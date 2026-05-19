L'esperto di scommesse prevede un ulteriore passo falso del Chelsea, con il Tottenham pronto a conquistare una vittoria fondamentale per blindare la permanenza in Premier League.

Migliori scommesse per Chelsea - Tottenham Hotspur

Doppia chance - Tottenham/Pareggio a quota 1.95 su Lottomatica

NG a quota 2.36 su Goldbet

Marcatore tempo regolamentare - Richarlison a quota 2.71 su William Hill

Quote Chelsea - Tottenham Hotspur

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Chelsea 0-1 Tottenham

Pronostico marcatore: Tottenham Hotspur - Richarlison

La stagione del Chelsea è passata da difficile a drammatica nel fine settimana, dopo la sconfitta nella finale di FA Cup a Wembley contro il Manchester City. Di conseguenza, i Blues devono recuperare una partita rispetto al resto del campionato, sfida che andrà in scena questo martedì sera. La squadra si presenta a questo appuntamento al decimo posto in classifica, ma a soli tre punti dalla zona Conference League.

La vittoria del City in finale garantisce che le prime otto posizioni della classifica valgano la qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione. Sulla carta sembra un obiettivo ampiamente alla portata, ma il Chelsea sta attraversando una profonda crisi di forma e non vince una partita di campionato dal 4 marzo. Affrontare una squadra che lotta per non retrocedere non è certo lo scenario ideale per i padroni di casa in questo momento.

Sotto la guida di Roberto De Zerbi, il Tottenham ha mostrato segnali di ripresa. Il club del nord di Londra è imbattuto da quattro partite di campionato e sa che un solo punto basterebbe a garantire matematicamente la permanenza nella massima serie. Un dato statistico favorevole per gli ospiti evidenzia come il Tottenham sia riuscito a vincere l'ultima trasferta di campionato in quattro delle ultime cinque stagioni.

Tuttavia, gli Spurs dovranno dare il massimo martedì sera, poiché una sconfitta alimenterebbe lo spettro della retrocessione. La squadra è a un passo dal conquistare la terza vittoria esterna consecutiva in campionato, un traguardo che non viene raggiunto dal novembre 2020.

Probabili formazioni Chelsea - Tottenham Hotspur

Chelsea:Sanchez, Fofana, Colwill, Hato, Gusto, Fernandez, Caicedo, Cucurella, Palmer, Neto, Delap

Tottenham Hotspur:Kinsky, Porro, Danso, Van De Ven, Udogie, Palhinha, Bentancur, Kolo Muani, Gallagher, Tel, Richarlison

Gli Spurs pronti a sfidare la tradizione recente

La triste realtà del Chelsea descrive una squadra capace di vincere solo due delle ultime dieci partite ufficiali tra tutte le competizioni, in entrambi i casi in FA Cup contro avversari di categorie inferiori. In campionato, il digiuno di vittorie dura da sette partite consecutive, e anche gli ultimi sei impegni casalinghi a Stamford Bridge non hanno portato i tre punti.

I Blues non hanno mai perso cinque partite casalinghe di fila in campionato nella loro storia. Questo significa che il tecnico ad interim Calum MacFarlane rischia di essere ricordato negli annali del club per il record negativo.

Il Tottenham, di contro, ha mostrato una crescita recente, rimanendo imbattuto nelle ultime quattro giornate di campionato. Curiosamente, i due successi di questa serie positiva sono arrivati proprio lontano dalle mura amiche, un fattore che dovrebbe infondere ulteriore fiducia agli ospiti in vista di questo match. Va tuttavia ricordato che i precedenti storici contro il Chelsea non sorridono alla squadra in trasferta.

Gli "Allleywhites" hanno vinto solo una delle ultime 35 partite di campionato giocate a Stamford Bridge. Inoltre, gli ultimi cinque scontri diretti totali hanno sempre visto trionfare i Blues. Al momento, però, il Tottenham attraversa un momento di forma decisamente migliore e sembra avere le carte in regola per interrompere questo trend negativo. Anche qualora non arrivassero i tre punti, gli ospiti rimangono ampiamente in corsa per evitare la sconfitta.

Scommessa 1: Doppia chance - Tottenham/Pareggio a quota 1.95 su Lottomatica

Approfittare della crisi offensiva dei padroni di casa

Il Chelsea resta uno dei sei attacchi più prolifici del torneo, con 55 gol segnati in 36 partite e una media di 1,53 gol a match. In casa, lo score recita 24 gol fatti e altrettanti subiti in 18 turni di campionato.

Questi dati potrebbero motivare il Tottenham, che in trasferta ha realizzato 25 reti in 18 partite, con una media di 1,39 a incontro. È importante sottolineare che la difesa esterna degli Spurs è una delle prime cinque del campionato, con una percentuale di clean sheet del 78%, un dato ampiamente superiore alla media del torneo per le partite fuori casa in questa stagione.

Al contrario, nelle ultime otto giornate di campionato, il Chelsea ha segnato appena sei reti, ovvero solo una in più rispetto a Burnley e Fulham. Nello stesso periodo, solo il Burnley (17) ha subito più gol dei Blues (16). Questo scenario offre agli ospiti un'ottima opportunità per lasciare Stamford Bridge mantenendo la porta inviolata. L'infortunio di Joao Pedro rischia di complicare ulteriormente i piani offensivi del Chelsea.

Scommessa 2: NG a quota 2.36 su Goldbet

Richarlison implacabile in trasferta

I padroni di casa rischiano di faticare molto a trovare la via del gol in questo incontro, soprattutto a causa dell'assenza per infortunio del loro uomo più prolifico. Di conseguenza, conviene analizzare le opzioni tra le fila degli ospiti per quanto riguarda il mercato marcatori. Richarlison è ormai il punto di riferimento offensivo nello scacchiere tattico di De Zerbi e difficilmente deluderà le aspettative martedì sera.

Gli ultimi tre gol realizzati dal brasiliano con la maglia degli Spurs sono arrivati tutti in trasferta, un dato estremamente incoraggiante per una squadra a caccia di punti salvezza. Inoltre, tutti e tre i gol segnati in carriera da Richarlison contro il Chelsea hanno sbloccato il match come prima rete dell'incontro. Avendo messo a referto sia un gol che un assist in due delle ultime tre apparizioni, l'attaccante brasiliano rappresenta la scelta ideale per una scommessa sui marcatori a Stamford Bridge.