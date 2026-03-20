Pronostici Cagliari - Napoli: partenopei in grande spolvero

Sul campo del Cagliari, i nostri esperti si aspettano dal Napoli un vantaggio al duplice fischio e due gol.

Migliori pronostici di Cagliari - Napoli

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Over 1.5 ospite a quota 1.89 su William Hill

1X2 1° tempo 2 a quota 2.30 su Lottomatica

All'Unipol Domus di Cagliari, i nostri esperti prevedono un vantaggio del Napoli all'intervallo e due gol dei partenopei.

Quote Cagliari - Napoli

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I bookmaker vedono il Napoli nettamente favorito a Cagliari – ma i nostri esperti hanno studiato altri mercati.

Come arrivano i sardi e i partenopei al match

Il Cagliari riceve il Napoli a cinque giorni dall'1-3 a Pisa che l'ha visto perdere per la quarta volta in sei turni, nei quali ha raccolto due punti. Che i sardi hanno racimolato a fine febbraio in virtù dello 0-0 contro la Lazio e dell'1-1 a Parma. Inoltre, dopo il 4-0 contro l'Hellas Verona che aveva chiuso gennaio, avevano incassato gli 0-2 contro la Roma e il Lecce – oltreché due settimane fa l'1-2 contro il Como.

Diametralmente opposto è il rendimento di un Napoli che nelle sette giornate non ha perso esclusivamente contro la Roma e a Bergamo. Inoltre, il 2-2 contro i giallorossi del 15 febbraio aveva chiuso la striscia con il 2-1 contro la Fiorentina e il 3-2 a Genova. Mentre all'1-2 contro l'Atalanta sono seguiti i 2-1 a Verona, contro il Torino e il Lecce.

Probabili formazioni di Cagliari - Napoli

Cagliari: Caprile, Zé Pedro, Dossena, Mina, Zappa, Adopo, Sulemana, Gaetano, Palestra, Kilicsoy, Folorunsho

Caprile, Zé Pedro, Dossena, Mina, Zappa, Adopo, Sulemana, Gaetano, Palestra, Kilicsoy, Folorunsho Napoli: Meret, Beukema, Buongiorno, Olivera, Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola, Elmas, Alisson, Hojlund

A Cagliari, il Napoli segnerà una o due volte?

Per esempio, e a eccezione del 3-2 sul campo del Genoa del 7 febbraio, il Napoli ha segnato una o due volte in tutte le sue partite in Serie A da fine gennaio. Inoltre, dopo le reti contro il "Grifone" e a partire dal 2-2 contro la Roma, è accaduto in tutte le ultime cinque uscite. Ha infatti poi visto l'1-2 contro l'Atalanta e i 2-1 contro l'Hellas Verona, il Torino – e sabato contro il Lecce.

Il Cagliari invece nelle ultime tre gare casalinghe non ha incassato due reti esclusivamente nello 0-0 contro la Lazio. Ne hanno invece siglate due all'Unipol Domus sia il Lecce sia il 7 marzo il Como.

Per questi motivi, il segno Multigol ospite 1-2 è realistico nella sfida fra il Cagliari e il Napoli.

Scommessa 1: Multigol ospite 1-2 a quota 1.58 su Goldbet

All'Unipol Domus i partenopei sigleranno due reti?

Tranne che nell'1-2 in casa dell'Atalanta, dal 2-1 contro la Fiorentina del 31 gennaio il Napoli ha sempre segnato almeno due volte. Prima della sconfitta a Bergamo era accaduto anche nel 3-2 a Genova e nel 2-2 contro la Roma. Poi, i partenopei hanno inanellato i 2-1 a Verona e al Maradona sia contro il Torino che contro il Lecce.

Inoltre, il Cagliari nelle ultime sei giornate non ha concesso almeno due gol esclusivamente nello 0-0 contro la Lazio e nell'1-1 a Parma. Ne aveva invece subiti rispettivamente due in casa della Roma, contro il Lecce e contro il Como. Mentre domenica in trasferta ha registrato l'1-3 contro il Pisa.

Alla luce di questi risultati vale la pena tenere d'occhio il segno Over 1.5 ospite.

Scommessa 2: Over 1.5 ospite a quota 1.89 su William Hill

Il Cagliari perderà il primo tempo contro il Napoli?

Dopo il 2-2 contro la Roma che aveva visto entrambi i tempi chiudersi sull'1-1 e prima dell'1-2 contro il Lecce, il Napoli era sempre giunto all'intervallo sull'1-0. Il successo in rimonta contro i salentini era, infatti, stato preceduto dallo 0-2 nella ripresa a Bergamo e dagli 1-1 a Verona e contro il Torino. E sempre degli 1-1 si erano visti nel 2-1 dei partenopei contro la Fiorentina e nel 3-2 a Genova.

Inoltre, il Cagliari ha perso il primo tempo in tre delle sue ultime sei gare in Serie A. Allo 0-1 sul campo della Roma d'inizio febbraio erano seguiti quelli a marzo contro il Como e a Pisa.

Considerando questi rendimenti, il segno 1X2 1° tempo 2 è realistico in vista della sfida fra il Cagliari e il Napoli.