Pronostici Bologna - Roma: due squadre in cerca di riscatto

Al Dall'Ara e nell'andata di Europa League, i nostri esperti prevedono non più di un gol del Bologna e uno o due della Roma.

Migliori pronostici di Bologna - Roma

Di seguito alcuni consigli per le scommesse su Bologna - Roma con le quote dei mercati esplorati dai nostri esperti:

Multigol ospite 1-2 a quota 1.57 su Goldbet

Under 1.5 + Over 0.5 - Sì a quota 1.77 su William Hill

Doppia chance X2 + Under 2.5 a quota 2.05 su Lottomatica

Quote Bologna - Roma

Nell'andata di Europa League a Bologna, i principali bookmaker vedono la Roma favorita – ma i nostri esperti hanno studiato alternative.

Come arrivano i felsinei e i giallorossi al match

Il Bologna ospita la Roma nell'andata degli ottavi di Europa League a quattro giorni dall'1-2 contro l'Hellas Verona. Sempre al Dall'Ara, i gialloblù penultimi in classifica hanno inflitto ai rossoblù la quinta sconfitta in otto turni di Serie A. E allo stesso tempo hanno interrotto il loro filotto con il 2-1 sul campo del Torino e gli 1-0 sia contro l'Udinese che a Pisa.

Anche la Roma è in cerca di riscatto dopo l'1-2 in casa del Genoa a sua volta arrivato a una settimana dal 3-3 contro la Juventus. Ma è altrettanto vero che i giallorossi con il 3-0 del 22 febbraio contro la Cremonese avevano collezionato il quinto successo in nove giornate. Inoltre, l'altro big match nelle scorse settimane a Napoli si era chiuso sul 2-2.

Probabili formazioni di Bologna - Roma

Bologna: Skorupski, Joao Mario, Vitik, Lucumì, Zortea, Moro, Freuler, Ferguson, Orsolini, Castro, Rowe

Skorupski, Joao Mario, Vitik, Lucumì, Zortea, Moro, Freuler, Ferguson, Orsolini, Castro, Rowe Roma: Svilar, Celik, Ndicka, Ghilardi, Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley, Zaragoza, Pellegrini, Malen

A Bologna, la Roma segnerà una o due volte?

Per esempio, nelle sue trasferte in Serie A nel 2026, la Roma non ha siglato una o due reti esclusivamente negli 0-1 contro l'Atalanta e del 2 febbraio a Udine. Fra le quali i giallorossi si erano imposti per 2-0 sui campi del Lecce e del Torino. Sono seguiti poi il 2-2 a Napoli e domenica l'1-2 a Genova.

Inoltre, il Bologna ha incassato uno o due gol in tre delle sue ultime cinque gare di campionato. Gli 1-0 contro l'Udinese e il Pisa erano infatti stati preceduti dallo 0-1 contro il Parma e dal 2-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Questo filotto si è chiuso domenica con l'1-2 al Dall'Ara contro l'Hellas Verona.

Per questi motivi, il segno Multigol ospite 1-2 è plausibile in vista dell'andata fra il Bologna e la Roma.

Scommessa 1: Multigol ospite 1-2 a quota 1.57 su Goldbet

Vedremo non più di un gol rossoblù?

Dopo il 2-3 subìto a fine gennaio a Genova, il Bologna nelle ultime sei uscite in Serie A ha siglato più di una rete esclusivamente nel 2-1 in casa del Torino. I rossoblù avevano così ritrovato i tre punti, per esempio, dopo lo 0-3 contro il Milan e lo 0-1 contro il Parma. Al successo contro i granata erano seguiti gli 1-0 contro l'Udinese e a Pisa – prima dell'1-2 contro l'Hellas Verona.

Poi è vero che la Roma è reduce dall'1-2 in casa del Genoa. Ma è altrettanto vero che il "Grifone", per esempio, nelle ultime cinque gare casalinghe ha siglato 13 reti. Il Bologna invece nelle più recenti partite di Serie A al Dall'Ara ne ha firmate tre – e rispettivamente una contro la Fiorentina, l'Udinese e l'Hellas Verona.

Soprattutto alla luce del rendimento del Bologna, la combo Under 1.5 + Over 0.5 è realistica nell'andata dell'ottavo di Europa League contro la Roma.

Scommessa 2: Under 1.5 + Over 0.5 - Sì a quota 1.77 su William Hill

Dunque, il Bologna non vincerà all'andata contro la Roma?

Con l'1-2 contro l'Hellas Verona, per esempio, il Bologna ha perso per la quinta volta in otto gare di campionato. Da metà gennaio, infatti, aveva subìto l'1-2 contro la Fiorentina, il 2-3 a Genova, lo 0-3 contro il Milan e lo 0-1 contro il Parma. Con il 2-1 a Torino e con gli 1-0 sia contro l'Udinese sia a Pisa contro il fanalino di coda – quantomeno in termini di risultati – avevano invertito la tendenza.

La Roma invece giunge a Bologna dopo aver incassato l'1-2 contro un Genoa che nelle ultime cinque uscite a Marassi non ha vinto esclusivamente nel 2-3 contro il Napoli. Dopo lo 0-1 a Udine i giallorossi erano tornati a macinare punti con il 2-0 contro il Cagliari e il 2-2 a Napoli. Erano seguiti all'Olimpico il 3-0 contro la Cremonese e il 3-3 contro la Juventus che aveva aperto marzo.