Pronostici AC Milan - Juventus: i bianconeri silenziano San Siro

L’esperto di scommesse prevede che la Juventus di Luciano Spalletti negherà al Milan di Massimiliano Allegri una vittoria fondamentale allo Stadio San Siro.

Migliori scommesse per AC Milan - Juventus

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Quote AC Milan - Juventus

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: AC Milan 1-1 Juventus

Pronostico marcatore: AC Milan - Luka Modric; Juventus - Kenan Yildiz

La rivalità più antica d'Italia raggiunge la sua 182ª edizione in Serie A a San Siro. AC Milan e Juventus sono a caccia della qualificazione diretta in Champions League, con i bianconeri che inseguono da vicino i rossoneri all'interno della zona top 4.

Il Milan si è ripreso da due sconfitte consecutive grazie a una sofferta vittoria per 1-0 in trasferta contro l'Hellas Verona. In precedenza, Napoli e Udinese avevano ottenuto il massimo dei punti contro i rossoneri.

In effetti, il gol decisivo di Adrien Rabiot contro il Verona, fanalino di coda, è stata la prima rete del Milan in tre partite. I rossoneri hanno subito un calo di forma, vincendo solo quattro delle nove partite disputate dalla fine di febbraio.

Al contrario, la Juventus è la squadra più in forma della Serie A. Ha collezionato 13 punti nelle ultime cinque partite – più di ogni altra compagine, Inter inclusa.

Nell'ultima giornata, la squadra di Spalletti ha battuto il Bologna 2-0, ottenendo la terza vittoria consecutiva senza subire reti. La Juventus insegue il Milan a tre punti di distanza e una vittoria in questo scontro diretto aumenterebbe le possibilità di concludere il campionato al secondo posto dietro i nerazzurri.

Entrambe le squadre puntano alla Champions League. Il Milan, sette volte campione d'Europa, ha partecipato alla fase a gironi la scorsa stagione, mentre i bianconeri sono stati eliminati dal Galatasaray in questa edizione.

Considerata la forma attuale, è probabile che la Juventus lasci Milano con almeno un punto. D'altro canto, per i rossoneri sembra profilarsi un altro pareggio.

Probabili formazioni AC Milan - Juventus

AC Milan:Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Bartesaghi, Rabiot, Modric, Fofana, Athekame, Leao, Pulisic

Juventus:Di Gregorio, Kelly, Bremer, Kalulu, Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Boga, David, Conceicao

I padroni di casa faticano a trovare continuità

I rossoneri hanno incontrato diverse difficoltà dopo la vittoria per 1-0 contro l'Inter. Hanno perso tre delle ultime cinque partite di campionato dopo quel successo nel derby. In tutte e tre le sconfitte non sono riusciti a segnare, subendo complessivamente cinque gol.

Recentemente, l'Udinese ha gelato San Siro con un trionfo per 3-0: la seconda sconfitta in tre partite per il Milan. La risicata vittoria contro il Verona è stata significativa, ma poco convincente sul piano del gioco.

La Juventus è attualmente la squadra con il miglior rendimento in Serie A, avendo raccolto più punti di chiunque altro negli ultimi cinque turni. Nelle 33 partite di campionato della Juve, 25 hanno superato la soglia dell'Over 1.5; per il Milan, questo traguardo è stato raggiunto in 21 occasioni.

La Juventus ha attraversato un periodo negativo di cinque partite senza vittorie a febbraio, ma da allora ha reagito, rimanendo imbattuta per otto sfide consecutive. Questo rullino di marcia include cinque vittorie con la porta inviolata nelle ultime sei partite di Serie A. È improbabile che la Juventus perda contro un Milan che fatica a trovare la giusta continuità.

Scommessa 1: Juventus o pareggio & Over 1.5 gol totali a 2.75 su Lottomatica

Attesi gol da entrambe le parti

Il Milan ha registrato la sua prima "clean sheet" in cinque partite contro il Verona. Quella precedente risaliva alla vittoria per 1-0 sull'Inter a inizio marzo. Tuttavia, nelle ultime 10 partite di campionato, i rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata solo tre volte: subire gol è diventata un'abitudine.

Questa non è la difesa granitica di Allegri vista all'inizio della stagione. Nonostante ciò, il Milan vanta ancora numeri difensivi di alto livello con soli 27 gol subiti, mentre ne ha segnati 48 (terzo miglior attacco a pari merito con il Napoli).

La Juventus segue il record difensivo del Milan a soli due gol di distanza (29 subiti, terza miglior difesa del torneo), ma il suo attacco è superiore. I bianconeri hanno segnato 57 volte, il secondo miglior totale della divisione insieme al Como.

Questa rivalità è antica quanto il campionato stesso e la posta in gioco è altissima, dato che entrambe le formazioni inseguono l'accesso alla massima competizione europea per la prossima stagione. In un match così teso, ci si aspetta che entrambe le squadre vadano a segno.

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Puntare su Yildiz per fare la differenza

Kenan Yildiz è stato uno dei migliori interpreti della stagione juventina. Il prodigio turco ha collezionato 11 gol e 10 assist in 43 presenze ufficiali in questa stagione, il che si traduce in un contributo al gol ogni 312 minuti.

Sebbene sia stato meno efficace nelle ultime uscite, sia con il club che con la nazionale, Yildiz resta un giocatore in grado di cambiare la partita. A marzo ha fornito tre prestazioni consecutive da "Man of the Match" contro Pisa, Udinese e Sassuolo, segnando due gol e servendo due assist.

Da quel momento ha iniziato a giocare meno. Infatti, ha completato una sola partita intera contro il Genoa, giocando 58 minuti contro l'Atalanta e solo 18 contro il Bologna.

In diverse occasioni, Luciano Spalletti ha affidato a Yildiz la piena responsabilità del reparto offensivo. Il giovane nato a Ratisbona dovrebbe partire titolare a San Siro: è il palcoscenico perfetto per dimostrare il suo valore.

Scommessa 3:Kenan Yildiz segna o fa assist in qualsiasi momento a 3.05 su William Hill

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