L'Albion ha subito solo due sconfitte all'Amex Stadium in questa stagione. Tuttavia, l'Arsenal sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori dopo i successi ottenuti nei derby londinesi.

Migliori scommesse per Brighton - Arsenal

Arsenal vince + GG

Pareggio 1° Tempo

Marcatore Tempo Reale - Danny Welbeck

Quote Brighton - Arsenal

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Brighton 1-2 Arsenal

Pronostico marcatore: Brighton - Welbeck; Arsenal - Gabriel, Saka

Il Brighton torna tra le mura amiche questo mercoledì dopo la vittoria del fine settimana contro il Nottingham Forest, pronto a ospitare la capolista Arsenal all'Amex Stadium.

Gli uomini di Fabian Hurzeler hanno praticamente ipotecato la permanenza in Premier League grazie ai successi consecutivi contro Brentford e Forest. Nonostante un rendimento altalenante durante gran parte della stagione 2025/26, i Seagulls hanno subito solo nove sconfitte in 28 match, confermandosi una squadra estremamente ostica da superare.

La solidità interna è il segreto della classifica tranquilla del Brighton: la squadra viaggia a una media di 1.71 punti a partita in casa, contro lo 0.93 registrato in trasferta. Negli ultimi due mesi, l'Albion è stato protagonista di sfide molto chiuse; basti pensare che solo due delle ultime nove partite di Premier disputate nel 2026 hanno fatto registrare tre o più reti complessive.

L'Arsenal ha reagito con forza dopo la frustrazione per i punti persi contro Brentford e Wolves. Il dominante 4-1 nel derby contro il Tottenham, seguito dalla vittoria sul Chelsea, ha permesso ai Gunners di ritrovare il ritmo scudetto.

Nonostante la pressione crescente sulla squadra di Mikel Arteta, le sconfitte in campionato da settembre a oggi sono state solo due. Nel match d'andata di dicembre, l'Arsenal si impose all'Emirates con un dato di 2.1 xG e 1.6 post-shot xG. Se il copione dovesse ripetersi, per i padroni di casa si prospetta una serata molto impegnativa.

Probabili formazioni Brighton - Arsenal

Brighton: Vebruggen, Kadioglu, Dunk, van Hecke, Wieffer, Gross, Milner, Hinshelwood, Mitoma, Gomez, Welbeck.

Arsenal: Raya, Hincapie, Timber, Gabriel, Saliba, Rice, Zubimendi, Trossard, Eze, Saka, Gyokeres.

Gunners favoriti in un match equilibrato

Il rendimento interno del Brighton incute rispetto, con una media di 1.71 punti all'Amex nel 2025/26. La squadra di Hurzeler è andata a segno in 12 delle 14 sfide casalinghe, ma allo stesso tempo ha mantenuto la porta inviolata solo in 3 di queste occasioni.

L'Arsenal è attualmente imbattuto nelle ultime sette trasferte. Nonostante le statistiche difensive d'élite, i Gunners hanno concesso gol in ciascuna delle ultime tre uscite fuori casa, incluse le sfide contro Wolves e Tottenham.

Con il Manchester City impegnato in un turno casalingo sulla carta agevole contro il Nottingham Forest, l'Arsenal non può permettersi passi falsi. Si prevede una vittoria esterna, con il Brighton comunque capace di pungere: l'esito "2 + GG" ha una probabilità stimata del 28.57%, rappresentando la quota con il miglior valore tra i nostri pronostici.

Scommessa 1: Arsenal vince e GG

Possibile stallo nella prima frazione

Quasi la metà (46%) delle trasferte dell'Arsenal in questa stagione ha visto un punteggio di 0-0 o 1-1 all'intervallo. Inoltre, il 64% dei gol realizzati dai Gunners fuori casa è arrivato nella ripresa.

Anche il Brighton tende a sbloccarsi tardi: quasi i tre quinti (59%) dei gol segnati all'Amex sono giunti dopo l'intervallo. In media, i Seagulls subiscono la prima rete al 56° minuto, mentre il primo gol dell'Arsenal in trasferta arriva solitamente intorno al 58°.

Questi dati suggeriscono un approccio cauto nei primi 45 minuti. Il Brighton potrebbe accontentarsi di un pareggio e difficilmente si scoprirà troppo presto. La capolista di Arteta ha già dimostrato di saper avere pazienza per colpire nel finale. Il pareggio a fine primo tempo ha una probabilità del 44.44% e appare una giocata molto solida.

Scommessa 2: Pareggio 1° Tempo

Welbeck e la legge dell'ex

L'attaccante del Brighton, Danny Welbeck, continua a vivere una seconda giovinezza in questa stagione 2025/26. Il trentacinquenne è reduce da due reti consecutive, avendo disputato tutti i 90 minuti nei successi contro Brentford e Forest.

Il suo rendimento realizzativo è stato altalenante durante tutto il campionato. Tra la fine di settembre e la metà di novembre, Welbeck ha messo a segno ben sette gol in otto partite di Premier League. Poiché tende spesso a segnare a ondate — un trend che ha caratterizzato tutta la sua carriera — lo si indica come il giocatore più probabile per sbloccare il tabellino del Brighton mercoledì.

Ad aggiungere pepe alla sfida c'è il fatto che Welbeck affronterà il suo passato. Ha trascorso cinque anni con i Gunners, siglando 16 gol in 88 presenze. La sua percentuale realizzativa per la stagione 2025/26 si attesta attualmente al 37,04%.

La sua quota come marcatore in qualsiasi momento per questo scontro infrasettimanale riflette una probabilità del 26,32%. Sebbene questo dato tenga conto della solidità difensiva dell'Arsenal, Welbeck sta giocando con grande fiducia e rimane il punto di riferimento principale dell'attacco dei Seagulls.

Scommessa 3: Marcatore Tempo Reale - Danny Welbeck

