Gli esperti di scommesse prevedono una prestazione spumeggiante e una vittoria del Brasile al Maracanà, come ideale trampolino di lancio verso i Mondiali.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Brasile-Panama 4-1

Pronostico marcatore: Brasile - Matheus Cunha x2, Raphina, Vinicius Junior; Panama - Ismael Diaz

I cinque volte campioni del mondo del Brasile puntano a riprendersi lo scettro del calcio mondiale nel prossimo torneo calcistico. La nazionale verdeoro è la più titolata del pianeta, ma l'ultimo trionfo iridato risale ormai al 2002. Oggi, a 24 anni di distanza, la Seleção spera di salire nuovamente sul tetto del mondo, questa volta sotto la guida tecnica di Carlo Ancelotti.

Il Brasile ha in programma due amichevoli di preparazione prima del torneo: una contro l'Egitto la prossima settimana e lo scontro di questo weekend contro Panama. I padroni di casa hanno collezionato risultati altalenanti sotto la guida del tecnico italiano, ma la speranza è che Ancelotti possa riportare la squadra ai livelli che le competono. I cinque volte campioni possono contare su una rosa dall'infinito talento, che include anche Neymar.

Tuttavia, l'attaccante non sarà disponibile per le prossime tre settimane a causa di un infortunio al polpaccio. Le alternative nel gruppo non mancano di certo, sebbene anche Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli e Marquinhos salteranno l'impegno poiché ancora trattenuti dagli impegni con i rispettivi club. Nel frattempo, Panama non vede l'ora di mettersi alla prova in vista della prestigiosa vetrina globale.

Los Canaleros prenderanno parte alla fase finale di un Mondiale solo per la seconda volta nella loro storia, dopo aver sorpreso molti addetti ai lavori durante le qualificazioni. La selezione panamense ha mostrato un ottimo stato di forma, vincendo sette delle dieci partite disputate. Con un girone che riserva sfide contro Ghana, Croazia e Inghilterra, Panama dovrà cercare di impensierire il Brasile per prepararsi al meglio a ciò che verrà.

Probabili formazioni Brasile - Panama

Brasile:Allison, Wesley, Bremer, Pereira, Sandro, Guimaraes, Casemiro, Raphina, Henrique, Vinicius Junior, Cunha

Panama:Mejia, Murillo, Cordoba, Escobar, Blackman, Carrasquilla, Godoy, Davis, Barcenas, Diaz, Fajardo

L'attacco brasiliano è troppo forte per essere ignorato

Il reparto offensivo del Brasile è l'invidia di moltissime nazionali, potendo contare su alcuni dei calciatori più talentuosi d'Europa. Anche a fronte di assenze pesanti, è lecito attendersi prestazioni brillanti da chi scenderà in campo nelle prossime amichevoli. I giocatori saranno estremamente motivati a mettersi in mostra davanti ad Ancelotti per guadagnarsi un posto nell'undici titolare del torneo.

Nelle ultime due partite internazionali disputate dal Brasile durante la sosta di marzo si sono registrati più di due gol complessivi. La Seleção ha messo a segno nove reti nelle ultime cinque sfide, con una media di 1,8 gol a partita. Parallelamente, anche la precedente uscita di Panama contro il Sudafrica ha fatto registrare un tabellino con più di due reti.

Questo scenario si è verificato due volte nelle ultime cinque partite degli ospiti e tre volte nelle ultime cinque del Brasile. Nei tre precedenti storici tra le due nazionali, due match si sono conclusi con più di due gol totali. Di conseguenza, si prevede un punteggio alto per questa sfida, soprattutto considerando i fuoriclasse che Ancelotti ha a disposizione.

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Panama non ha paura di spingersi in avanti

Se da un lato l'attacco della Seleção promette faville, la fase difensiva offre meno certezze. Ancelotti dovrà fare a meno dei suoi due centrali migliori, Magalhaes e Marquinhos, un fattore che gli ospiti potrebbero sfruttare, in particolare nelle ripartenze.

È interessante notare come il Brasile abbia mantenuto la porta inviolata solo in una delle ultime cinque partite, subendo sette reti in questo parziale, di cui ben tre nella sola sfida contro il Giappone. Questo dato statistico dovrebbe incoraggiare gli uomini di Thomas Christiansen a cercare la via del gol contro i padroni di casa domenica sera.

Panama ha dimostrato un buon feeling con il gol, andando a segno sette vezes nelle ultime cinque uscite. Los Canaleros sono rimasti a secco solo in un'occasionie in questo filotto di gare, confermando una discreta efficacia nell'ultimo quarto di campo. La nazionale centramericana aveva già creato problemi alla retroguardia brasiliana nell'ultimo scontro diretto e potrebbe ripetersi in questa occasione.

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La superiorità tecnica del Brasile è un fattore tra le mura amiche

I padroni di casa hanno tutte le carte in regola per superare Panama nel computo dei gol, specialmente con il supporto del caloroso pubblico del Maracanà. Di conseguenza, il Brasile potrebbe scardinare più volte la difesa ospite nella sua marcia verso il successo. Nel 2014, la Seleção si impose nettamente per 4-0 contro Panama.

Gli ospiti hanno perso solo una delle ultime dieci partite internazionali, il che mantiene viva la speranza di strappare un risultato positivo in questa amichevole. Tuttavia, il talento puro del Brasile resta indiscutibile, nonostante le due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente della formazione verdeoro ha visto un successo per 3-1 contro la Croazia, una nazionale di assoluto spessore nel panorama calcistico globale.

Non avendo mai subito una sconfitta contro Panama nella storia, appare complicato ipotizzare un esito diverso dalla vittoria interna nella sfida di domenica. Il Brasile ha vinto due dei tre precedenti diretti, mentre il più recente si è conclusi in parità. Tuttavia, con i calciatori motivati a guadagnarsi la convocazione definitiva per i Mondiali, è molto probabile che i padroni di casa riescano a imporsi con un ampio margine.