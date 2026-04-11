Pronostici Atalanta - Juventus: Due squadre in cerca di conferme

I nostri esperti si aspettano reti sia dell'Atalanta che della Juventus, ma rispettivamente al massimo due della "Dea" e tre della "Vecchia Signora".

Migliori pronostici di Atalanta - Juventus

Ecco qualche spunto per le scommesse su Atalanta - Juventus con le quote dei mercati analizzati dai nostri esperti:

Goal a quota 1.66 su Goldbet

Multigoal 1-2 casa + Multigoal 1-3 ospite a quota 2.22 su William Hill

Goal + Under 4.5 a quota 2.05 su Lottomatica

Alla New Balance Arena, i nostri esperti prevedono almeno una rete sia dell'Atalanta che della Juventus – ma meno di tre della "Dea" e meno di quattro della "Vecchia Signora".

Quote Atalanta - Juventus

In casa dell'Atalanta, i principali bookmaker vedono la Juventus favorita – ma i nostri esperti hanno esplorato alternative.

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Come arrivano gli orobici e i bianconeri al match

L'Atalanta riceve la Juventus a cinque giorni dal 3-0 a Lecce, il secondo successo consecutivo contro squadre in zona retrocessione dopo l'1-0 contro l'Hellas Verona. Che a sua volta aveva visto la "Dea" ritrovare la vittoria dopo due punti in tre giornate. Erano infatti seguiti al 2-1 contro il Napoli l'1-2 in casa del Sassuolo, il 2-2 contro il Torino e l'1-1 a San Siro contro l'Inter.

Lunedì è tornata in campo anche la Juventus e, con il 2-0 contro il Genoa, ha collezionato il terzo successo in quattro turni. Così la "Vecchia Signora" ha immediatamente ritrovato i tre punti dopo l'1-1 contro il Sassuolo. Marzo si era aperto con il 3-3 in casa della Roma che aveva preceduto il 4-0 contro il Pisa e l'1-0 a Udine.

Probabili formazioni di Atalanta - Juventus

Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Ahanor, Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi, De Ketelaere, Zalewski, Krstovic

Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Ahanor, Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi, De Ketelaere, Zalewski, Krstovic Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, K. Thuram, Conceicao, Koopmeiners, Yildiz, David

In Atalanta - Juventus segneranno entrambe le squadre?

A ridosso della sosta, l'Atalanta ha inanellato l'1-0 contro l'Hellas Verona e lunedì il 3-0 a Lecce. Ma è altrettanto vero che il 22 marzo contro i gialloblù la "Dea" aveva trovato il suo primo clean sheet dopo quattro gare in Serie A. Nelle quali aveva registrato il 2-1 contro il Napoli, l'1-2 contro il Sassuolo, il 2-2 contro l'Udinese e l'1-1 sul campo dell'Inter.

La Juventus invece nel 2-0 contro il Genoa di lunedì ha mantenuto la porta inviolata per la terza volta in quattro giornate. Questo, però, non le è riuscito a marzo contro le squadre nella prima metà della classifica perché al 3-3 contro la Roma è seguito prima della sosta l'1-1 contro il Sassuolo.

Dunque, il segno Goal è plausibile in vista della sfida fra l'Atalanta e la Juventus.

Scommessa 1: Goal a quota 1.66 su Goldbet

Vedremo non più di due marcature orobiche e al massimo tre bianconere?

Il 3-0 a Lecce ha chiuso una striscia con sette gare, nelle quali l'Atalanta aveva siglato una o due reti. Più precisamente ne aveva firmate due a febbraio nei 2-1 sia contro la Cremonese che contro il Napoli, nel 2-0 contro la Lazio e a inizio marzo nel 2-2 contro l'Udinese. Mentre si è fermata a quota un gol contro il Sassuolo (1-2), contro l'Inter (1-1) e contro l'Hellas Verona (1-0).

Inoltre, per esempio dopo lo 0-2 contro il Como, in quattro delle ultime cinque partite di Serie A la Juventus ha siglato da una a tre reti. In tutto ciò, il 4-0 contro il Pisa fanalino di coda era arrivato a cavallo fra il 3-3 all'Olimpico contro la Roma e l'1-0 a Udine. Poi, la "Vecchia Signora" ha registrato l'1-1 contro il Sassuolo e sempre davanti al proprio pubblico il 2-0 contro il Genoa.

Per questi motivi, la combo Multigoal 1-2 casa + Multigoal 1-3 è realistica nella sfida alla New Balance Arena.

Scommessa 2: Multigoal 1-2 casa + Multigoal 1-3 ospite a quota 2.22 su William Hill

In Atalanta - Juventus ci saranno al massimo quattro reti?

Dopo il 4-1 contro il Lecce di metà settembre, tutte le uscite in Serie A dell'Atalanta hanno visto meno di cinque reti. E per esempio da metà febbraio, la "Dea" aveva inizialmente visto il 2-1 contro il Napoli, l'1-2 in casa del Sassuolo e il 2-2 contro l'Udinese. Poi, la "Dea" aveva fermato l'Inter al Meazza sull'1-1 prima di raccogliere l'1-0 contro l'Hellas Verona e il 3-0 a Lecce.

Inoltre, dopo il 3-3 sul campo della Roma del 1° marzo, tutte le più recenti quattro gare di campionato della Juventus hanno registrato non più di quattro gol. Era accaduto anche allo Stadium contro il Pisa che aveva subìto tutte le reti bianconere nella ripresa. Sono seguiti finora l'1-0 in casa dell'Udinese e a Torino l'1-1 contro il Sassuolo, oltreché il 2-0 contro il Genoa.

Considerando questi risultati di Atalanta e Juventus, vale la pena tenere d'occhio la combo Goal + Under 4.5.