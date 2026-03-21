Pronostici Bayern Monaco - Union Berlino: quote, analisi partita e probabili formazioni

Puntare sul Bayern rappresenta attualmente l'unica opzione logica, ma si prevede che gli "Eisernen" venderanno cara la pelle.

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Quote Bayern Monaco vs Union Berlino

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bayern 3-1 Union Berlino

Pronostico marcatore: Bayern - Harry Kane (2), Michael Olise; Union Berlino - Rani Khedira

Il Bayern Monaco ha confermato il suo eccellente stato di forma mercoledì sera, superando l'Atalanta per 4-1. La compagine guidata da Vincent Kompany ha ottenuto otto vittorie nelle ultime nove uscite, subendo una sola sconfitta in tutta la stagione di Bundesliga. Attualmente, i bavaresi vantano cinque punti di vantaggio in vetta alla classifica e sembrano proiettati verso la conquista di un altro titolo nazionale.

Sul fronte opposto, l'Union Berlino continua a mostrare un rendimento altalenante. Sebbene il successo dello scorso weekend contro il Friburgo abbia permesso alla squadra di risalire fino alla nona posizione, nel 2026 sono arrivate soltanto due vittorie. La formazione ospite approccia questo match con il chiaro ruolo di underdog, aggravato dalla trasferta proibitiva all'Allianz Arena.

Probabili formazioni Bayern Monaco - Union Berlino

Bayern Monaco:Urbig, Laimer, Min-Jae, Upamecano, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Gnabry, Kane.

Union Berlino:Ronnow, Nsoki, Doekhi, Querfeld, Haberer, Kemlein, Khedira, Kohn, Jeong, Ansah, Ilic.

Bayern in marcia verso il titolo

Il Bayern Monaco non è solo la squadra più solida della Germania, ma probabilmente una delle migliori in Europa in questo momento. Vincent Kompany sta svolgendo un lavoro eccezionale con la capolista, mettendo una seria ipoteca sulla Bundesliga. Il rendimento casalingo è stato impeccabile: 17 vittorie su 19 incontri disputati a Monaco finora.

Tuttavia, i giganti bavaresi devono gestire alcune defezioni. Nicolas Jackson, Luis Diaz e Jonathan Tah non saranno della partita per squalifica. Situazione più rassicurante tra i pali, con Jonas Urbig regolarmente in campo contro l'Atalanta. Nonostante i dubbi sulle condizioni fisiche di Jamal Musiala e Alphonso Davies, la profondità della rosa permette al Bayern di restare estremamente competitivo.

L'Union Berlino dovrà invece fare a meno dello squalificato Andras Schafer, mentre il portiere Matheo Raab ha riportato la frattura della mano al debutto. Si preannuncia un pomeriggio complesso all'Allianz Arena per gli ospiti, che cercheranno comunque di opporre resistenza. Un dato interessante: l'Union ha trovato la via del gol in 14 delle ultime 16 partite giocate tra tutte le competizioni.

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Spettacolo e reti a Monaco

Le partite del Bayern in questa stagione si sono rivelate altamente spettacolari. Sotto la guida di Harry Kane, l'attacco produce reti con una regolarità impressionante. Dopo aver siglato 10 gol nel doppio confronto con l'Atalanta, la squadra torna in campionato con il morale altissimo.

Gli uomini di Kompany hanno messo a segno 21 reti nelle ultime sette gare di Bundesliga. In questa stagione, il 77% dei match casalinghi ha fatto registrare l'esito Over 3.5. Nonostante il dominio offensivo, la difesa concede spazi che l'Union Berlino potrebbe sfruttare.

Come evidenziato in precedenza, la squadra di Steffen Baumgart va a segno con frequenza, mentre i padroni di casa hanno mantenuto la porta inviolata solo in nove occasioni nella campagna 2025/26. Si prevede un incontro dai ritmi elevati e con un alto numero di marcature in Baviera.

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L'inarrestabile Harry Kane

Esistono pochi centravanti al mondo cinici quanto il numero nove del Bayern Monaco. Mercoledì scorso, Kane ha raggiunto quota 50 gol in Champions League, portando il suo bottino stagionale a 47 reti complessive. In questa stagione, l'attaccante inglese non ha messo a referto né un gol né un assist in sole otto partite disputate tra tutte le competizioni.

Com'era prevedibile, Kane è il favorito principale dei bookmaker per quanto riguarda le marcature. Kompany non intende rischiare passi falsi con il Borussia Dortmund alle calcagna, motivo per cui il titolare inamovibile guiderà l'attacco. Con 30 reti già realizzate in campionato, Kane ha praticamente ipotecato il titolo di capocannoniere (Kicker-Torjägerkanone), ma la sua ambizione resta intatta.

Il suggerimento è di puntare nuovamente sul capitano dei Three Lions come marcatore, rappresentando il pericolo principale per la difesa di Baumgart. Purtroppo per gli ospiti, Kane non è l'unica minaccia offensiva del Bayern, il che lascia presagire una giornata di grande sofferenza per la retroguardia berlinese.