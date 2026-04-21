Scudetto e salvezza: cinque pronostici di valore per la settimana decisiva in Serie A

L'Inter è sulla soglia del suo 21° Scudetto. Napoli, Milan e Juventus restano all'inseguimento, mentre Pisa e Verona sembrano ormai rassegnate al proprio destino.

Serie A Mercato Scomesse Scommettere Lottomatica Goldbet Netbet Napoli - Cremonese Napoli vincente & GG 3.60 3.60 2.55 Parma - Pisa Parma vincente 2.05 2.05 2.10 Hellas Verona - Lecce Verona o Pareggio & GG 2.90 2.90 3.20 Torino - Inter Milan Inter vincente & Over 3.5 gol totali 3.25 3.25 4.00 AC Milan - Juventus Juve o Pareggio & Under 2.5 gol totali 2.50 2.50 2.50

Quote fornite da corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse SPID disponibili in Italia.

Gloria per il titolo e disperazione retrocessione

Dopo 33 giornate, l'Inter guida la Serie A con 78 punti. Napoli e Milan seguono a quota 66, mentre la Juventus è quarta con 63 punti. I nerazzurri dominano la classifica da mesi, senza che nessuna squadra sia riuscita a scalfire la loro egemonia.

Le statistiche dell'Inter sono emblematiche: 78 gol segnati, ben 30 in più rispetto alle dirette inseguitrici. Infatti, la sola differenza reti dei nerazzurri (+49) è superiore al numero totale di gol segnati da Napoli e Milan (48). La squadra vanta inoltre la seconda miglior difesa del campionato. Nessun'altra compagine può vantare una tale efficienza complessiva.

L'Inter potrebbe laurearsi campione questo fine settimana in caso di vittoria contro il Torino, a patto che il Napoli non batta la Cremonese e il Milan non superi la Juventus. Se Napoli e Milan dovessero perdere, ai nerazzurri basterebbe anche un pareggio contro i granata per blindare lo Scudetto.

Sul fondo della classifica, Pisa e Hellas Verona condividono l'ultimo posto con 18 punti, a 10 lunghezze dalla zona salvezza. Entrambe le squadre potrebbero retrocedere matematicamente in caso di sconfitta combinata con una vittoria della Cremonese a Napoli.

Considerando il pareggio del Lecce per 1-1 contro la Fiorentina, se sia Pisa che Verona dovessero perdere nel prossimo turno, il loro destino sarebbe segnato.

Oltre alla lotta per il titolo e alla zona retrocessione, si intensifica la corsa per un posto in Champions League. La Juventus, quarta, è la squadra più in forma del campionato con 13 punti raccolti nelle ultime cinque partite. Inter, Fiorentina, Torino e Lazio seguono tutte nel raggio di due punti.

Il Verona si trova all'estremo opposto, reduce da cinque sconfitte consecutive. Nello stesso arco di tempo, il Lecce ha raccolto un solo punto, mentre il Pisa ha ottenuto una sola vittoria.

Lo Scudetto è chiaramente nelle mani dell'Inter. Pisa e Verona sono destinate alla Serie B, mentre Lecce e Cremonese restano in bilico su un filo sottile. I margini di errore sono minimi e il valore dei pronostici è evidente.

Orgoglio e dolore al Maradona

Il Napoli affronta questo match dopo la prima sconfitta casalinga stagionale. La Lazio si è imposta con un netto 2-0, mettendo fine alle ambizioni di Scudetto dei partenopei. Si è trattato anche della prima partita senza reti all'attivo dopo 14 gare ufficiali.

I padroni di casa hanno faticato a concretizzare, segnando solo tre gol nelle ultime quattro partite. Due turni consecutivi senza vittorie hanno frenato l'entusiasmo, ma l'orgoglio resta intatto. La squadra di Antonio Conte vorrà riscattarsi davanti ai propri tifosi.

La Cremonese viene da tre partite senza successi, reduce dallo 0-0 contro il Torino. I grigiorossi non vincono in trasferta da nove delle ultime dieci uscite, nonostante il colpo esterno per 2-0 a Parma avesse interrotto una serie di sei sconfitte fuori casa.

Dato fondamentale: la Cremonese ha vinto solo 4 delle 17 trasferte di campionato. Tuttavia, il successo di Parma – squadra che ha bloccato il Napoli sull'1-1 – dovrebbe dare fiducia agli ospiti per trovare la via del gol. Il Napoli deve vincere, la Cremonese deve salvarsi. È lecito attendersi il segno GG, con i padroni di casa favoriti in un match agonisticamente intenso.

Il Parma condanna il Pisa

Il Parma ha interrotto un digiuno di vittorie lungo sei partite grazie all'1-0 contro l'Udinese. In precedenza, i ducali avevano pareggiato 1-1 contro Lazio e Napoli, portando a tre la serie di risultati utili consecutivi. Matematicamente, il Parma è salvo al 14° posto con 39 punti, a +11 dalla zona calda. Tuttavia, l'obiettivo è chiudere nella parte sinistra della classifica.

Il Pisa è ormai a un passo dalla retrocessione. La quarta sconfitta consecutiva nell'ultimo turno – un 2-1 subito in rimonta contro il Genoa – ha confermato il momento drammatico. L'unica vittoria nelle ultime 22 partite è arrivata contro il Cagliari a marzo. I nerazzurri hanno perso otto delle ultime dieci gare e occupano l'ultimo posto a quota 18 punti.

Una sconfitta sancirebbe il ritorno in Serie B. Il Parma è tecnicamente superiore, gode del fattore campo e di una spinta psicologica derivante dagli ultimi risultati. Il pronostico verte sulla vittoria dei ducali contro un Pisa ormai rassegnato.

Pareggio disperato e gol al Bentegodi

Al Bentegodi va in scena uno scontro diretto tra due delle ultime tre della classe che segnerà il resto della stagione. Il Verona è appaiato al Pisa a 18 punti, mentre il Lecce occupa la terzultima posizione con 28 punti.

L'Hellas ha collezionato cinque sconfitte di fila, l'ultima delle quali per 1-0 contro il Milan. Pur avendo limitato i rossoneri a una sola rete, i veneti non sono riusciti a segnare per la quarta volta in cinque partite. In casa, tuttavia, la squadra mostra maggiore resilienza.

Il Lecce non vince da cinque turni, dopo l'1-1 ottenuto contro la Fiorentina nell'ultima giornata. Il pareggio dei salentini contro la Viola ha rappresentato il primo gol segnato dopo tre partite a secco.

Entrambe le formazioni sono alla ricerca disperata di punti e hanno palesato difficoltà realizzative. Proprio per questo, è lecito aspettarsi una reazione sotto porta in quello che è, sulla carta, l'impegno più abbordabile rimasto in calendario. L'ultima vittoria del Verona risale alla 28ª giornata contro il Bologna, mentre il Lecce non vince dall'inizio di marzo (2-1 contro la Cremonese).

Il fattore campo potrebbe spostare gli equilibri. Il Verona è nelle condizioni di evitare la sconfitta in un match teso e ad alta quota di agonismo.

La festa Scudetto dell'Inter a Torino

L'Inter è pronta a scrivere la storia. Dalla sconfitta nel derby per 1-0, i nerazzurri sono rimasti imbattuti per cinque turni, vincendo gli ultimi tre. In ognuna di queste vittorie hanno segnato almeno tre reti: 5-2 contro la Roma, 4-3 contro il Como e 3-0 contro il Cagliari.

Il miglior attacco del campionato (78 gol) è in una forma straripante. Il 21° Scudetto è ormai solo una formalità.

Il Torino, al contrario, ha visto sfumare la terza vittoria consecutiva a causa di una solida Cremonese che ha imposto lo 0-0. I granata hanno perso solo due volte nelle ultime sette gare e occupano una tranquilla 12ª posizione con 40 punti.

Il Toro viene da tre vittorie casalinghe di fila, con almeno due gol segnati in ciascuna. L'ultima volta che non ha segnato all'Olimpico Grande Torino risale a metà gennaio contro la Roma. Anche se il rendimento esterno dell'Inter è stato altalenante, l'inerzia attuale è tutta a favore dei nerazzurri. Ci si aspetta che il Torino vada a segno, ma l'Inter ha le carte in regola per vincere una sfida molto fisica.

Equilibrio a San Siro nel grande classico

Sulla carta, Milan-Juventus è il big match della settimana. I bianconeri inseguono i rossoneri, terzi in classifica, con un distacco di tre punti ma una differenza reti superiore. La posta in palio per la qualificazione in Champions League è altissima.

Il Milan ha attraversato un periodo buio dopo il derby perso, uscendo sconfitto in tre delle ultime cinque partite. La vittoria per 1-0 sul Verona è arrivata grazie a un guizzo di Adrien Rabiot nel primo tempo, segnando il ritorno al gol dei rossoneri dopo i clean sheet subiti da Napoli e Udinese.

La Juventus, invece, vola sulle ali della terza vittoria consecutiva. I bianconeri sono imbattuti da otto partite ufficiali (sette in Serie A) e non subiscono gol da tre turni, dopo il 2-0 rifilato al Bologna. L'ultima sconfitta risale a due mesi fa.

Entrambe le squadre hanno fatto registrare l'Under 2.5 in 19 delle 33 partite disputate. Il Milan ha una media di 2.3 gol a partita, la Juventus di 2.6. Si prospetta una gara bloccata tra due compagini che si conoscono perfettamente. La doppia chance a favore della Juve unita all'Under 2.5 rappresenta una combinazione ideale tra analisi della forma e prudenza tattica.

Questa si preannuncia come la settimana più decisiva della Serie A. L'Inter può cucirsi lo scudetto, mentre per Pisa e Verona lo spettro della Serie B è ormai realtà. I margini sono minimi, ma le opportunità di puntata sono chiare.