferguson, Moro, Sohm, Orsolini, Dallinga, Dominguez

Contro la Cremonese, il Bologna non segnerà più di una volta?

A eccezione del 2-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino di metà febbraio, il Bologna nelle ultime otto giornate non ha mai siglato più di una rete. Dopo il successo contro i granata, i rossoblù in cinque turni hanno collezionato i tre 1-0 contro l'Udinese, a Pisa e sul campo del Sassuolo. E nelle ultime due gare casalinghe hanno subìto l'1-2 contro l'Hellas Verona e lo 0-2 contro la Lazio.

La Cremonese invece nel 2-0 a Parma non ha concesso quantomeno due marcature per la prima volta dallo 0-0 contro il Genoa di metà febbraio. Al quale, però, inizialmente erano seguite le gare sul campo della Roma (0-3) e contro il Milan (0-2). Poi nelle ultime due sfide con Davide Nicola erano arrivati l'1-2 a Lecce e l'1-4 contro la Fiorentina.

Anche alla luce dei risultati del Bologna contro il Pisa e l'Hellas Verona, il segno Under 1.5 ospite è plausibile nella sfida contro la Cremonese.

Scommessa 1: Under 1.5 ospite a quota 1.67 su Goldbet

I grigiorossi sigleranno al massimo due reti contro i rossoblù?

Dopo lo 0-3 d'inizio febbraio al Dall'Ara contro il Milan, il Bologna nelle ultime sette uscite in Serie A non ha mai concesso più di due gol. In tutto ciò, dopo lo 0-1 contro il Parma e l'1-2 sul campo del Torino i rossoblù in cinque gare avevano collezionato gli 1-0 contro l'Udinese, il Pisa e il Sassuolo. E i tre punti contro i neroverdi erano arrivati tra l'1-2 contro l'Hellas Verona e lo 0-2 contro la Lazio.

La Cremonese invece non segna più di due volte dal 3-1 festeggiato proprio a Bologna il 1° dicembre. Ma soprattutto prima del 2-0 a Parma i grigiorossi non avevano firmato due gol dal 2-2 contro il Cagliari nel diciannovesimo turno. Dopo il quale ne avevano messe a segno complessivamente tre in dieci turni.

Per questi motivi, anche la combo Under 2.5 casa + Under 1.5 ospite - Sì è realistica nell'incontro allo Zini.

Scommessa 2: Under 2.5 casa + Under 1.5 ospite - Sì a quota 1.73 su William Hill

La Cremonese troverà un risultato utile anche contro il Bologna

Prima dello 0-2 contro la Lazio, il Bologna da metà febbraio a metà marzo aveva vinto quattro gare in Serie A su cinque. Ma l'1-0 contro il Sassuolo era stato preceduto dall'1-2 contro l'Hellas Verona penultimo in classifica e da altre sfide contro squadre in difficoltà. In tutto ciò, dopo quelli contro il Torino e l'Udinese era arrivato il successo di misura contro il Pisa fanalino di coda.

Alla Cremonese l'esonero di Davide Nicola era arrivato due giorni dopo l'1-4 interno contro la Fiorentina. Ma è altrettanto vero che le "Tigri", tornate al successo con il 2-0 a Parma, nelle precedenti quattro gare allo Zini avevano trovato gli 0-0 contro l'Hellas Verona e il Genoa. Oltreché gli 0-2 contro le prime due in classifica, l'Inter e il Milan.

Tutto sommato, vale la pena tenere d'occhio la combo Doppia chance 1X + Under 3.5.