L'analisi tecnica suggerisce un avvio di gara aperto, con il Barcellona destinato a prendere il controllo del gioco nella ripresa e a imporsi con almeno due reti di scarto.

Migliori scommesse per Barcellona - Villarreal

Handicap europeo - Barcellona vince con handicap -1 a quota 1.75 su bet365

Primo tempo - GG a quota 3.20 su William Hill

Secondo tempo - Villarreal Segna No (Under 0.5) a quota 1.65 su Lottomatica

Quote Barcellona - Villarreal

Barcellona - Villarreal bet365 William Hill Lottomatica Handicap europeo - Barcellona vince con handicap -1 1.75 1.72 1.75 Primo tempo - GG 3.20 3.15 3.30 Secondo tempo - Villarreal Segna No (Under 0.5) 1.70 1.68 1.65

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona 3-1 Villarreal

Pronostico marcatore: Barcellona – Raphinha, Ferran Torres, Fermín López; Villarreal: Nicolás Pepe

Il Barcellona ha archiviato con un netto 3-0 la pratica Levante nell'ultimo turno. Si è trattato della risposta necessaria dopo la settimana più complicata dall'approdo di Hansi Flick sulla panchina blaugrana nel 2024.

Nelle due partite precedenti, i catalani avevano infatti incassato ben sei gol nelle sconfitte contro Atletico Madrid e Girona. La debacle nel derby catalano era costata il primato in classifica, ma gli uomini di Flick sono tornati rapidamente in vetta approfittando del passo falso del Real Madrid lo scorso sabato.

Il Villarreal si presenta a questa sfida forte di due vittorie consecutive di misura contro Levante e Valencia. Con 51 punti conquistati, il "Sottomarino Giallo" è in una posizione privilegiata per la qualificazione in Champions League. Tuttavia, la squadra di Marcelino ha mostrato qualche crepa, perdendo quattro delle ultime otto partite disputate tra tutte le competizioni.

Probabili formazioni Barcellona - Villarreal

Barcellona: J. Garcia, Cancelo, E. Garcia, Cubarsi, Kounde, De Jong, Pedri, Raphinha, Fermin, Yamal, Ferran

Villarreal: Junior, Cardona, Veiga, Navarro, Mourino, Moleiro, Comesana, Gueye, Buchanan, Pepe, Mikautadze

Il Barça cerca il colpo nel big match d'alta classifica

Sebbene le due squadre siano separate solo da due posizioni, il divario tecnico appare più ampio di quanto dica la classifica. Il Villarreal è stato impeccabile nel battere con costanza le formazioni di fascia bassa, ma ha faticato enormemente contro l'élite spagnola ed europea.

Il cammino dei ragazzi di Marcelino in Champions League si è concluso con un bilancio deficitario di un solo punto in otto match, il peggior rendimento del torneo al pari del Kairat. In campionato, inoltre, il Villarreal ha perso tutti e quattro gli scontri diretti contro le attuali "top four" con almeno due gol di scarto.

Difficile immaginare un'inversione di tendenza contro un Barcellona che ha ritrovato Pedri dopo l'infortunio. I catalani hanno vinto l'83% delle gare interne con almeno due reti di scarto, rendendo l'opzione con handicap molto interessante per questa 26ª giornata.

Scommessa 1: Barcellona -1 Handicap at odds of 1.75 on bet365

Previsto un avvio vivace al Camp Nou

Le vulnerabilità difensive del Barcellona sono emerse chiaramente nelle ultime uscite. In Copa del Rey, la squadra è stata travolta da quattro reti dell'Atleti già nella prima frazione di gioco.

Anche contro il Levante, la retroguardia blaugrana non è apparsa solida nei primi 45 minuti, concedendo una palla gol nitida dopo appena 20 secondi. Quella è stata solo la prima di due grandi occasioni concesse prima dell'intervallo.

Il Villarreal possiede una qualità offensiva superiore al Levante e potrebbe approfittare di questi sbandamenti. Nicolas Pepe ha la velocità necessaria per colpire la linea alta della difesa di casa, mentre Georges Mikautadze attraversa un ottimo momento di forma con tre gol nelle ultime quattro apparizioni. Di conseguenza, l'ipotesi che entrambe segnino nel primo tempo appare una giocata di valore.

Scommessa 2: Primo tempo - GG a quota 3.20 su William Hill

Padroni di casa pronti a chiudere i varchi nella ripresa

Un trend evidente nelle gare interne del Barcellona in questa stagione è la capacità di riprendere il controllo totale del match dopo primi tempi interlocutori. Sabato scorso, dopo una prima frazione poco convincente, i catalani hanno concesso appena 0.05 xG agli avversari nella ripresa.

I giganti catalani non hanno ancora subito nemmeno un gol nel secondo tempo in casa in questa edizione della Liga, segnando invece 22 reti pro. Inoltre, il 68% dei gol totali subiti dal Barca in campionato è arrivato nei primi tempi.

Questi dati suggeriscono che il Villarreal dovrà colpire a freddo per avere speranze. Con il recupero di tutti gli effettivi in attacco, Flick avrà inoltre cambi di qualità per logorare la difesa ospite nella mezz'ora finale.