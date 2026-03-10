L'Atalanta si prepara a una sfida elettrizzante. La Dea è rimasta imbattuta in 11 degli ultimi 14 confronti con formazioni della Bundesliga nelle competizioni europee.

Migliori scommesse per Atalanta - Bayern Munich

Doppia Chance X2 + GG a quota 1.87 su bet365

Under 3.5 gol a quota 1.63 su William Hill

Tempo con più gol: 2° Tempo a quota 1.88 su Lottomatica

Quote Atalanta - Bayern Munich

Atalanta - Bayern Munich bet365 William Hill Lottomatica Doppia Chance X2 + GG 1.87 1.79 1.80 Under 3.5 gol 1.70 1.63 1.60 Tempo con più gol: 2° Tempo 2.05 1.90 1.88

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Atalanta 1-2 Bayern Munich

Pronostico marcatore: Atalanta - Scamacca; Bayern Munich - Kane, Musiala

L'Atalanta ospita martedì sera il Bayern Munich per il primo atto di un affascinante ottavo di finale di Champions League. La Dea è l'ultima rappresentante italiana rimasta in questa edizione della UCL. Tuttavia, i vincitori dell'Europa League 2024 inizieranno questo confronto come sfidanti, data la forza del Bayern.

Lo stato di forma degli orobici ha iniziato a calare nelle ultime settimane, proprio dopo che Raffaele Palladino aveva ottenuto il premio di Allenatore del Mese della Serie A per febbraio. Non hanno vinto nelle ultime due gare di campionato e hanno ottenuto solo un pareggio contro la Lazio nell'andata della semifinale di Coppa Italia.

Palladino ha ruotato leggermente la rosa nel pareggio del weekend contro l'Udinese; il capitano Marten De Roon è pronto a rientrare per affrontare il Bayern. Giorgio Scalvini sarà assente per squalifica, mentre il fantasista Charles De Ketelaere resta ai box per un infortunio al ginocchio.

Il Bayern Munich sta vivendo un momento di forma travolgente in patria, avendo segnato 18 gol nelle ultime cinque partite di Bundesliga. La vittoria per 4-1 contro il Borussia Monchengladbach di venerdì scorso ha garantito loro un giorno di riposo extra in vista della trasferta di martedì.

Il bomber Harry Kane rappresenta la principale preoccupazione per Vincent Kompany. Kane ha saltato la sfida contro il Gladbach per un problema al polpaccio, ma il tecnico è fiducioso in un suo recupero. Più complessa la situazione di Manuel Neuer, sostituito nel secondo tempo venerdì; Jonas Urbig è pronto a prenderne il posto se necessario.

Probabili formazioni Atalanta - Bayern Monaco

Atalanta: Carnesecchi, Hien, Zappacosta, Kolasinac, Kossounou, Pasalic, De Roon, Bernasconi, Samardzic, Zalewski, Scamacca

Bayern Monaco: Urbig, Laimer, Tah, Stanisic, Upamecano, Kimmich, Pavlovic, Olise, Diaz, Musiala, Kane

La Dea a segno, ma il Bayern vede il traguardo

Il Bayern di Vincent Kompany ha viaggiato a una media di 2.50 punti a partita in trasferta in questa UCL, segnando 2.5 gol a match fuori casa a fronte di un xG di 1.85. L'Atalanta, però, vanta una media di 2.60 punti nelle gare interne, segno che non può essere sottovalutata.

I bavaresi hanno perso solo una delle ultime dieci partite di UCL, mentre l'Atalanta ha una percentuale di vittorie del 50% nello stesso numero di gare. Con Neuer probabilmente out e Kane non al 100%, il Bayern potrebbe dover lottare più del previsto. Un pareggio o una vittoria esterna di misura sono i risultati più probabili, dato che gli uomini di Kompany sembrano trovare sempre il modo di spuntarla in questa stagione.

Il segno GG si è verificato nell'80% delle gare interne dell'Atalanta in UCL e nel 75% delle trasferte europee del Bayern. Combinando questo dato con una doppia chance esterna, si ottiene una giocata con una probabilità del 53.48%, probabilmente il miglior valore tra i nostri pronostici.

Scommessa 1: Doppia Chance X2 + GG a quota 1.87 con bet365

Previsti tre gol o meno

Siamo solo ai primi 90 minuti di una sfida che ne durerà 180. L'Atalanta cercherà di restare in corsa in vista del ritorno. Solo il 30% delle sue partite di UCL in questa stagione ha visto quattro o più reti. I dati suggeriscono che ci sia circa il 40% di possibilità che ciò accada martedì sera.

Possiamo puntare sull'Under 3.5 con una probabilità del 58.82%, quota leggermente più bassa rispetto alla probabilità statistica del 60%. Con l'incognita Kane, l'attacco del Bayern potrebbe essere meno fluido del solito e l'Atalanta davanti al proprio pubblico resta un avversario ostico da scardinare.

Scommessa 2: Under 3.5 gol a quota 1.63 con William Hill

Più reti nella ripresa

Solo il 34% dei gol segnati dall'Atalanta in questa UCL è arrivato prima del 50° minuto. Un impressionante 45% delle loro reti è stato realizzato tra il 71° e il fischio finale. Il Bayern, dal canto suo, ha segnato quasi i due quinti (37%) dei suoi gol dopo l'ora di gioco, con il 75% delle marcature totali arrivate dopo il 41° minuto.

Tutto lascia pensare a un primo tempo bloccato, con la partita destinata ad aprirsi dopo l'intervallo. Trattandosi di una gara d'andata, nessuna delle due squadre vorrà scoprirsi troppo presto. La gestione delle energie e il rientro dei titolari a pieno regime per l'Atalanta suggeriscono che la battaglia vera inizierà nella ripresa.